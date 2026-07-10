Las autoridades se vuelcan en encontrar a las 23 personas "no localizadas" tras el incendio en Los Gallardos, Almería

El incendio de Los Gallardos, Almería, es ya uno de los más mortíferos de la historia reciente de España. Al menos 12 personas han muerto y las autoridades concentran gran parte de sus esfuerzos en localizar a las 23 personas a las que han catalogado como "no localizadas".

"Ahora mismo lo que nos preocupa es esas 23 personas no localizadas, que no significa que estén fallecidas", ha reconocido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una entrevista en TVE en la que ha reiterado el "interés" de los servicios de emergencia en acceder a las zonas que han quedado calcinadas por las llamas, entre otras cosas para determinar si hay o no más víctimas.

El viento, sin embargo, "cambia constantemente", lo que hace que estos trabajos se compliquen. Moreno ha subrayado que las autoridades quieren evitar a toda costa más pérdidas de vidas humanas, por lo que todo está a expensas de las "oportunidades" que pueda brindar la meteorología, lastrada también por las altas temperaturas.

03.08 min Juanma Moreno, en TVE: "Nos preocupan 23 personas no localizadas"

Los efectivos de la Junta realizan, además, batidas casa por casa para descartar que su interior pueda haber más fallecidos. La Guardia Civil también ha difundido imágenes de estas patrullas en el área donde ya no hay llamas, sin que por el momento se hayan localizado más víctimas, como ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una entrevista en el Canal 24 Horas.

Las primeras hipótesis apuntan a que los fallecidos no atendieron las recomendaciones de evacuación de los cuerpos de seguridad, lo que hizo que se viesen atrapados en medio de un incendio muy complejo, uno de los más rápidos que se recuerdan. Cuatro de ellos viajaban a bordo de un vehículo, mientras que los ocho restantes trataban de escapar de las llamas a pie.

Incentivar denuncias de desaparición Fernández ha insistido en que existe una situación climatológica adversa, marcada por fuertes rachas de viento, y, en relación a las personas son localizar, ha animado a interponer denuncias por desaparición. Así, ha pedido que "todos aquellos que quieran denunciar una desaparición lo hagan a través de la Guardia Civil", especialmente a través del puesto habilitado en Garrucha. En estos casos, el denunciante brinda también muestras biológicas que facilitan después cruzar datos y agilizar las identificaciones de cuerpos o la localización de desaparecidos. Los datos se transmiten a un centro de Madrid donde se desarrollan los análisis definitivos. La huida por rutas improvisadas convirtió la evacuación del incendio de Los Gallardos en una trampa mortal Samuel A. Pilar Desde primera hora, funciona un Centro Integrado de Datos integrado por una oficina forense y otra de las fuerzas de seguridad y cuya función principal es reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que realicen las distintas instituciones. El Instituto de Medicina Legal de Almería recibió ya por la mañana los primeros cuerpos y, según el CID, constan al menos dos denuncias por desaparición.