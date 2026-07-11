Noruega - Inglaterra, de Londres a Oslo pasando por Miami: la conexión entre grandes conocidos de la Premier League

La Premier League es, sin lugar a dudas, la liga que más jugadores aporta a este con 200 jugadores, una cifra que representa el 16% del total de 1.248 en el Mundial 2026. De los cuatro partidos de los cuartos de final, el duelo entre Noruega e Inglaterra será el que tenga más jugadores en el futbol inglés. La selección de Inglaterra tiene a 22 de sus jugadores en la Premier League, mientras que Noruega tiene a 9 futbolistas (7 en primera división y 2 en segunda).

El vínculo histórico entre Noruega e Inglaterra Noruega e Inglaterra se han enfrentado en 12 ocasiones previas y será la primera vez en un Mundial. Este es un duelo especial para ambos seleccionados, porque existe un especial vínculo entre el fútbol inglés y el fútbol noruego; desde 1992 (año de fundación de la Premier League) hasta 70 internacionales noruegos (76 jugadores en total) han aterrizado en territorio británico. Entre los jugadores que más destacaron están Henning Berg, quien ganó tres Premier League (dos con el Manchester United y una con el Blackburn Rovers) y una UEFA Champions League , John Arne Riise, en el Liverpool, que fue parte del equipo de Rafa Benítez durante el milagro de Estambul y, años después, jugaría en el Fulham. No se pueden dejar de lado a otros dos: Alf-Inge Håland (el padre de Erling Haaland), que jugó para el Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City, y Ole Gunnar Solskjær, una leyenda del Manchester United, que fue clave en la época dorada del equipo de Sir Alex Ferguson. El futbol noruego ha crecido de manera exponencial en los últimos años; la selección escandinava no jugaba un Mundial desde Francia 98. El éxito de esta selección no se entiende sin su conexión con las islas británicas, una influencia que va mucho más allá del simple origen de su gran estrella, Erling Haaland, nacido en Leeds, y Martin Ødegaard es el capitán del Arsenal desde hace tres temporadas. La selección nórdica cuenta en sus filas con talentos moldeados directamente en el barro y la exigencia del sistema inglés, como el extremo Oscar Bobb, pulido en la prestigiosa academia del Manchester City, o el centrocampista Thelo Aasgaard, nacido en Liverpool y formado en la cantera del Wigan Athletic. A esto hay que sumarle las figuras consolidadas en la Premier League, como Sander Berge y Kristoffer Ajer.

Las estrellas de la Premier que lideran a Noruega Sin embargo, el peso de esta Noruega recae en dos nombres: Haaland y Ødegaard. El delantero del Manchester City ha anotado 162 goles y 26 asistencias en 198 partidos. Bajo la tutela de Pep Guardiola ha levantado ocho títulos y es hoy uno de los delanteros más temidos del mundo. A su lado, Martin Ødegaard comanda desde la creación. El mediapunta del Arsenal ha sido fundamental en la reconstrucción del equipo de Mikel Arteta, lleva tres temporadas como capitán y fue el encargado de levantar el primer título de liga del club en más de 20 años. El delantero 'skyblues' ha marcado 7 goles en los cuatro partidos que ha jugado, convirtiéndose en el jugador que más goles ha anotado en sus primeros cuatro encuentros desde Gerd Müller, quien logró ocho goles en sus primeros cuatro partidos en el Mundial de México 1970.