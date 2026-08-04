Vox asumirá las competencias de violencia de género en Andalucía e Igualdad lo califica de "irresponsabilidad"

Vox será el encargado de asumir las competencias de violencia de género en Andalucía como parte del pacto de Gobierno de la Junta entre el partido de Santiago Abascal y el PP regional, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla. Una decisión que ha sido calificada de "irresponsabilidad" por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que considera que la atención de las víctimas no debe estar "en manos de quienes la niegan".

"La atención a las víctimas de violencia de género en manos de quienes la niegan. 290 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003. Esto es una irresponsabilidad. Alberto Núñez Feijóo, ¿está usted rompiendo el Pacto de Estado?", ha escrito la ministra en redes sociales, apelando directamente al líder nacional del PP, y haciendo referencia a las cifras sobre asesinatos. En este sentido, entre junio y julio, se han producido once presuntos asesinatos por violencia machista en España. Cuatro víctimas estaban en Andalucía, tres de ellas, en Málaga. La comunidad andaluza es también la que más crímenes acumula en 2026 con nueve en total. El año pasado fueron 15.

La reacción llega después de que el decreto publicado el pasado 9 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) reflejara la creación de las nuevas vicepresidencias y reestructuración de las consejerías que conforman la administración. En el documento, se recoge que el vicepresidente segundo y diputado de Vox, Manuel Gavira, gestionará las competencias "relativas a violencia de género que guarden relación directa con la Administración de Justicia".

Otras competencias de la consejería son, en lo que respecta a la justicia, la mediación y otros medios adecuados de solución de controversias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos; las relativas a notariado y registros públicos, a colegios profesionales, fundaciones y asociaciones; justicia juvenil; la atención a las víctimas de terrorismo y a las víctimas de delitos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos, y las relaciones institucionales de la administración de la Junta con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Se añade la implantación y el mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación, sin perjuicio de su dirección funcional por esta Consejería.

El pacto, que dio la presidencia a Moreno Bonilla el pasado 2 de julio, ya nació con polémica por la denominada "prioridad nacional" de Vox en el acceso a las ayudas públicas y el acceso a una vivienda protegida para otorgar los recursos "a quienes mantienen un arraigo real con el territorio". También por el reparto de cargos: una Consejería —la de Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local— con rango de vicepresidencia, la vicepresidencia primera de la mesa del Parlamento y un senador por designación autonómica a cambio de dos votos para la mayoría. El PP andaluz obtuvo 53 y los de Abascal 15.