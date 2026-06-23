El Visma se presenta al Tour con grandes rodadores y escaladores para arropar a Vingegaard

El escalador italiano Davide Piganzoli se unirá a Sepp Kuss, Matteo Jorgenson, Bruno Armirail y Victor Campenaerts en el equipo que arropará a Jonas Vingegaard en su intento de reconquistar el Tour de Francia 2026, según ha anunciado el equipo Visma-Lease a Bike.

La formación neerlandesa ha presentado este martes su selección de ocho corredores para la Grande Boucle durante una presentación transmitida en YouTube desde su centro de rendimiento en Hertogenbosch, informa AFP.

El núcleo del equipo que rodea a Vingegaard, ganador en 2022 y 2023 pero claramente superado por Tadej Pogacar en las dos últimas ediciones, ya era conocido, aunque quedaba por saber quién ocuparía la plaza de Wout Van Aert, cuyo rendimiento esta temporada había despertado otra vez mucha ilusión, pero que la semana pasada tuvo que renunciar por una infección en el codo.