La Junta andaluza eleva a 6.600 las hectáreas quemadas por el incendio forestal de Los Gallardos

La superficie afectada por el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), con al menos doce fallecidos, se ha elevado a 6.600 hectáreas por el avance de las llamas registrado durante la pasada jornada, que ha obligado a ampliar el perímetro ante la presencia de focos y frentes muy activos.

A pesar del incremento de la zona calcinada, el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado este sábado desde el Puesto de Mando Avanzado que las actuales condiciones meteorológicas, con vientos débiles de dos kilómetros por hora y una humedad del 50%, abren por primera vez una "ventana de oportunidad" para que los efectivos pasen de las labores de contención al ataque directo contra las llamas.

Así, el dispositivo de lucha contra el incendio va a pasar a "trabajar en ataque" tras el cambio de condiciones meteorológicas, lo que hace es que se abre una "ventana de oportunidad extraordinaria" para atajar las llamas. Hasta ahora, según ha explicado el consejero, se han realizado prácticamente trabajos "de defensa" ante el rápido avance del fuego, por lo que este sábado se podrá "por primer vez" atacarlo de manera directa. "Las circunstancias tanto meteorológicas como de la propia realidad del incendio hasta ahora nos habían simplemente permitido trabajar en defensa", ha dicho.

El balance de víctimas mortales se mantiene en doce fallecidos, tras precisar las autoridades que el resto de alertas de búsqueda corresponden a 23 de ciudadanos "ilocalizados" temporalmente por sus familiares y las denuncias formales por desaparición se mantienen en siete.

En cuanto a la afección a la población, la cifra oficial de evacuados se sitúa actualmente en 1.448 personas, sin que tampoco se hayan producido nuevos desalojos nocturnos.