Tour de Francia 2026: hora y dónde ver gratis en TV la etapa 1 entre Barcelona-Fòrum y Barcelona-Estadio Olímpico

El Tour de Francia 2026 tendrá un arranque histórico; por primera vez parte desde Barcelona y, además, se recupera la mítica contrarreloj por equipos para esta primera etapa. Con 23 equipos y 184 corredores, la 113ª edición de la ronda francesa se presenta apasionante con Pogacar y Vingegaard de nuevo como favoritos, y Seixas, Lipowitz y el español Juan Ayuso como candidatos fuertes a subirse al podio.

El esloveno Tadej Pogacar, ganador de la Grande Boucle en 2020, 2021, 2024 y 2025, defiende el título y aspira a conquistar su quinto Tour de Francia, con lo que igualaría a iconos del ciclismo como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault,y por supuesto, Miguel Indurain. Su principal rival vuelve a ser el danés Jonas Vingegaard (ganador en 2022 y 2023) que dominó el Giro de Italia en el mes de mayo, y que encara el reto galo en un gran estado de forma.

En la ronda gala participan dos equipos españoles, con la vuelta de 'Caja Rural', y once corredores de nuestro país: Juan Ayuso (Lidl), Carlos Verona (Lidl), Raúl García Pierna (Movistar), Pablo Castrillo (Movistar), Javier Romo (Movistar), Alex Aranburu (Cofidis), Ion Izagirre (Cofidis), Joel Nicolau (Caja Rural), Abel Balderstone (Caja Rural), José Félix Parra (Caja Rural) y Mikel Azparren (Pinarello).

Así es la etapa 1 entre Barcelona-Fòrum y Barcelona-Estadio Olímpico La primera etapa de este Tour de Francia es la contrarreloj por equipos, que arranca este sábado 4 de julio, desde la Plataforma Marina del Parc del Fòrum de Barcelona. Durante más de 19 kilómetros, concretamente, 19,6 kilómetros, los corredores transitarán por las calles de la Ciudad Condal. Tras una salida desde la playa, harán un recorrido de ida y vuelta por el paseo marítimo, pasando después por las inmediaciones de la Sagrada Familia, una sucesión de avenidas llanas y rectas que recorrerán a toda velocidad. Pero el tramo final, con dos subidas sucesivas hasta el Estadio Olímpico de Montjuïc, obligará a los corredores a emplearse a fondo. Esta etapa ya puede dejar las primeras diferencias de cara a la general, debido a la subida a Montjuic en los instantes finales de la contrarreloj. La etapa comienza a las 17:05 horas, y está previsto que la última llegada de los equipos sea pasadas las 19:00 horas. Desde el Ayuntamiento de Barcelona ya se ha informado de que se prevé una asistencia multitudinaria de entre 650.000 y 850.000 personas, a esta primera etapa del Tour de Francia. Un arranque histórico en la Ciudad Condal, ya que la Grande Boucle nunca había partido desde Barcelona. Debido a la gran afluencia de público, habrá restricciones importantes al tráfico y todo el circuito de la contrarreloj estará completamente perimetrado lo que impedirá la circulación y limitará los puntos para cruzar. Según el Consistorio de la ciudad, las afectaciones se centrarán principalmente en los distrito de Sant Martí, L’Eixample y Sants-Montjuïc, aunque el impacto se extenderá a otras zonas de Barcelona.