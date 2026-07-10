Incendio en Almería: imágenes del fuego en Los Gallardos
- El incendio ya ha provocado almenos 12 víctimas mortales, hay 23 personas desaparecidas
- Incendio en Los Gallardos, Almería, última hora en directo
Un incendio forestal originado este jueves en Los Gallardos, en la provincia de Almería, ha provocado la muerte de al menos 12 personas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "prudencia", ya que también hay 23 personas siguen sin localizar en el fuego que ya afecta a cerca de 3.200 hectáreas. Ya hay más de 1.400 desalojados.
Asimismo, hay cuatro heridos muy graves que han sido trasladados al Hospital Virgen del Rocío y otros cuatro menos graves. En estos momentos, la prioridad es "evitar que haya nuevas víctimas", después "proteger a los vecinos cercanos a los incendios" y, por último, apagar el incendio, ha declarado Moreno.
También se ha desplazado hasta la zona el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En su caso, ha remarcado que es importante seguir las recomendaciones de las autoridades. "Las instrucciones no son recomendaciones, son obligaciones que ayudan a salvar vidas", ha dicho.
Estas son algunas de las imágenes del incendio que quema en Los Gallardos:
Los bomberos y agentes de la UME trabajan para controlar el incendio
La principal hipótesis es que el fuego se originó en una cuneta de una carretera, posiblemente, como consecuencia de un cable roto entre dos puntos de electricidad. Las fuertes rachas de viento, superiores en algunos casos a los 50 km/hora, hicieron que se propagara rápidamente.
Más de un millar de personas evacuadas
Ya hay más de un millar de personas evacuadas en la zona cercana a Los Gallardos por el avance de las llamas. El color rojizo del fuego se puede observar desde lejos.
Casas arrasadas por las llamas en Los Gallardos
El incendio activo en la provincia de Almería ha arrasado con varias casas del entorno de Los Gallardos. Muchos viviendas están totalmente calcinadas e incluso hay techos que se han venido abajo.
Vehículos calcinados y carreteras cortadas
También hay vehículos quedamos por el paso de las llamas en Los Gallardos. En algunas zonas se observan hileras de coches totalmente quemados. El fuego provoca, además, el corte de varias vías en la zona.