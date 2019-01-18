El próximo jueves 7 de febrero tendrá lugar el mayor acontecimiento musical, realizado en España, contra la violencia de género. ¡¡ACTUEMOS!! será un concierto solidario a favor de la Federación de Asociaciones de Víctimas de Violencia Sexual y de Género y acumulará el mayor número de participantes sobre un escenario de cuantos se han llevado a cabo, sobre este tema, en nuestro país.

ROZALÉN, VÍCTOR MANUEL, AMARAL, ANDRÉS SUÁREZ, DIANA NAVARRO, PEDRO GUERRA, CARMEN LINARES, ALONDRA BNTELEY, SOLE GIMÉNEZ, HUECCO, CRISTINA del VALLE, EL CONSORCIO, EFECTO MARIPOSA y hasta un total de 22 artistas serán presentados por BEATRIZ PÉREZ-ARANDA y CARLA HIDALGO y cantarán algunas de sus canciones el 7 de febrero en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones, a partir de las 20 horas.