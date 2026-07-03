Tour de Francia 2026: perfil, recorrido y claves de la etapa 1: contrarreloj por equipos en Barcelona

El Tour de Francia 2026 arranca este sábado con una contrarreloj por equipos de casi 20 kilómetros por el centro de Barcelona y final en alto en Montjuic, una primera etapa espectacular en la que los aspirantes al triunfo final ya van a tener que exprimirse.

Claves de la contrarreloj por equipos: formato, historia y favoritos

La carrera no empezaba con una crono por equipos desde 1971, hace 55 años; y la última edición en la que hubo una etapa de esta especialidad fue en 2019. Pero ahora será diferente porque se hará con el nuevo formato de contrarreloj por equipos que se ha probado desde 2023 fundamentalmente en la París-Niza y en otras pruebas de ASO, la organizadora del Tour.

Ahora todos los tiempos en la línea de meta se toman de forma individual y el registro del equipo ya no lo marca el cuarto corredor de la formación que complete el recorrido, como indicaba la norma antes. O sea, simplemente gana el equipo cuyo primer ciclista pase por la meta en menos tiempo. E igualmente el tiempo individual será el que cuente para la clasificación general.

Lo previsible entonces es que los gregarios tiren en los primeros kilómetros y vayan descolgándose uno a uno a medida que se acerque el final lanzando a sus líderes en la subida final.

De esta forma, es posible ver este mismo sábado a uno de los candidatos a ganar el Tour ya con el maillot amarillo, empezando cómo no por el máximo favorito, el esloveno Tadej Pogacar, jefe de filas del UAE; y por el que a priori será su máximo rival, el danés Jonas Vingegaard, del Visma.