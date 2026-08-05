La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer en Murcia como posible caso de violencia de género

Una mujer de 44 años ha muerto en la tarde de este miércoles en un centro comercial de Murcia acuchillada presuntamente por su pareja, que se ha dado a la fuga y está siendo buscada por la Policía Nacional.

Según ha sabido RTVE, los agentes de la Policía Nacional se han desplazado al lugar de los hechos tras recibir una llamada sobre las 17:30 horas que alertaba del hallazgo del cuerpo de la mujer en la trastienda de un negocio del centro comercial Carrefour Infante, han procedido a acordonar y proteger la zona.

El trabajador que la encontró avisó rápidamente a las fuerzas de seguridad por la apariencia de tratarse de una muerte violenta.

La investigación está siendo desarrollada de forma coordinada por el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional. El Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha reaccionado a este trágico suceso y ha manifestado "toda su condena a la violencia machista".

De confirmarse este caso como un asesinato machista, sumado a otro posible caso ocurrido este miércoles en Llanes, serían 35 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

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