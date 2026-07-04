Carlos de Andrés: "La salida de Barcelona es casi es un regalo que me he hace el Tour"

La salida del Tour de Francia 2026 desde Barcelona tiene un significado especial para Carlos de Andrés. La voz de las grandes carreras ciclistas en RTVE, nacido en la capital catalana y con casi cuatro décadas dedicadas a este deporte, vive el Grand Départ como un acontecimiento muy personal.

"Es casi un regalo que el Tour y el Ayuntamiento me han hecho a mí también", reconoce el periodista, que asegura estar disfrutando de estos días previos con una ilusión especial. "Ya tengo ganas de que empiece la carrera", añadía el periodista tras la presentación de equipos que condujo el jueves ante la Sagrada Familia.

En el plano deportivo, De Andrés considera que la organización ha diseñado unas primeras etapas pensadas para ofrecer espectáculo y marcar ya las primeras diferencias entre los favoritos.

La contrarreloj por equipos de este sábado puede provocar que algunos líderes cedan tiempo desde el primer día, mientras que la segunda jornada, con el circuito de Montjuïc, pondrá a prueba a los corredores como suele ocurrir en la Volta a Catalunya.

"Es un circuito súper duro, con subida, bajada, muy espectacular", destaca sobre esta etapa que puede dejar imágenes icónicas con Barcelona como escenario. El tercer día, ya camino de Francia, llegará la primera llegada en alto de la edición, en Les Angles, una ascensión que, sin ser especialmente exigente, supondrá el primer contacto serio con la montaña.