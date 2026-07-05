Tour de Francia 2026: hora y dónde ver gratis en TV la etapa 3

El Tour de Francia 2026 afronta su tercera etapa este lunes tras una segunda jornada que bordeó el litoral de la Costa Daurada y transitó por localidades costeras como Sitges. A mitad del recorrido, en la subida de la Côte de Begues cambió radicalmente de exigencia.

El tramo final con la entrada a la Ciudad Condal y un circuito urbano que incluyó el ascenso al Castillo de Montjuïc se vivió con intensidad por las rampas cercanas al 10%, con una imponente final junto al Estadio Olímpico.

La competición francesa arrancó el pasado sábado en el corazón de Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19,6 km, una modalidad que no se veía en la carrera desde hacía siete años.

Así es la etapa 3 entre Granollers y Les Angles Recorrido de la etapa 3 en el Tour de Francia 2026letour.fr La tercera etapa del Tour de Francia 2026 lleva la carrera a tierras galas. El recorrido transcurre entre las localidades de Granollers y la francesa Les Angles y, sin apenas haber podido calentar piernas, llega el primer acercamiento a la montaña en este Tour de Francia 2026. La etapa arranca en Granollers, en Barcelona, cerca del circuito de Moto GP y Fórmula 1 de Cataluña y subirá hacia el norte con un trazado duro, que incluye el primer puerto de montaña de primera categoría en esta edición, el Col de Toses, 9,3 km al 6,5% de pendiente media. En total, la etapa será de 195,9 kilómetros, con un desnivel total de 3.850 metros. Toses no será el único ascenso. Los últimos 25 kilómetros de la etapa prometen cortar la respiración de los espectadores y de los corredores, ya que les esperan dos ascensos más, el Col duCalvaire (11,4 kilómetros, con un desnivel del 4,1%) y la subida final hacia la meta en la estación de esquí de LesAngles (1,7 kilómetros, al 6,5%). El sprint intermedio se disputará en Campdevànol. letour.fr