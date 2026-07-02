El PP y Vox ultiman un acuerdo por el que Moreno sería investido presidente de la Junta de Andalucía

El PP y Vox están a punto de cerrar un acuerdo por el que el candidato del PP, Juanma Moreno sería investido presidente de la Junta de Andalucía, en la segunda votación que está prevista en sólo unas horas en el Parlamento andaluz. Un pacto que incluiría la prioridad nacional, después de que los de Santiago Abascal votaran en contra este martes.

Ambas formaciones habrían llegado a un pacto programático con un centenar de medidas, pendiente todavía del reparto de competencias, cómo quedaría formado el Ejecutivo, según fuentes de la negociación a RTVE. El pacto podría quedar firmado antes de que a las 19:00 horas dé comienzo la sesión plenaria en la cámara andaluza.

Feijóo: "Lo que hace falta es concretar responsabilidades" El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había asegurado que se estaba "ultimando" el pacto entre PP y Vox para investir a Moreno como presidente y añadía que ahora "lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un Gobierno de futuro". Preguntado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Feijóo afirmaba: "Si los mentideros dicen una cosa, para que voy yo a desmentir lo que dicen los mentideros. Yo no lo sé. Sí sé que el acuerdo programático, el acuerdo de contenidos, de principios, está ultimado". Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, había dicho en Las Mañanas de RNE que esperaba que pudieran llegar a un acuerdo, "más allá de cuotas de responsabilidad". Vox espera "sacar adelante" el acuerdo con el PP en Andalucía con medidas y plazos: "Mas allá de cuotas de responsabilidad"