Rafael Jódar - Cobolli, en directo hoy el partido de octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2026

El tenista español Rafa Jódar se mide este miércoles al italiano Flavio Cobolli en el partido de octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), antesala del U.S. Open, último grand slam de la temporada.

Después de sufrir más de lo previsto con una remontada increíble en su debut ante Denis Shapovalov, su segundo partido en el torneo ante el chileno Alejandro Tabilo fue mucho más sencillo para el madrileño. Apoyado en un gran día con su saque --10 saques directos, 70% de primeros y solo dos bolas de 'break' concedidas en contra--, arrasó a un Tabilo que solo pudo anotarse tres juegos en su marcador.

Ahora, se enfrenta a Flavio Cobolli por un puesto entre los ocho mejores del torneo. El italiano, número 10 del ranking ATP, superó en tres sets al belga Alexander Blockx (7-5, 4-6, 7-5) en dos horas y media de juego en su enfrentamiento de dieciseisavos de final.

El madrileño es undécimo de la clasificación ATP mientras el florentino es décimo y afronta el quinto duelo ante uno de los diez mejores del ranking, con un blance de cuatro derrotas (Fritz en dos ocasiones, Zverev y Sinner) y una victoria (ante De Miñaur en la segunda ronda de Madrid).

La trayectoria de Jódar en la gira norteamericana en pista dura previa al US Open está siendo sobresaliente. Finalista en Washington, alcanzó las semifinales en el Masters 1000 de Montreal y las sensaciones que ha transmitido hasta ahora en Cincinnati no pueden ser mejores; salvó un partido dramático en su estreno en segunda ronda ante Shapovalov y resolvió con autoridad el duelo ante el chileno Alejandro Tabilo.

Ante el que será el número uno de Chile en la inminente eliminatoria de la Copa Davis ante España el 19 y 20 de septiembre, Rafa sólo cedió tres juegos. "El partido contra Denis (Shapovalov) me dio mucha confianza. Me llevó al límite y trabajé muy duro para ganarlo. Pero todos los partidos son difíciles. Que el resultado contra Tabilo pueda parecer un poco más cómodo no significa que el partido haya sido más fácil", apuntó después de liquidar al chileno.

Partido inédito en el circuito ATP que promete un duelo muy igualado con un alto ritmo de juego, con ambos tenistas con un perfil muy ofensivo y tan solo 700 puntos de diferencia entre los dos en el ranking.