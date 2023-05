“Me noté en el brazo izquierdo una peca que parecía normal, pero tenía una textura diferente y poco a poco comenzó a tener un color rojizo”, indica Sandra García. Ella tiene 35 años y le detectaron melanoma hace cinco. Como ella, en 2022 al menos 16 personas de cada 100.000 fueron diagnosticas de este tipo de cáncer de piel en España, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica.

“El melanoma es el cáncer de piel más agresivo y letal que puede afectar al ser humano”, indica Leandro Martínez, jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Regional de Málaga. Se trata de una enfermedad que se origina por un tumor maligno que tiene lugar en un tipo de célula llamada melanocito, este ha aumentado un 40% en los últimos años, según explica el especialista.

“Estoy asustada, tengo miedo, pero con ganas de luchar contra la enfermedad”, indica María Pía Hernández a RTVE.es. El verano pasado notó que algo no iba bien, un grano extraño le salió en la espalda y aunque al principio no le dio importancia, acudió al especialista. Meses después le comunicaron que tenía melanoma metastásico.

En el Día Mundial del Melanoma, los especialistas resaltan la importancia de vigilar la piel de posibles cambios, ya que un diagnóstico precoz es clave para mejorar el pronóstico de la enfermedad.

Pero hay zonas que no son tan visibles y cuesta más darnos cuenta. En estos casos, el doctor Ortiz recomienda que para examinar toda la piel “se cuente con la ayuda de algún familiar o amigo”.

“Hay que mirarse mucho la piel, ya que es un tipo de cáncer que se ve y a veces no se es consciente ”, explica Ángeles Pérez, paciente de melanoma.

Una detección a tiempo puede llegar a salvar vidas

“Yo tuve suerte porque no había metástasis, pero hay compañeros que, por no hacerles una resonancia magnética o una biopsia a tiempo, ya no están con nosotros”, indica María Fernández. A ella le detectaron la enfermedad con 54 años y actualmente se lo controla con revisiones periódicas.

Pablo murió con 43 años. Su madre, Pilar Álvarez, explica que a su hijo le operaron para extirparle el lunar de la espalda y que al principio le dijeron que tenía una pequeña metástasis en la axila y que estaba todo correcto, pero más tarde descubrieron que no era así y que la enfermedad le había derivado al hígado. “Falleció con muchos dolores y con muchas ganas de vivir”, indica emocionada su madre.