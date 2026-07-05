El Tour de Francia 2026 afronta este domingo 5 de julio la segunda jornada en suelo español con una etapa ondulada de 168,5 kilómetros de recorrido entre las localidades de Tarragona y Barcelona con final en Montjuic. Síguela en directo a partir de las 13:45 horas en RTVE Play.

Una etapa en la que habrá que ver si Jonas Vingegaard puede mantener el buen nivel mostrado en la contrarreloj por equipo, donde obtuvo el maillot amarillo tras vencer en lo alto de Montjuic. Ahí llegará en esta jornada también el Tour, con Pogacar buscando reducir los 11'' de desventaja que ya acumula con el danés. Ayuso, a 16'', quiere acercarse en un final explosivo que le puede venir bien a sus condiciones.

Los favoritos de la carrera tendrán que estar muy atentos a los ataques en el circuito final para no verse sorprendidos y evitar algún percance que lastres sus opciones de situarse en los puestos principales de la clasificación general.

Tras un principio de jornada eminentemente llano, el pelotón afronta el el Garraf y la subida a la localidad de Begues (6,1 km al 6,5% de desnivel medio), cota puntuable de segunda categoría donde los especialistas de la montaña lucharán por sumar sus primeros puntos.

El circuito final en la capital catalana se asemeja mucho al que suele poner punto final a la Volta a Catalunya, pero solo darán tres vueltas, con sus correspondientes ascensiones al castillo y al estadio de Montjuic, esta última de 1,6 km al 9,3% de pendiente media, catalogada de tercera categoría, seguida de un descenso igual de largo antes de la rampa final al estadio olímpico de 700 m al 7%.

Loa tres últimos ganadores en Montjuïc en la Volta a Catalunya, Primoz Roglic (2025), Tadej Pogacar (2024) y Remco Evenepoel (2023), nos ofrecen el retrato robot del potencial ganador. La acumulación de dificultades en los últimos compases hace que el circuito sea aún más agotador que en la cita catalana de la primavera.