El Tour de Francia 2026 arranca este sábado con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros por el centro de Barcelona y final en alto en Montjuic, una primera etapa espectacular en la que conoceremos al primer maillot amarillo de la carrera.

55 años después de que la grande boucle comenzara con una crono por equipos, y el último precedente en una etapa de la edición de 2019, la de este sábado será diferente tras haberse probado en algunas carreras desde 2023 un nuevo formato de contrarreloj por equipos.

Con el nuevo formato, los tiempos de los corredores en la línea de meta se toman de forma individual y el registro del equipo no lo marca el cuarto corredor de cada equipo, como ocurría anteriormente, es decir, gana el equipo cuyo primer ciclista pase por la meta en menos tiempo, mientras el tiempo individual es el que cuenta para configurar la clasificación general.

Lo previsible entonces es que los gregarios tiren más fuerte en los primeros kilómetros y vayan descolgándose a medida que se acerque el final lanzando a sus líderes en la subida final.

Será, por tanto, la primera ocasión donde conoceremos al primer maillot amarillo del Tour, donde emergen como grandes candidatos el esloveno Tadej Pogacar, jefe de filas del UAE y el danés Jonas Vingegaard, del Visma. Además de los dos grandes favoritos, Juan Ayuso (Lidl), Paul Seixas (Decathlon) y Remco Evenepoel (Red Bull) aspiran a comenzar con buen pie el Tour.

El recorrido es básicamente llano durante los primeros 16 km, hasta que se afronta la subida a Montjuic, de 1,1 km al 5,1% de desnivel medio. Después un pequeño descenso para afrontar la subida al Estadio Olímpico, esta vez 800 m al 7% de pendiente media para completar 19,6 km de recorrido.