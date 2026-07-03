Juan Ayuso encabeza a los 11 españoles que saldrán de Barcelona en el Tour de Francia 2026
- Juan Ayuso quiere devolver a España a un podio por primera vez desde 2015
- Tour de Francia 2026, del 4 al 26 de julio en RTVE
Once años han pasado desde que Valverde se subiese al tercer cajón en los Campo Elíseos. Tras una década dorada desde 2006 hasta 2015 con ocho podios, España vive ahora un periodo en el que le faltan nombres e ilusión a la hora de atacar las generales y las victorias de etapa, pero que espera que Juan Ayuso vuelva a poner a España en el mapa de los grandes favoritos.
Mikel Landa y Carlos Rodríguez, dos de los grandes ausentes en el plano nacional, han sido los que más cerca han estado de subirse al cajón del podio, quedando en cuarto puesto en dos ocasiones el primero y logrando un 'top 5' el segundo cuando apenas tenía 22 años.
Sin embargo, su progresión se ha estancado un poco y se ha alejado de las grandes figuras como Pogacar y Vingegaard, a los que llegó a ganar una etapa en Morzine en 2023.
Juan Ayuso como punta de lanza ante la falta de cazaetapas
Este Tour de Francia quizá era la última oportunidad para volver brillar a Pello Bilbao en tierras galas. Una gripe, que ha afectado a muchos de los ciclistas que disputaron el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, le ha dejado fuera de combate.
Misma situación que la que sufrió Iván Romeo, quizá la mejor opción par lograr una victoria de etapa para Movistar Team, quien abandonó la antigua 'Dauphiné' a las primeras de cambio y no se ha recuperado a tiempo. El año pasado ya se quedó cerca de la victoria, aunque una caída eliminó sus opciones.
Quien sí estará, en principio luchando por la general, es Juan Ayuso. En su primera gran carrera con Lidl - Trek, la escuadra alemana ha llevado un equipo de mucho nivel con el objetivo de que el español pueda mirar de tú a tú a Paul Seixas o Remco Evenepoel, la principal competencia para ocupar el otro cajón del podio si Pogacar y Vingegaard llegan sanos a París.
Como uno de sus lugartenientes irá Carlos Verona, ciclista que ya sabe lo que es ganar en una Gran Vuelta con un triunfo de etapa en el Giro 2025.
Once ciclistas en total, repartidos en solo cinco equipos
La inclusión de un segundo equipo español como Caja Rural-Seguros RGA tan solo ha servido para aumentar en una unidad el número de ciclistas nacionales respecto al Tour 2025.
El equipo, que regresa tras muchos años a La Grande Boucle, contará con la presencia de Abel Balderstone, que dejó muy buenas sensaciones en la Vuelta a España 2025.
También estará Joel Nicolau, ciclista muy voluntarioso que buscará meterse en las escapadas y José Félix Parra, quien ha demostrado año a año su mejora en terreno montañoso.
Cabe destacar la trágica ausencia de Jaume Guardeño, quien sufrió un gravísimo accidente entrenando en abril de este año y cuyas noticias no son demasiado esperanzadoras de cara a un regreso al pelotón.
Movistar, tres ciclistas de mucho nivel
Movistar Team, el principal pozo de talento nacional, tan solo ha decidido llevar a tres ciclistas españoles. Ante la ausencia de Enric Mas como líder, en detrimento de Cian Uijdtebroeks, o de Roger Adriá, cuyo rendimiento con la 'M' no ha sido el esperado, la escuadra telefónica sí ha llevado a Pablo Castrillo, Raúl García Pierna y Javier Romo.
Tres ciclistas hechos para luchar y competir por fugas. Castrillo, quien maravilló a todos en la Vuelta 2024 con Kern Pharma, quiere reivindicarse en su nuevo equipo, con el que consiguió su primera victoria hace escasos días en el campeonato nacional de contrarreloj.
Javier Romo, al que las caídas han perjudicado en sus dos últimas grandes vueltas, quiere demostrar que es un ciclista que puede volver a llevar a España a victorias de etapa.
El año pasado fue segundo por detrás de Juan Ayuso en Los Corras de Buelna en la Vuelta a España, demostrando su capacidad de estar con los mejores en etapas de perfil quebrado.
Raúl García Pierna también es un perfil similar. Un ciclista con mucho motor que se desenvuelve muy bien en ese tipo de terreno, y que además ha conseguido este curso su primera gran victoria con una etapa en la Vuelta a la Comunitat Valenciana.
En Q36.5 había dudas sobre la presencia de Marcel Camprubí, reciente campeón de España en ruta, que podría haber estrenado el maillot rojigualda en su casa en toda una salida del Tour.
El catalán finalmente no ha sido de los ocho elegidos por la escuadra suiza, pero sí lo ha sido otro ciclista español como Xabier Mikel Azparren. El ex de Euskaltel será uno de los gregarios que trabajarán para Tom Pidcock, con ganas de seguir refrendando el buen nivel que cosechó en la Vuelta pasada, donde se subió a su primer podio en una vuelta de tres semanas.
Cofidis cierra la participación española con dos 'clásicos'
Los diez ciclistas españoles en la salida de este Tour de Francia 2026 significa que España parte como el sexto país con más ciclistas en Barcelona.
Copa la cabeza de la tabla Francia con 30, seguida por Bélgica con 29 y Países Bajos con 17, quizá los tres países con más tradición ciclista aunque con muchos años de seguía en la ronda gala.
Precisamente un equipo francés tiene a los dos últimos ciclistas españoles por presentar. Uno es el único que sabe lo que es ganar el Tour de todos los que van. Ion Izaguirre ha levantado los brazos dos veces en La Grande Boucle, una en 2016 y otra en 2023.
El veterano ciclista de 37 años se despide del ciclismo este curso y pocos finales estarían mejor que el de ver al ciclista vasco ganando por última vez.
También del País Vasco es su compañero Alex Aranburu. Un ciclista rápido, que buscará meterse en fugas y llegadas en terreno ondulado y que piquen para arriba.
Diez ciclistas que buscarán hacernos levantarnos del sillón cada tarde en un Tour de Francia 2026 que podrás ver del 4 al 26 de julio en RTVE.