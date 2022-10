Nos habéis preguntado a nuestro servicio de WhatsApp por el mensaje que asegura que reenviando la foto de una niña la aplicación de mensajería donará dinero para su enfermedad de esta. No es cierto, es un bulo antiguo que se ha vuelto a difundir. WhatsApp no dona dinero por reenviar mensajes y tampoco tiene acceso a tus conversaciones privadas.

Un mensaje difundido por WhatsApp dice: “Esta niña tiene cáncer y tienen que cambiarle la médula osia por cada foto que mandes whasapp le da un euro para su causa pasa lo no te cuesta na”(sic). Adjuntan la imagen de la supuesta niña frente a un peluche.

No existe la posibilidad de que la aplicación Whatsapp done dinero por reenviar mensajes o cualquier otro tipo de contenido multimedia. Es común encontrar este tipo de cadenas de mensaje con supuestas campañas de donación si se reenvía una foto, esta circula desde al menos 2018. La Policía advirtió en su cuenta de Twitter en 2017 de una otra muy similar, que también era falsa, que aseguraba que por "cada 10 persona que pases esta foto whatsap dedicara 1 euro a la investigación contra el cáncer"(sic).

“Déjate de supuestas cadenas #solidarias y, si quieres colaborar con alguna buena causa, hazlo desde sus cuentas oficiales. pic.twitter.com/czi5sGg5yT“ — Policía Nacional (@policia) October 19, 2017

En su web de preguntas frecuentes, Whatsapp defiende su sistema de cifrado “de extremo a extremo” y explica que nadie, ni siquiera la propia compañía, puede saber qué hay dentro de los mensajes que envías o reenvías a otras personas: “solo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo”.

La página especializada en ciberestafas Online Threat Alerts (OTA) reafirma esta misma idea, nos recuerda que “Whatsapp no hace donaciones solidarias por el hecho de compartir fotografías” y añade numerosos ejemplos de mensajes que animan a compartir fotografías de personas que atraviesan una necesidad pero que no tienen la más mínima incidencia en su situación real. El verificador indio NewsMeter, que también ha desmentido cadenas de distribución similares, explica en uno de sus desmentidos: “No se genera dinero por reeenviar mensajes de Whatsapp. Simplemente no es posible”

Aunque en este tipo de casos no existe un riesgo de ciberestafa por el hecho de reenviar un mensaje, ten cuidado con las conocidas “estafas de caridad”: iniciativas utilizadas para quedarse con el dinero de los internautas gracias a su compasión, como ya te explicamos en VerificaRTVE con el caso del niño Raúl.