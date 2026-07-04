Carlos de Andrés: "La salida de Barcelona es casi es un regalo que me he hace el Tour"
- Tras cuatro décadas dedicado al ciclismo, el periodista barcelonés analiza una carrera muy especial
- Sigue la actualidad del Tour de Francia 2026 | 1ª etapa, en directo a las 17.05 horas en RTVE Play
La salida del Tour de Francia 2026 desde Barcelona tiene un significado especial para Carlos de Andrés. La voz de las grandes carreras ciclistas en RTVE, nacido en la capital catalana y con casi cuatro décadas dedicadas a este deporte, vive el Grand Départ como un acontecimiento muy personal.
"Es casi un regalo que el Tour y el Ayuntamiento me han hecho a mí también", reconoce el periodista, que asegura estar disfrutando de estos días previos con una ilusión especial. "Ya tengo ganas de que empiece la carrera", añadía el periodista tras la presentación de equipos que condujo el jueves ante la Sagrada Familia.
En el plano deportivo, De Andrés considera que la organización ha diseñado unas primeras etapas pensadas para ofrecer espectáculo y marcar ya las primeras diferencias entre los favoritos.
La contrarreloj por equipos de este sábado puede provocar que algunos líderes cedan tiempo desde el primer día, mientras que la segunda jornada, con el circuito de Montjuïc, pondrá a prueba a los corredores como suele ocurrir en la Volta a Catalunya.
"Es un circuito súper duro, con subida, bajada, muy espectacular", destaca sobre esta etapa que puede dejar imágenes icónicas con Barcelona como escenario. El tercer día, ya camino de Francia, llegará la primera llegada en alto de la edición, en Les Angles, una ascensión que, sin ser especialmente exigente, supondrá el primer contacto serio con la montaña.
Pogacar contra el resto
No obstante, el narrador de RTVE cree que las mayores dificultades del Tour estarán concentradas en la segunda mitad de la carrera. En ese sentido, señala la importancia de la contrarreloj individual y de las etapas alpinas, con especial atención a la doble ascensión al Alpe d'Huez, un día por su vertiente tradicional y al siguiente a través del col de la Sarenne, como algunos de los momentos decisivos para la clasificación general.
Sobre la lucha por el maillot amarillo, De Andrés sitúa a Tadej Pogacar un escalón por encima de sus rivales. "Yo diría que está en un nivel superior", apunta, colocando a Jonas Vingegaard como principal alternativa al esloveno. También pone el foco en la irrupción del joven francés Paul Seixas, aunque llama a la prudencia por su juventud y la exigencia de una carrera de tres semanas.
"Ha demostrado que es el primer corredor que ha hecho sufrir a Pogacar desde hace mucho tiempo, pero una cosa es hacerlo en una carrera de un día y otra en una de tres semanas. Tiene solo 19 años y sería normal que la última semana se le hiciera un poco larga", reflexiona.