PP y Vox apuran el plazo para investir a Moreno en Andalucía este jueves mientras el PSOE critica un "teatrillo"

A un día de que se vote en segunda ronda la investidura como presidente de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, el PP apura los plazos para lograr un acuerdo con Vox, que exige pactar la "prioridad nacional" como condición indispensable para darle sus votos.

Al candidato 'popular' le vale con la abstención de la formación que encabeza Manuel Gavira, pero por el momento no hay acuerdo, aunque en el PP se muestran optimistas. "Va a haber un Gobierno en Andalucía porque es lo que quieren y lo que necesitan los andaluces", ha asegurado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. "Y, por tanto, estoy convencida de que más pronto que tarde el presidente Juan Manuel Moreno volverá a ser reelegido presidente de la Junta de Andalucía", ha aventurado.

"Hay cosas que nos diferencian con Vox, por supuesto, por eso somos dos partidos completamente diferentes, pero hay cosas que nos unen. Y en estos momentos de urgencia nacional yo creo que tiene que ser más lo que nos une que lo que nos separa", ha añadido Muñoz en un desayuno informativo en Madrid. Mientras tanto, a unos cuantos kilómetros de allí, en Sevilla, el líder de Vox en Andalucía también era optimista, aunque minutos antes había votado en contra de la investidura de Moreno.

Gavira aseguró este martes que aunque falta poco para la votación, hay "tiempo" para "llegar" a un acuerdo "sobre medidas, que es lo más importante". "Ahora mismo estamos más cerca de reunirnos para intentar llegar a un acuerdo". "No puedo decir nada de que estamos más cerca o más lejos, porque estamos avanzando, estamos hablando, estamos negociando en definitiva", añadió en declaraciones a los medios tras la primera votación fallida de investidura de Moreno.

Bolaños ve un "teatrillo" la investidura y Maíllo da por hecho el acuerdo Mientras tanto, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado este miércoles de "teatrillo" la investidura fallida del candidato del PP. "Están fingiendo durante unos días hasta acabar pactando", ha asegurado Bolaños, que se ha mostrado preocupado por el posible contenido del acuerdo entre ambas formaciones, aunque ha asegurado que el Gobierno "parará" y no permitirá vulneraciones de derechos humanos y fundamentales en esta comunidad. "Todas las vulneraciones de derechos humanos y derechos fundamentales que lleven a cabo los acuerdos de PP y Vox, gobiernos reaccionarios, todas serán paradas de inmediato por el Gobierno de España. Los ciudadanos tienen que saber la garantía de sus derechos somos nosotros, el Gobierno de España", ha declarado Bolaños. Paralelamente, el líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, también da por hecho el acuerdo entre PP y Vox. Según él, la imagen de "moderado" que intenta lanzar Moreno, "se acabó" tras su intervención en el debate de investidura porque el PP tendrá que "tragarse la prioridad nacional y políticas profundamente reaccionarias" marcadas por Vox. "Se acaba la pantalla de un PP autónomo, de una derecha liberal o conservadora que pueda ser autónoma de la derecha autoritaria y reaccionaria. La pantalla de Moreno Bonilla el moderado se acabó ayer y ahora empieza una pantalla que es homologar a los gobiernos de Aragón, Castilla y León o Extremadura o el propio gobierno de Madrid que nos necesitamos para hacer su política", ha resumido el portavoz de Por Andalucía.