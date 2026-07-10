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Incendio en Almería: imágenes del fuego en Los Gallardos

Ladera calcinada en el incendio originado en Los Gallardos, en Almería.
Ladera calcinada en el incendio originado en Los Gallardos, en Almería. Javi Carrión Europa Press / Javi Carrión
RTVE.es

Un incendio forestal originado este jueves en Los Gallardos, en la provincia de Almería, ha provocado la muerte de al menos 12 personas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "prudencia", ya que también hay 23 personas siguen sin localizar en el fuego que ya afecta a cerca de 3.200 hectáreas. Ya hay más de 1.400 desalojados.

Asimismo, hay cuatro heridos muy graves que han sido trasladados al Hospital Virgen del Rocío y otros cuatro menos graves. En estos momentos, la prioridad es "evitar que haya nuevas víctimas", después "proteger a los vecinos cercanos a los incendios" y, por último, apagar el incendio, ha declarado Moreno.

También se ha desplazado hasta la zona el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En su caso, ha remarcado que es importante seguir las recomendaciones de las autoridades. "Las instrucciones no son recomendaciones, son obligaciones que ayudan a salvar vidas", ha dicho.

Estas son algunas de las imágenes del incendio que quema en Los Gallardos:

Los bomberos y agentes de la UME trabajan para controlar el incendio

La principal hipótesis es que el fuego se originó en una cuneta de una carretera, posiblemente, como consecuencia de un cable roto entre dos puntos de electricidad. Las fuertes rachas de viento, superiores en algunos casos a los 50 km/hora, hicieron que se propagara rápidamente.

Al menos 12 fallecidos y 23 personas no localizadas en el incendio de Los Gallardos (Almería)

Dos bomberos trabajan para extinguir el fuego en un incendio forestal, el 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería. Plan Infoca Plan Infoca

Incendio en el municipio almeriense de Los Gallardos

Incendio en el municipio almeriense de Los Gallardos EFE/Junta de Andalucía

Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arroja este viernes agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos.

Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arroja este viernes agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos. EFE/ Carlos Barba

Incendio en Los Gallardos (Almería): al menos 12 muertos

Medios aéreos trabajan en la extinción del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), este viernes, 10 de julio. EFE/ Carlos Barba

Un camión de bomberos en un puente, en el área de Los Gallardos.

Un camión de bomberos en un puente, en el área de Los Gallardos. Gregorio Marrero AP Photo/Gregorio Marrero

Más de un millar de personas evacuadas

Ya hay más de un millar de personas evacuadas en la zona cercana a Los Gallardos por el avance de las llamas. El color rojizo del fuego se puede observar desde lejos.

El incendio de Los Gallardos, entre los más graves ocurridos en España.

Vista de las llamas del incendio de Los Gallardos, desde la localidad de Garrucha. MAGDALENA RUBIO DÍAZ / EFE

El incendio de Los Gallardos visto desde el puerto de Garrucha

El incendio de Los Gallardos visto desde el puerto de Garrucha Europa Press Europa Press

Casas arrasadas por las llamas en Los Gallardos

El incendio activo en la provincia de Almería ha arrasado con varias casas del entorno de Los Gallardos. Muchos viviendas están totalmente calcinadas e incluso hay techos que se han venido abajo.

Una casa calcinada en el incendio forestalen Los Gallardos, Almería.

Una casa calcinada en el incendio forestalen Los Gallardos, Almería. Javi Carrión Europa Press / Javi Carrión

Imagen de una terraza, con elementos calcinados.

Imagen de una terraza, con elementos calcinados. Javi Carrión Europa Press / Javi Carrión

Otra casa calcinada, en el incendio declarado en Los Gallardos.

Otra casa calcinada, en el incendio declarado en Los Gallardos. Javi Carrión Europa Press / Javi Carrión

A lo lejos, una casa calcinada en el incendio forestal que afecta a la provincia de Almería.

A lo lejos, una casa calcinada en el incendio forestal que afecta a la provincia de Almería. Javi Carrión Europa Press / Javi Carrión

Vehículos calcinados y carreteras cortadas

También hay vehículos quedamos por el paso de las llamas en Los Gallardos. En algunas zonas se observan hileras de coches totalmente quemados. El fuego provoca, además, el corte de varias vías en la zona.

Varios vehículos calcinados en el incendio forestal de Los Gallardos.

Varios vehículos calcinados en el incendio forestal de Los Gallardos. Javi Carrión Europa Press / Javi Carrión

Hilera de vehículos calcinados en Los Gallardos.

Hilera de vehículos calcinados en Los Gallardos. Javi Carrión Europa Press / Javi Carrión

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