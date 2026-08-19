La Guardia Civil despliega un operativo de búsqueda en la provincia de Toledo ante el posible avistamiento de un león

El servicio de protección de la naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha desplegado este miércoles un operativo de búsqueda por tierra y aire en El Real de San Vicente, en la provincia de Toledo, ante la posibilidad de que haya un león deambulando por la zona, según han confirmado fuentes del instituto armado a RNE.

Dichas fuentes han informado que el servicio de emergencias 112 recibió el aviso de un león suelto cerca de las ruinas del Convento del Piélago, en la carretera 1375, a la altura del kilómetro 9, por lo que seguidamente han movilizado medios del Seprona, el equipo Pegaso (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional) y Seguridad Ciudadana, incluidos un helicóptero y varios drones. Además, se ha dado aviso a los ayuntamientos y las patrullas cercanas.

De momento, no se ha localizado ningún animal y tampoco se ha notificado que falte ningún león en los zoológicos cercanos de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, tampoco en las fincas cercanas. En concreto, el Zoo Safari Faunaaventura de Hinojosa de San Vicente ha publicado un comunicado en Instagram en el que aclara que la Guardia Civil ya ha visitado sus instalaciones y "ha comprobado que no falta ningún animal".

"Rogamos que no se difundan acusaciones falsas vinculando este avistamiento con nuestro zoo", han afirmado, antes de advertir que emprenderán acciones legales si se daña su imagen y reputación.

Por su parte, el Ayuntamiento de El Real de San Vicente ha apuntado que el "posible avistamiento" se ha producido "en las inmediaciones del convento en la Sierra". "Por favor, extremen las precauciones", añade la publicación en Facebook.