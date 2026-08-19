Moderna y Merck anuncian resultados positivos en una vacuna contra el melanoma y se disparan en bolsa

Las farmacéuticas Moderna y Merck han anunciado este miércoles "resultados positivos" en el ensayo final de una vacuna personalizada contra el melanoma basada en la tecnología de ARN mensajero. En consecuencia, las acciones de la biotecnológica estadounidense han llegado al 163 % en la bolsa de Nueva York.

Los resultados se han producido en la fase 3 del ensayo INTerpath-001, previa a la aprobación final de la vacuna, donde se ha combinado intismeran autogene con pembrolizumab, conocido por su marca Keytruda. Intismeran autogene es una terapia de neoatígenos -que son nuevas proteínas anormales que aparecen en la superficie de las células cancerosas- diseñada por Moderna y Merck para funcionar de manera individual con ARN mensajero, mientras que pembrolizumab es un tratamiento anti-PD-1, que es un tipo de inmunoterapia contra el cáncer que usa anticuerpos monoclonales para bloquear la proteína PD-1 en las células de defensa.

Ambas farmacéuticas han explicado en un comunicado que dichos resultados se han obtenido en pacientes con melanoma resecado en fases IIB-IV, que va desde tumores de piel gruesos y localizados de alto riesgo hasta aquellos con metástasis avanzada.

El ensayo cumplió sus objetivos primarios y secundarios Los experimentos cumplieron su meta primaria de "supervivencia sin recaída" (RFS por sus siglas en inglés), que mide el tiempo que pasa desde que un paciente termina el tratamiento principal contra el cáncer hasta que reaparecen los síntomas, y el objetivo clave secundario de "supervivencia libre de metástasis a distancia" (MFS, por sus siglas en inglés), que es el tiempo que transcurre desde el inicio de la terapia contra el cáncer sin que el tumor se haya extendido a otras partes lejanas del cuerpo. La preocupación de los pacientes con melanoma: "Hay que mirarse mucho la piel, es un tipo de cáncer que se ve" "Esto representa el primer resultado positivo de un ensayo de fase 3 para una terapia personalizada de neoantígenos y para una terapia contra el cáncer basada en ARN mensajero, así como el primer estudio de fase 3 que demuestra una mejora clínicamente significativa frente a Keytruda en monoterapia, que es una inmunoterapia estándar de tratamiento en el contexto adyuvante para pacientes con melanoma resecado", apuntan Moderna y Merck. El ARN mensajero es la misma tecnología que se empleó en algunas de las vacunas contra la covid-19 y consiste en una molécula que contiene las instrucciones para que las células fabriquen una determinada proteína utilizando su maquinaria natural. La investigadora principal del estudio, Georgina Long, directora médica del Instituto del Melanoma de Australia, ha subrayado en la nota que "la combinación de intismeran con pembrolizumab tiene el potencial de establecer un nuevo paradigma de tratamiento en un contexto de melanoma adyuvante, ayudando a los pacientes a permanecer más tiempo sin cáncer". Para la científica, estos resultados son "un hito" en el tratamiento adyuvante del melanoma, que es la terapia médica que se aplica después de haberse extirpado todo el tumor visible. "Este es el primer ensayo de fase 3 que demuestra que intismeran, un tratamiento diseñado a partir de la huella dactilar mutacional del tumor del propio paciente, administrado en combinación con pembrolizumab, puede reducir el riesgo de reincidencia o muerte en pacientes con melanoma resecado en estadios IIB-IV, en comparación con solo Keytruda", ha dicho Long.