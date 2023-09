Polémica por el primer uso del mensaje de alerta en Madrid por la DANA

El sonido de la alerta masiva por teléfono móvil enviado por la Comunidad de Madrid por primera vez a toda la población ante el riesgo de la DANA sorprendió este domingo a todos. Iba acompañado de un mensaje que aconsejaba quedarse en casa.

El aviso fue simultáneo, se emite en casos de emergencia y no necesita acceder a datos personales para funcionar.

Se trata de la primera vez que se activa este tipo de alerta en nuestro país, algo que para algunos fue excesivo, mientras que el Gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que evitó males mayores.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien señaló este domingo que "si un organismo público alerta de 'peligro extremo' debe estar muy seguro, porque eso tiene consecuencias sociales y económicas".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la alerta que se envió desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y ha puesto el foco en "lo que se ha evitado" gracias a ella.

"Lo que tenemos que quedarnos es con lo que se ha evitado gracias a la alerta y al trabajo, por ejemplo, de estos anuncios que se promovieron a través de los teléfonos móviles por radiofrecuencia", ha declarado desde el punto de mando que la ASEM 112 ha instalado en Aldea del Fresno, uno de los municipios afectados.

Almeida pide a la AEMET "afinar" pronósticos meteorológicos

En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que el Ayuntamiento de la capital "cumplió con su deber y responsabilidad" ante la previsión de fuertes lluvias en la capital y ha pedido a la AEMET que "afine" los pronósticos meteorológicos.

"Me preocupa más por la credibilidad que podamos tener ante los ciudadanos (...). Creo y pido en la medida de lo posible que la AEMET afine los pronósticos. No se puede exigir un 100% de acierto, pero no es menos cierto que este pronóstico se produjo en la mañana y a mediodía se mantenía el pronóstico superando con mucho la mayor precipitación histórica", ha declarado Almeida.

07.18 min Las lluvias torrenciales que atraviesan la península dejan alertas en el centro y sureste peninsular - Ver ahora

Además, el alcalde se ha preguntado qué hubiera pasado en la ciudad si el Ayuntamiento no hubiera tomado todas las medidas y se hubieran cumplido las previsiones.