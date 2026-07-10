Incendio en Almería: imágenes del fuego en Los Gallardos

Un incendio forestal originado este jueves en Los Gallardos, en la provincia de Almería, ha provocado la muerte de al menos 12 personas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "prudencia", ya que también hay 23 personas siguen sin localizar en el fuego que ya afecta a cerca de 3.200 hectáreas. Ya hay más de 1.400 desalojados.

Asimismo, hay cuatro heridos muy graves que han sido trasladados al Hospital Virgen del Rocío y otros cuatro menos graves. En estos momentos, la prioridad es "evitar que haya nuevas víctimas", después "proteger a los vecinos cercanos a los incendios" y, por último, apagar el incendio, ha declarado Moreno.

También se ha desplazado hasta la zona el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En su caso, ha remarcado que es importante seguir las recomendaciones de las autoridades. "Las instrucciones no son recomendaciones, son obligaciones que ayudan a salvar vidas", ha dicho.

Estas son algunas de las imágenes del incendio que quema en Los Gallardos:

Los bomberos y agentes de la UME trabajan para controlar el incendio La principal hipótesis es que el fuego se originó en una cuneta de una carretera, posiblemente, como consecuencia de un cable roto entre dos puntos de electricidad. Las fuertes rachas de viento, superiores en algunos casos a los 50 km/hora, hicieron que se propagara rápidamente. Dos bomberos trabajan para extinguir el fuego en un incendio forestal, el 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería. Plan Infoca Plan Infoca Incendio en el municipio almeriense de Los Gallardos EFE/Junta de Andalucía Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arroja este viernes agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos. EFE/ Carlos Barba Medios aéreos trabajan en la extinción del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), este viernes, 10 de julio. EFE/ Carlos Barba Un camión de bomberos en un puente, en el área de Los Gallardos. Gregorio Marrero AP Photo/Gregorio Marrero

Más de un millar de personas evacuadas Ya hay más de un millar de personas evacuadas en la zona cercana a Los Gallardos por el avance de las llamas. El color rojizo del fuego se puede observar desde lejos. Vista de las llamas del incendio de Los Gallardos, desde la localidad de Garrucha. MAGDALENA RUBIO DÍAZ / EFE El incendio de Los Gallardos visto desde el puerto de Garrucha Europa Press Europa Press

Casas arrasadas por las llamas en Los Gallardos El incendio activo en la provincia de Almería ha arrasado con varias casas del entorno de Los Gallardos. Muchos viviendas están totalmente calcinadas e incluso hay techos que se han venido abajo. Una casa calcinada en el incendio forestalen Los Gallardos, Almería. Javi Carrión Europa Press / Javi Carrión Imagen de una terraza, con elementos calcinados. Javi Carrión Europa Press / Javi Carrión Otra casa calcinada, en el incendio declarado en Los Gallardos. Javi Carrión Europa Press / Javi Carrión A lo lejos, una casa calcinada en el incendio forestal que afecta a la provincia de Almería. Javi Carrión Europa Press / Javi Carrión