Mikel Landa se queda fuera del Tour 2026 por una "lesión persistente de espalda"

El español Mikel Landa (Soudal Quick Step) ha mostrado su decepción por no poder disputar el Tour de Francia debido a su persistente lesión de espalda, por lo que su equipo contará con el belga Tim Merlier como baza para buscar triunfos al esprint.

Una ausencia notable la de Mikel Landa, quinto en la general de la edición de 2024 en su primer año con el equipo. El vasco iba a correr su octavo Tour de Francia, pero debido a una persistente lesión de espalda no estará presente en la salida, según informa el equipo.

"Estoy muy decepcionado porque no estaré allí después de haberme perdido ya el Giro de Italia. Ha sido un año difícil hasta ahora, y después de tener problemas en el Tour de Suiza, me di cuenta de que no tiene sentido intentar ir al Tour. Ahora es importante descansar y recuperarme, y espero estar en la salida de la Vuelta dentro de dos meses", declaró Landa.

La formación del Soudal Quick Step será la compuesta por Pascal Eenkhoorn, Tim Merlier, Valentin Paret-Peintre, Jasper Stuyven (BEL)Dylan van Baarle, Bert Van Lerberghe, Ilan Van Wilder yLuis Vervaeke.

La baza del equipo será Tim Merlier. Los numerosos velocistas que participarán en el Tour tendrán al menos cinco oportunidades para luchar por la victoria y los muchos puntos que estas conllevan en la clasificación del maillot verde.

Este año habrá un total de cinco finales en alto, incluyendo Orcières-Merlette, donde Luis Ocaña logró una memorable victoria en 1971, y Alpe d'Huez, que se disputará en etapas consecutivas.