Así funciona el Es-Alert que no se envió en el incendio de Los Gallardos, Almería

Al menos 12 personas han muerto y 23 continúan desaparecidas por el incendio forestal en la localidad de Los Gallardos, en Almería. El fuego se originó en la cuneta de una carretera y las fuertes rachas de viento provocaron que se propagara rápidamente. El presidente andaluz, Juanma Moreno, defiende que no se envió el mensaje ES-Alert a los vecinos porque, según los técnicos de Protección Civil, algunos debían permanecer en sus casas y otros debían salir para huir del fuego. Argumenta que el sistema hubiera mandado el mismo mensaje para una única área de telefonía. Te explicamos la versión de la Junta de Andalucía y cómo funciona este sistema de avisos para emergencias.

03.08 min Juanma Moreno, en TVE: "Nos preocupan 23 personas no localizadas"

En una entrevista en directo en el Telediario (minuto 02:10), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha justificado que no se enviara el Es-Alert a los vecinos de Los Gallardos por dos motivos. En primer lugar, porque "en una orografía tan adversa no hay cobertura en todos sitios", y en segundo lugar porque los técnicos le trasladaron "que había dos mensajes distintos", "en unos casos había que confinar a los ciudadanos, no debían salir de sus casas, y en otros lados tenían que salir de sus casas". "Mandar dos mensajes era claramente contradictorio", ha explicado el presidente, "porque el Es-Alert no discrimina, sino que extiende según la antena que haya y le pueden llegar los dos mensajes que son contradictorios a un mismo vecino y, por tanto, alguno puede salir de su casa y perder la vida u otro quedarse en su casa y perder la vida".

Moreno ha defendido la misma idea en una comparecencia de prensa en la mañana del 10 julio desde el puesto de mando de Turre (Almería), al igual que ha indicado el consejero de Emergencias, Antonio Sanz (minuto 13:42). "Cuando trabajas en pueblos pequeños, el Es-Alert tiene zonificación, eso no es un problema nuestro, es un problema de la telefonía, que las zonas del Es-Alert son muy extensas", ha dicho Sanz, que considera que era "mucho más eficaz" contactar "vecino por vecino".

El sistema manda un mismo mensaje para una zona de cobertura El sistema ES-Alert está implantado en toda España desde 2023. Sirve para enviar mensajes masivos a la población a través de los teléfonos móviles cuando se produce una situación de alerta inmediata y se encuentran en una determinada zona de cobertura. Como te explicamos en VerificaRTVE, estas notificaciones se envían a través de un sistema de difusión por celdas (Cell Broadcast). "Todos los dispositivos móviles que estén dentro del área de cobertura de una antena de telefonía van a recibir un mensaje que se envía directamente a todos de forma indiscriminada", explicó el experto en ciberseguridad Vicente Aguilera. Esa área de cobertura, según Aguilera, puede ser desde "menos de un kilómetro hasta todo un país". Las estaciones de telefonía móvil se pueden consultar en portal Infoantenas, del Ministerio para la Transformación Digital, que detecta tres estaciones (de Telefónica, Vodafone y Orange) ubicadas junto a la carretera N-340, cercana a Los Gallardos (37.16149800938146, -1.9456801708580456). Según este mismo mapa, las estaciones más cercanas se encuentran en el Cerro del Mojón, entre Los Gallardos y Bédar. En los puntos azules, estaciones de telefonía ubicadas en la zona del incendio, según el portal Infoantenas VerificaRTVE El envío del ES-Alert es "independiente del operador de telefonía" y "del dispositivo móvil", según explicó Vicente Aguilera, y "funciona incluso con cobertura 2G". El presidente de Andalucía Juanma Moreno ha manifestado que "la huella del Es-Alert no llega a todos los rincones" y que hay zonas en el incendio que no tienen cobertura". Además, según ha indicado, "se han caído tres puntos base de conexión telefónica".