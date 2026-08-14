Detenido en Palencia el hombre que intentó asesinar a su exmujer prendiéndole fuego en Cuéllar, Segovia, en 2025

La Guardia Civil ha detenido durante la madrugada de este viernes en Paredes de Nava (Palencia) al presunto autor del brutal ataque machista cometido el 4 de septiembre de 2025 en Cuéllar (Segovia). La detención se ha llevado a cabo en el marco de una compleja operación policial que ha culminado tras casi un año de rastreo e investigación sobre el sospechoso, quien permanecía fugado desde el día de la agresión.

Al arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y está calificado por los investigadores como una persona de comportamiento violento, se le imputan los delitos de asesinato en grado de tentativa, lesiones, maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer, daños, incendio y contra la seguridad vial.

Los hechos se remontan a la madrugada del 4 de septiembre del año pasado. El agresor esperó oculto a que su exesposa terminara su jornada laboral. En el momento en el que la mujer subió a su vehículo para regresar a su domicilio, el investigado la roció con un líquido inflamable y le prendió fuego. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió quemaduras de extrema gravedad por las que ha tenido que someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas.

Una fuga planificada y cobertura familiar Tras el ataque, el presunto autor logró burlar a la justicia mediante una huida minuciosamente planificada en la que contó con el apoyo y la cobertura logística de su entorno familiar cercano. La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Segovia asumió las pesquisas bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Cuéllar. ““ Durante estos once meses, el prófugo fue cambiando de emplazamiento por distintos puntos de la geografía nacional para dificultar su rastreo. Tras ser localizado por primera vez en la provincia de Vizcaya, el sospechoso continuó modificando sus ubicaciones, empleando distintos vehículos y reduciendo al mínimo el uso de dispositivos electrónicos de comunicación para evitar los seguimientos policiales.