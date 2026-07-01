El ciclista español Carlos Rodríguez se cae de la lista de INEOS para el Tour 2026

El español Carlos Rodríguez no ha sido incluido en el Netcompany Ineos que tomará la salida este sábado en la 113 edición del Tour de Francia, por lo que el liderato de la formación británica lo asumirán el colombiano Egan Bernal y el neerlandés Thymen Arensman.

El ciclista andaluz nacido en Almuñecar hace 25 años, se añade a las bajas destacadas del ciclismo español para esta edición del Tour después de la anunciada de Mikel Landa, que tampoco formará parte del Soudal Quick Step.

Rodríguez, ganador de etapa en el Tour en 2023, año en que finalizó quinto en la general, contaba en sus planes con liderar al equipo en la "grande boucle" después de su puesta a punto en carreras como el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, Tour de Romandía y Volta a Catalunya.

El equipo británico estará representado por el siguiente "ocho": Egan Bernal, Thymen Arensman, Tobias Foss, Filippo Ganna, Dorian Gordon, Michal Kwiatkowski, Josh Tarlin y Kevin Vauquelin.

Según Geraint Thomas, director de competición del Netcompany Ineos, "este equipo cuenta con grandes ciclistas que el público disfruta viendo". "Tendrán libertad para ir a por todas y competir agresivamente durante las tres semanas. La fortuna favorece a los valientes. No vinimos a este Tour para seguir la carrera, sino para marcarla", añadió.

"La contrarreloj por equipos de Barcelona representa una gran oportunidad para empezar con fuerza. Este año hemos tenido un buen rendimiento en esta disciplina, así que lo daremos todo. A partir de ahí, la cosa se pondrá intensa y estamos listos para afrontar el reto", concluyó.

El equipo británico contará con el colombiano Egan Bernal, de 29 años, ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, quien se siente feliz por volver al máximo nivel.

"El Tour es una carrera especial para mí y estoy agradecido y feliz de volver a competir a este nivel. Me siento bien, motivado y listo para darlo todo por este grupo de ciclistas", comentó.