Barcelona se engalana para el tercer inicio en suelo español de un Tour de Francia en su historia

Después del histórico inicio del Tour de Francia 1992 en San Sebastián en pleno apogeo de Miguel Induráin, España va a vivir en tan solo tres años dos salidas de la ronda gala. Tras Bilbao en 2023, Barcelona será el punto de partida con dos etapas completas y la salida de la tercera.

La 'Ciudad Condal' se vuelca con el Tour

No es la primera primera vez que La Grande Boucle pasa por territorio catalán, pero sí la primera que saldrá de él. Para ello, Barcelona vivirá una fiesta desde la presentación del jueves, hasta que el pelotón diga adiós oficialmente en la tercera etapa con salida en Granollers y final ya en territorio galo.

Nadie mejor que Gaudí para poner color y forma a la presentación de 22 equipos, incluidos dos españoles, que se realizará en el Recinto Modernista de Sant Pau con la imponente Sagrada Familia de espectadora de lujo, permitiendo a los ciclistas recorrer la Avenida de Gaudí.

A los habituales puestos con maillots de las grandes estrellas del pelotón o camisetas conmemorativas de esta histórica salida, también se suma una 'fan zone', sesiones del 'cycling tour' o incluso sesiones de 'spinning' que hacen las veces de contrarreloj por equipos.

El Estadi Olimpic, vallado antes de la presentación del Tour 2026 David Zorrakino David Zorrakino / EP

Como viene siendo habitual, el tráfico se verá afectado por las numerosas calles principales que estarán cortadas durante la presentación del jueves y el fin de semana.