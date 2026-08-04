Vox asumirá las competencias de violencia de género en Andalucía e Igualdad lo califica de "irresponsabilidad"
- El pacto de Gobierno de la Junta da competencias en el ámbito de justicia al vicepresidente segundo, Manuel Gavira
- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuestiona a Feijóo si el PP está rompiendo el Pacto de Estado
Vox será el encargado de asumir las competencias de violencia de género en Andalucía como parte del pacto de Gobierno de la Junta entre el partido de Santiago Abascal y el PP regional, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla. Una decisión que ha sido calificada de "irresponsabilidad" por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que considera que la atención de las víctimas no debe estar "en manos de quienes la niegan".
"La atención a las víctimas de violencia de género en manos de quienes la niegan. 290 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003. Esto es una irresponsabilidad. Alberto Núñez Feijóo, ¿está usted rompiendo el Pacto de Estado?", ha escrito la ministra en redes sociales, apelando directamente al líder nacional del PP, y haciendo referencia a las cifras sobre asesinatos. En este sentido, entre junio y julio, se han producido once presuntos asesinatos por violencia machista en España. Cuatro víctimas estaban en Andalucía, tres de ellas, en Málaga. La comunidad andaluza es también la que más crímenes acumula en 2026 con nueve en total. El año pasado fueron 15.
La reacción llega después de que el decreto publicado el pasado 9 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) reflejara la creación de las nuevas vicepresidencias y reestructuración de las consejerías que conforman la administración. En el documento, se recoge que el vicepresidente segundo y diputado de Vox, Manuel Gavira, gestionará las competencias "relativas a violencia de género que guarden relación directa con la Administración de Justicia".
Otras competencias de la consejería son, en lo que respecta a la justicia, la mediación y otros medios adecuados de solución de controversias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos; las relativas a notariado y registros públicos, a colegios profesionales, fundaciones y asociaciones; justicia juvenil; la atención a las víctimas de terrorismo y a las víctimas de delitos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos, y las relaciones institucionales de la administración de la Junta con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Se añade la implantación y el mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación, sin perjuicio de su dirección funcional por esta Consejería.
El pacto, que dio la presidencia a Moreno Bonilla el pasado 2 de julio, ya nació con polémica por la denominada "prioridad nacional" de Vox en el acceso a las ayudas públicas y el acceso a una vivienda protegida para otorgar los recursos "a quienes mantienen un arraigo real con el territorio". También por el reparto de cargos: una Consejería —la de Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local— con rango de vicepresidencia, la vicepresidencia primera de la mesa del Parlamento y un senador por designación autonómica a cambio de dos votos para la mayoría. El PP andaluz obtuvo 53 y los de Abascal 15.
Críticas de PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía
Fuentes de Igualdad critican, asimismo, que las competencias recaigan en un partido que "precisamente pedía depurar ese servicio por 'sesgo ideológico'", en referencia a las palabras utilizadas por Vox en postulados, eventos y peticiones a los gobiernos autonómicos sobre políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista.
En una línea similar se ha expresado el PSOE-A, que ha pedido que la Junta "rectifique" de dicha decisión "por respeto a las mujeres asesinadas y en peligro". "Es intolerable e indecente que la protección y la atención a las víctimas de violencia machista el señor Moreno Bonilla las haya dejado en manos de Vox. Un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea", ha expresado este martes en un audio recogido por Europa Press.
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado, por su parte, el "peligro" de la decisión y ha asegurado que "van a estar muy vigilantes". "No vamos a permitir ni un solo ataque a la lucha contra la violencia de género y a las mujeres andaluzas y a los derechos de las mujeres andaluzas", ha señalado García también en un audio remitido.
A las críticas, también se ha unido el portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, que afirma que el PP "no solo no pone límites a la extrema derecha sino que hace su propia agenda". "Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres. Ahora les entrega el servicio que valora a las víctimas de violencia machista", ha señalado en X.