Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 8 entre Périgueux y Bergerac

Este sábado 11 de julio se disputa la etapa 8 del Tour de Francia 2026 entre las localidades de Périgueux y Bergerac, de 180,4 kilómetros de recorrido y un perfil llano con tan solo dos puertos de montaña, ambos de cuarta categoría, que no deberían ser obstáculo para una llegada al sprint.

La victoria al sprint del belga Tim Merlier en la etapa 7 con final en Burdeos servirá de acicate para el resto de los velocistas del pelotón en otra jornada con un previsible final en una llegada masiva donde Tadej Pogacar defiende los más de dos minutos y medio de diferencia en la clasificación general.

La carrera se adentra en el departamento de Dordoña, con un guiño a la cueva de Lascaux y una excursión a Sarlat, que mantiene el desnivel positivo del día, limitado a 1.150 m. Los derrotados del día anterior en el sprint de Burdeos deberían tener la oportunidad de resarcirse y los candidatos al maillot verde volverán a tener dos buenas razones para movilizarse durante el recorrido.

La Côte de Domme, en el kilómetro 102.6 del recorrido, y la Côte du Buisson-de-Cadouin, en el punto kilométrico 140.4 no deberían ofrecer resistencia a los equipos que apuesten por sus especialistas en las llegadas al sprint, con 40 kilómetros totalmente llanos antes de alcanzar la linea de meta.

El mundo del ciclismo siempre recordará la exhibición de Miguel Indurain en la contrarreloj individual de la novena etapa del Tour de 1994 donde el navarro se ganó el apodo de 'Tirano de Bergerac' tras aventajar en dos minutos al suizo Tony Rominger.