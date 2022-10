En redes sociales se han difundido varios mensajes que cuestionan el sistema de alertas que se reciben en los teléfonos móviles en caso de catástrofe. Algunos usuarios creen que el Gobierno tiene acceso a tu número de teléfono sin tu permiso y otros se preguntan si es posible bloquear este tipo de alertas. En VerificaRTVE te explicamos cómo se envían realmente estas alertas y qué puedes hacer para activarlas o desactivarlas.

Un usuario se escandaliza en Twitter: “Esta noticia no tiene ningún sentido [...] Como consiguen los números ???”. Denuncia que "en España NO es legal , vulnera los derechos” y que “No pueden interceptar la señal de tu móvil es totalmente ilegal en España a no ser que lo ordene un juez”. Otro usuario se queja: “A la y la privacidad de datos con que consentimiento tienen ellos se usar mi número de teléfono para esta pantomima???”. A pesar de estos mensajes, lo cierto es que para activar las alertas no es necesario conocer tu número, ni se trata de un sistema ilegal.

El 24 de octubre el Ministerio de Interior avisó de que comenzaría a enviar mensajes de alerta a los ciudadanos de manera aleatoria como ensayo del protocolo de aviso rápido en caso de emergencia o catástrofe, conocido como ES-Alert. Los ensayos se hacen a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias hasta el 16 de noviembre. En una nota de Protección Civil explican que “enviarán mensajes simulados alertando de un riesgo de protección civil y un pitido, acompañado de vibración, en los teléfonos móviles alertará de la recepción del mensaje”.

“Estamos haciendo pruebas reales del sistema de alertas desde los ☎️1️⃣1️⃣2️⃣ a teléfonos móviles.



ES-Alert es una herramienta del Sistema Nacional de @proteccioncivil pic.twitter.com/QxoNTIxLdK“ — DG Protección Civil y Emergencias. España (@proteccioncivil) October 21, 2022

Puedes ver a continuación un ejemplo de este tipo de mensaje de prueba recibido en el área de Extremadura el 27 de octubre.

Mensaje de alerta de prueba a un teléfono móvil en la zona de Extremadura el 27 de octubre VerificaRTVE