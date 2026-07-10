Miedo e incertidumbre por el avance del fuego en Almería: "Muchos vecinos no saben si se han quemado sus casas"

El incendio forestal que afecta a la zona de Los Gallardos, en Almería, que ha dejado al menos 11 muertos y cuatro heridos, además de a 19 personas sin localizar, ha generado miedo entre los vecinos. Mientras, los equipos de rescate luchan contra las llamas en un terreno muy complicado por su orografía. Hay "mucha incertidumbre, muchos vecinos no saben si se han quemado sus viviendas", ha dicho el alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, para explicar el estado de ánimo por un incendio que ha sorprendido a la población.

Las llamas han obligado al desalojo de los habitantes de la zona durante la noche, pero algunos no lo han conseguido, al salir por caminos alternativos a la evacuación que se han convertido en una trampa portal. En el pueblo de Antas, a unos diez kilómetros de Los Gallardos, se ha evacuado por completo la barriada de Los Raimundos. "Unas 35 o 45 personas", ha señalado el alcalde de la localidad, Pedro Riao.

Judith abandonó su casa con lo puesto Judith es una de las vecinas desalojadas. El fuego le sorprendió en los Vidalta, una zona de bosque y casas diseminadas, en la que viven siete personas más. Recuerda que salió para buscar refugio para sus animales. "Ya no me dejaron entrar", ha dicho. Con lo puesto, tuvo que abandonar su hogar que, por suerte, no ha ardido. Ha pasado la noche en vela y "con un ataque con ansiedad al ver tanto caos en el pabellón" lo que le llevó a trasladarse con unos amigos a la playa. Incendio en Los Gallardos, Almería, última hora en directo hoy: El delegado del Gobierno pide denunciar las desapariciones para "buscar mejor" Ahora, confiesa, le preocupa el estado de una mujer mayor alemana que está cuidando "con un ictus en cama", pero que ha podido ser evacuada y se encuentra en un lugar seguro. También, el del resto de sus vecinos. "Unos que vivían más arriba, se negaron a dejar su casa. Se quedaron dentro, pero están bien", explica. Judith espera que a lo largo del día pueda irse a casa, "aunque sea para sacar ropa y comprobar si alguno de mis perros está vivo", dice.

Cortijos, chalés y coches quemados "Conforme avanzaba la tarde, vimos que el incendio estaba devorando cortijos, chalés, coches...", recuerda Riao. Ante la gravedad de lo que estaban presenciando, ha asegurado que decidieron activarse por su cuenta. Por eso, se procedió al traslado de unas 75 o 85 personas que viven en zonas de cortijos y casas diseminadas cerca del pueblo. Algunas han pasado la noche en un convento titularidad del ayuntamiento "con unas 30 camas", ha precisado Pedro Riao. Otros se han refugiado junto a familiares. "La tarde de ayer fue muy complicada", ha confesado el edil, "sobre todo, por el viento". Las condiciones del terreno, a su juicio, pueden haber contribuido a la propagación de las llamas. "Aquí hay mucho matorral y ayer por la tarde hacía mucho aire", ha lamentado. Antas ha habilitado un puesto de información con psicólogos para atender a quienes deseen acercarse. Riao solo desea "poner fin a la pesadilla que lleva toda la noche y nos tiene en vilo". 03.57 min Transcripción completa de atención, donde reciben apoyo psicológico Pues precisamente vamos a hablar con el concejal del Ayuntamiento de Garrucha, con Pedro Zamora. Pedro, muy buenos días Muy buenos días por decir algo. Por decir algo, efectivamente. Comentábamos ahora que se ha habilitado en su municipio una oficina para poder recoger las denuncias de los desaparecidos Pues sí, se ha montado la oficina para recoger las denuncias y también hemos habilitado el pabellón municipal que tenemos 64 personas aquí atendiéndolas desde ayer tarde a las cifras Ha acudido mucha gente. Sí, sí, el pueblo se está aborcando para ver lo que necesitamos de agua, de comida... ...la verdad que desde la 8 que se activó el dispositivo.. estuvimos llamando a todas las ciendas de aquí y no había ningún problema y están las personas muy inatendidas. Ahora estamos comprándoles los medicamentos que necesitan, porque claro, han salido con los puestos de sus casas. Tenemos una persona con cáncer que le hemos tenido que ver y acercar y llevarle la.. medicación y otra persona con diálisis. Tenemos un equipo de médicos permanentes aquí dentro del pabellón y nada, atendiéndolos, esperando que nos traigan las comidas para darle de comer a estas personas. Señor Zamora, sí, me refería también si había acudido mucha gente a denunciar la desaparición de algún familiar, de algún vecino. ¿Tienen datos hasta ahora de los posibles desapariciones? Porque la oficina se ha puesto en el ayuntamiento y yo estoy en el pabellón, que está en la otra punta del pueblo En cualquier caso, nos decía que los vecinos se han volcado con toda la ayuda necesaria, sobre todo.. y especialmente para aquellos vecinos que necesitan una ayuda extra, como en este caso este vecino enfermo. Ahora mismo, ¿cuántos desalojados hay en su municipio? Nosotros tenemos ahora mismo 64. ¿Dónde están? Dentro del pabellón, hemos habilitado las pistas del pabellón... ...tenemos encendido el aire acondicionado.. y atendiendo como tenemos ducha y tenemos todo para que se duchen y la gente nos está leyendo ropa para que se cambie y por lo que necesiten de comer y ya está Y los servicios sanitarios que lo están atendiendo, las cosas esenciales como los medicamentos, no hemos acercado a la farmacia y ya las tienen... ...y nada, ahí pasando, ahora tenemos malos noticias... ...que se ha vuelto el fuego por el cambio del viento. Parece que esto se va a alargar un poco más. La última novedad nos cuenta es que se han girado esas llamas, ese viento y que podría cambiar de dirección. ¿Corre el riesgo de que las llamas lleguen a viviendas de su municipio, señor Zamora? No, no, nosotros no. Nosotros no. Nosotros estamos como a 10 kilómetros de Los Gallardos ¿Cómo ha sido ese momento en el que obligan a desalojar a la gente? ¿Han ido llamando puerta a puerta? ¿Cómo ha sido? Cuéntenos Nosotros a las siete nos fuimos a puertos de mando avanzado, entonces nos pidieron que si podían asistir la policía, la policía local de Garricha, que se acercó a cuatro miembros más protección civil, y nuestra policía desalojó el parking de caravanas de Los Gallardos ¿Cuáles son las indicaciones que les están dando a esta hora? Entiendo, en primer lugar, que no vuelvan a casa, pero no hablan de cuándo podrán regresar a sus domicilios. No, no. Que no vuelvan a la zona donde están juegos y fecha de vuelta a su casa no tenemos ninguna Pues señor Zamora, concejal del Ayuntamiento de Garrucha, donde hay 64 desalojados, gracias por atendernos gracias por actualizarnos la información y que tengan buen día dentro de lo que cabe. Un saludo Muchas gracias a vosotros siempre. El alcalde de La Garrucha, Pedro Zamora, acoge a decenas de desalojados por el incendio de Almería

"No tenemos fecha de regreso" En La Garrucha, a unos 14 kilómetros de Los Gallardos, 64 personas han pasado la noche en el Pabellón Municipal. El concejal de la localidad, Pedro Zamora, sigue con atención el avance de las llamas en un día de mucho viento y teme que lleguen a los domicilios. Pide a los vecinos "que no vuelvan donde está el fuego. No tenemos fecha ninguna de regreso". La urgencia ha obligado a los evacuados a salir con lo puesto. Entre ellos, "alguna persona con cáncer y otra con diálisis" pero, asegura el edil, han habilitado "un equipo médico permanente". Zamora agradece la solidaridad del pueblo que "se ha volcado, en especial, con aquellos que necesitan ayuda extra".