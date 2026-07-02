El PP y Vox ultiman un acuerdo por el que Moreno sería investido presidente de la Junta de Andalucía
- Finalmente se incluiría el término de la prioridad nacional y se está negociando el reparto de consejerías
- Feijóo había asegurado que sólo faltaba "concretar responsabilidades" en el Ejecutivo entre PP y Vox
El PP y Vox están a punto de cerrar un acuerdo por el que el candidato del PP, Juanma Moreno sería investido presidente de la Junta de Andalucía, en la segunda votación que está prevista en sólo unas horas en el Parlamento andaluz. Un pacto que incluiría la prioridad nacional, después de que los de Santiago Abascal votaran en contra este martes.
Ambas formaciones habrían llegado a un pacto programático con un centenar de medidas, pendiente todavía del reparto de competencias, cómo quedaría formado el Ejecutivo, según fuentes de la negociación a RTVE. El pacto podría quedar firmado antes de que a las 19:00 horas dé comienzo la sesión plenaria en la cámara andaluza.
Feijóo: "Lo que hace falta es concretar responsabilidades"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había asegurado que se estaba "ultimando" el pacto entre PP y Vox para investir a Moreno como presidente y añadía que ahora "lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un Gobierno de futuro". Preguntado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Feijóo afirmaba: "Si los mentideros dicen una cosa, para que voy yo a desmentir lo que dicen los mentideros. Yo no lo sé. Sí sé que el acuerdo programático, el acuerdo de contenidos, de principios, está ultimado".
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, había dicho en Las Mañanas de RNE que esperaba que pudieran llegar a un acuerdo, "más allá de cuotas de responsabilidad".
El PSOE-A y Adelante Andalucía piden un debate previo
El parlamentario por Sevilla y secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha criticado el "silencio" del presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ante su posible acuerdo de gobierno con Vox.
"Vamos a ir a votar esta tarde sin saber cuál es el proyecto político que se presenta para nuestra tierra. Es un fraude, un absoluto fraude", ha subrayado en una atención a los medios en el parlamento andaluz. En esta línea, Moyano ha asegurado que el candidato del PP-A a la reelección "ha convertido al Parlamento en una sucursal de Madrid" refiriéndose a las declaraciones realizadas por el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha indicado que se está "ultimando" el pacto.
El parlamentario socialista ha indicado que su grupo parlamentario no ha recibido respuesta a la petición presentada a la Mesa del Parlamento para facilitar un debate previo a la segunda votación en caso de llegarse a un acuerdo durante la jornada de este jueves. Una petición similar ha presentado Adelante Andalucía, para tratar los extremos que puedan tener el acuerdo que negocian PP y Vox para avalar a Juanma Moreno como presidente de la Junta.
El líder de la formación de izquierdas, José Ignacio García, lo ha comunicado a través de un tuit en la red social X -antes Twitter- donde señala que quieren que se informe del "acuerdo secreto" de PP y Vox y debatir sus extremos. "¿No es lógico?", se ha preguntado.
Por parte del PP, su portavoz, Toni Martín, advirtió este miércoles en rueda de prensa que el reglamento de la Cámara andaluza no contempla el debate que pide la izquierda y que, cuando la socialista Susana Díaz necesitó cuatro votaciones en su investidura como presidenta de la Junta en 2015, no se celebró más que el debate de los primeros dos días de Pleno de investidura.