Detenido en Palencia el hombre que intentó asesinar a su exmujer prendiéndole fuego en Cuéllar, Segovia, en 2025
- Llevaba casi un año oculto con apoyo familiar y ha sido arrestado gracias a un dispositivo de más de 70 agentes
- Atención a la violencia machista: teléfono 016, WhatsApp 600 000 016 y correo 016-online@igualdad.gob.es
La Guardia Civil ha detenido durante la madrugada de este viernes en Paredes de Nava (Palencia) al presunto autor del brutal ataque machista cometido el 4 de septiembre de 2025 en Cuéllar (Segovia). La detención se ha llevado a cabo en el marco de una compleja operación policial que ha culminado tras casi un año de rastreo e investigación sobre el sospechoso, quien permanecía fugado desde el día de la agresión.
Al arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y está calificado por los investigadores como una persona de comportamiento violento, se le imputan los delitos de asesinato en grado de tentativa, lesiones, maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer, daños, incendio y contra la seguridad vial.
Los hechos se remontan a la madrugada del 4 de septiembre del año pasado. El agresor esperó oculto a que su exesposa terminara su jornada laboral. En el momento en el que la mujer subió a su vehículo para regresar a su domicilio, el investigado la roció con un líquido inflamable y le prendió fuego. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió quemaduras de extrema gravedad por las que ha tenido que someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas.
Una fuga planificada y cobertura familiar
Tras el ataque, el presunto autor logró burlar a la justicia mediante una huida minuciosamente planificada en la que contó con el apoyo y la cobertura logística de su entorno familiar cercano. La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Segovia asumió las pesquisas bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Cuéllar.
Durante estos once meses, el prófugo fue cambiando de emplazamiento por distintos puntos de la geografía nacional para dificultar su rastreo. Tras ser localizado por primera vez en la provincia de Vizcaya, el sospechoso continuó modificando sus ubicaciones, empleando distintos vehículos y reduciendo al mínimo el uso de dispositivos electrónicos de comunicación para evitar los seguimientos policiales.
Un operativo de asalto con más de 70 agentes y drones térmicos
La fase final de la investigación se activó cuando los agentes hallaron su último paradero en una finca rural de la localidad palentina de Paredes de Nava, donde permanecía oculto en una vivienda rodeado de un número significativo de familiares. Ante la complejidad del terreno, el riesgo de que volviera a huir o que empleara armas de fuego o blancas, la Guardia Civil diseñó un asalto nocturno de alta precisión.
El dispositivo contó con la participación de más de 70 agentes, incluyendo dos equipos especializados del Grupo Rural de Seguridad (GRS-6) de León, efectivos de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Segovia y Palencia y personal operativo de la UOPJ de Segovia. Durante la intervención de madrugada, los agentes desplegaron drones equipados con sensores térmicos para monitorizar de forma constante los movimientos del objetivo en plena oscuridad, logrando su detención sin que se produjeran otros incidentes.
Una vez practicadas las diligencias correspondientes, el arrestado pasará a disposición del Tribunal de Instancia de Cuéllar. Asimismo, la Guardia Civil ha confirmado que desde el día del ataque se ha mantenido un dispositivo permanente de protección integral sobre la víctima, adaptado de forma continua a su nivel de riesgo y a sus necesidades sanitarias.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.