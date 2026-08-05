La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer en Murcia como posible caso de violencia de género
- Los hechos se han producido en un centro comercial, donde el presunto autor, pareja de la víctima, se ha dado a la fuga
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer de 44 años ha muerto en la tarde de este miércoles en un centro comercial de Murcia acuchillada presuntamente por su pareja, que se ha dado a la fuga y está siendo buscada por la Policía Nacional.
Según ha sabido RTVE, los agentes de la Policía Nacional se han desplazado al lugar de los hechos tras recibir una llamada sobre las 17:30 horas que alertaba del hallazgo del cuerpo de la mujer en la trastienda de un negocio del centro comercial Carrefour Infante, han procedido a acordonar y proteger la zona.
El trabajador que la encontró avisó rápidamente a las fuerzas de seguridad por la apariencia de tratarse de una muerte violenta.
La investigación está siendo desarrollada de forma coordinada por el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional. El Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha reaccionado a este trágico suceso y ha manifestado "toda su condena a la violencia machista".
De confirmarse este caso como un asesinato machista, sumado a otro posible caso ocurrido este miércoles en Llanes, serían 35 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.375 desde 2003.
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Información para víctimas de violencia machista
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.