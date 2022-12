Iker, un caso real

Comprobar que la historia de Raúl era falsa requería comprobar que la de Iker Ibáñez era verdad. Y lo es. Iker es un niño de 5 años de Roquetas de Mar (Almería) que tiene granulomatosa crónica, enfermedad rara que se debe a una anomalía hereditaria. Como te hemos comentado, supone según la organización de enfermedades raras FEDER la aparición de tumores en las heridas y la posibilidad de sufrir infecciones de gravedad.

Ha sido fácil localizar a los padres, José Luis Ibáñez y Daniela Nieto, que han dejado su teléfono en muchos sitios para pedir donaciones que permitan solucionar el caso. Llevan varios años tocando puertas. Su historia es la original que ha plagiado “Raúl”: “Tengo una enfermedad grave degenerativa y existe una cura. Por favor ayúdame con lo que puedas”, dice en su página web. Para curarse, Iker necesita un donante compatible de médula ósea. El padre nos ha enviado varios informes médicos. Uno de ellos explica que no se ha dado con el donante que requiere Iker, “por lo que es necesario una donación de óvulos compatibles con el niño y sin la enfermedad”. Lo hemos consultado con el especialista Francisco Lendínez. El informe es real. Los padres dicen que intentaron esa selección embrionaria por tres veces en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Lo hemos visto reseñado en un informe médico, aunque el Hospital no ha querido corroborarlo por motivos de privacidad. Al no haber dado resultado, la sanidad pública española ya no les financia más repeticiones (este es el número máximo de intentos que se cubren habitualmente, según nos confirma el Ministerio de Sanidad). Ahora han iniciado consultas en el Hospital Universitario de Bruselas (UZ Brussel). Nos explican que, tras estudiar todas las circunstancias, concluyeron que resultaba más ajustado a sus necesidades y más barato realizarlo ahí que en una clínica privada española.

Lendínez nos ha explicado por qué en este caso se persigue un tratamiento privado: “Como Iker no tiene hermanos, se buscó un donante adecuado a través del Registro de Donantes de Médula Ósea, REDMO, la fundación que creó Josep Carreras. No apareció ninguno, y la única opción entonces era emprender un proceso de reproducción asistida para, por selección embrionaria, conseguir que la madre concibiera a ese hermano. Lo difícil en estos casos es que no solo se trata de que nazca un niño, sino de que nazca con dos características: sin ese trastorno genético, puesto que la enfermedad es hereditaria y se puede dar también en él, y con una médula compatible (los genes HLA entre donante y donado deben ser iguales). Es difícil conseguir un embrión con esas dos condiciones. Los intentos en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (público) no fueron exitosos y a partir de ahí los padres buscaron financiación y tratamiento en otro sitio”.

También hemos contactado con la Asociación de Guardias Civiles Solidarios (AGCS), que ha publicado campañas de recaudación para Iker. Su presidente, José Cabrera, también nos confirmó que el caso era real. La familia Ibáñez les remite gastos con declaración jurada y ellos los van cubriendo con lo recaudado a través de su página “Campañas Abiertas”, una vía transparente y supervisada para donar. En esa página se ve que en estos momentos hay 17.650 euros para la iniciativa de Iker, tras gastos como el alquiler de una autocaravana para llevar al pequeño a Bruselas en las máximas condiciones posibles de aislamiento, sobre todo ahora que existe la COVID-19. José Luis Ibáñez nos explica que siguen solicitando fondos porque cada intento que realicen en el centro belga les costará aproximadamente 10.800 euros. Hemos visto una factura de un pago parcial para ese primer intento en el centro belga: son 3.600 euros transferidos a la entidad extranjera a través del banco español Cajamar. La AGCS se ha comprometido a que, si los padres consiguen una selección embrionaria exitosa al primer intento, los fondos donados sobrantes serán destinados a otra de sus campañas solidarias.

La iniciativa de la familia Ibáñez, que reside en Almería, ha recibido atención de medios andaluces (1 y 2), pero también de personas que, como te hemos narrado, quieren aprovecharse de la empatía que genera el caso. Según el padre de Iker, no es la primera vez que alguien les intenta estafar. Ya presentaron una denuncia por un caso anterior, y ahora acaban de hacer lo mismo con relación al “falso Raúl” cuyos mensajes ha encontrado VerificaRTVE en la red. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería está investigando. Mientras tanto, a José Luis Ibáñez le preocupa que “con todo esto, hay quien confundirá los casos, menos personas creerán la historia de mi hijo y menos donarán dinero. Vamos a seguir luchando, pero es todo muy duro”.