Nosotras, cultura contra la violencia de género

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los estados para su erradicación. En lo que va de año 53 mujeres han sido asesinadas en nuestro país. Desde 2003, año en que comenzaron los registros, 1.238 mujeres han muerto víctimas de sus parejas o exparejas.

En apoyo a todas las mujeres víctimas de violencia de género, vamos a realizar un programa especial en directo el viernes 24 de noviembre en el Auditorio Padre Soler de la Universidad Carlos III (Leganés). Estará abierto al público y contará con actuaciones, artistas invitadas y entrevistas con personas expertas. El objetivo es unir a toda la población en la lucha, la concienciación y la educación para frenar este grave problema social.

Auditorio del campus de Leganés de la Universidad Carlos IIIrne

Al encuentro asistirán cantantes comprometidas como Rozalén, Shego, Pipiolas, Chica Sobresalto y Delaporte. Contaremos con sus actuaciones en directo para poner música en esta programación especial. También contaremos con la presencia de artistas como la poeta Elvira Sastre reivindicando la lucha contra este tipo de violencia.

Además, acudirán especialistas en la ayuda y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género. También nos acompañarán Eva Blázquez Agudo, Vicerrectora de Igualdad de la UC3M; Ritxar Bacete, autor de los libros 'Nuevos hombres buenos' o 'El poder de los chicos'; o María Martín Barranco, autora de 'Punto en Boca' o 'Mujer tenías que ser'. Todas estas voces nos ayudarán a vislumbrar cómo ayudar a las víctimas, identificar todos los tipos de violencia machista o buscar un cambio en los hombres.

El viernes 24 de noviembre en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid de 11:00 a 13:00 de la mañana. Presentado por Virginia Díaz, Natalia Sprenger y Sara Pardo.

Para visibilizar el Día Mundial Contra la Violencia la mujer, la cultura contra la violencia de genero.