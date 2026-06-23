El Visma se presenta al Tour con grandes rodadores y escaladores para arropar a Vingegaard
- El joven italiano Piganzoli, en gran forma, es la novedad del equipo tras la baja de Van Aert
- Sigue el Tour de Francia en directo del 4 al 26 de julio en RTVE
El escalador italiano Davide Piganzoli se unirá a Sepp Kuss, Matteo Jorgenson, Bruno Armirail y Victor Campenaerts en el equipo que arropará a Jonas Vingegaard en su intento de reconquistar el Tour de Francia 2026, según ha anunciado el equipo Visma-Lease a Bike.
La formación neerlandesa ha presentado este martes su selección de ocho corredores para la Grande Boucle durante una presentación transmitida en YouTube desde su centro de rendimiento en Hertogenbosch, informa AFP.
El núcleo del equipo que rodea a Vingegaard, ganador en 2022 y 2023 pero claramente superado por Tadej Pogacar en las dos últimas ediciones, ya era conocido, aunque quedaba por saber quién ocuparía la plaza de Wout Van Aert, cuyo rendimiento esta temporada había despertado otra vez mucha ilusión, pero que la semana pasada tuvo que renunciar por una infección en el codo.
Ciclista revelación
Para sustituir al sensacional ciclista belga, Visma ha optado por Davide Piganzoli, que ha brillado tanto en el Giro (octavo) como en su regreso a la competición la pasada semana. El italiano, con tan solo 23 años, disputará así su segunda gran vuelta en tres meses.
"Se ha recuperado bien; lo vimos cuando ganó la etapa reina y la clasificación general de la Route d'Occitanie. Creemos que está listo para repetirlo", ha declarado Marc Reef, director de carrera del equipo, citado por la agencia.
En cuanto al resto, era de esperar que Vingegaard contara con Sepp Kuss a su lado, ganador de la Vuelta a España 2023 y un gregario de confianza en la montaña. El estadounidense, un fondista formidable, ya le acompañó en su victoria en el Giro en mayo.
Además, el versátil Matteo Jorgenson, octavo en el Tour de Francia 2024, será otra pieza clave, al igual que el especialista francés en contrarreloj Bruno Armirail y el rodador belga Victor Campenaerts, quien se ha convertido en uno de sus compañeros de equipo preferidos.
Además de estos cuatro corredores, se encuentran el citado Piganzoli, el noruego Per Strand Hagenes, que disputará su primer Tour de Francia, y el italiano Edoardo Affini, también especialista contra el crono.
Así pues, el Visma partirá como uno de los grandes favoritos al triunfo en la primera etapa, precisamente una contrarreloj por equipos en Barcelona el 4 de julio.
Con todo, la mira está puesta tres semanas después en París: "El objetivo está claro cuando tienes a Jonas en tu equipo. Queremos ganar el Tour de Francia", ha dicho Marc Reef.