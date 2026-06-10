Montero le pide al PP y Vox "celeridad": "Que Andalucía no pierda ni un solo día"

La líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha pedido al presidente andaluz en funciones, el popular Juanma Moreno, que ponga en marcha su nuevo ejecutivo con "celeridad". "Me parece increíble que hasta el día de ayer no hubiera una reunión y no se sentara el partido que tiene que conformar gobierno, que es el PP", ha dicho tras comparecer para hacer balance de las últimas gestiones de los ayuntamientos afectados por el incendio de Huelva.

La secretaria general del PSOE-A ha lamentado que "Moreno Bonilla parecía no tener prisa durante todos estos días" y ha insistido en que es "fundamental" que Andalucía "no pierda ni un sólo día en tener un gobierno que le permita orientar y administrar todos los recursos públicos" para reaccionar contra el fuego.

Respecto a la formación de Ejecutivo, Montero ha recordado que "le toca al PP mover ficha" y ha reconocido que el líder popular no ha llamado al PSOE: "Que yo sepa solo han hablado con Vox y no nos han llamado a nosotros ni al resto de partidos de la izquierda". "Parece que el PP tiene muy claro cuál es su política de alianzas", ha advertido.

De esas negociaciones, Montero espera "lo que los ciudadanos nos piden a los políticos: capacidad de entendimiento, capacidad de diálogo, y ser capaces de anteponer sus intereses por encima de cualquier otra cuestión". Desde el PSOE, ha recordado, ejercerán la oposición "de forma eficaz velando por nuestros servicios públicos", por cuya situación, ha advertido, están "extraordinariamente preocupados": "El deterioro de los servicios públicos y la privatización del patrimonio de Andalucía, que son la sanidad, la educación o la dependencia, es la nota y la seña de identidad del PP y ahora también en cogobierno con Vox".

Los socialistas andaluces decidirán esta tarde los miembros de la mesa A tan sólo unas horas de que se celebre la sesión constitutiva de la XIII legislatura en las Cortes andaluzas, y cuando todavía no se ha dado a conocer cuál será la composición de la mesa del parlamento autonómico, Montero ha confirmado que esta misma tarde el PSOE andaluz reunirá su ejecutiva para decidir "los miembros de la dirección y la mesa". Nombres que darán a conocer "cuando se le comunique a la ejecutiva". Tras las elecciones del pasado 17 de mayo, al PSOE le corresponde una Vicepresidencia y una Secretaría en la mesa el parlamento andaluz. Al PP, por su parte, le corresponden la Presidencia, dos Vicepresidencias y dos Secretarías el órgano de gobierno de las cortes andaluzas. Al haber perdido el popular Juanma Moreno la mayoría absoluta en los pasados comicios, necesita a Vox para salir investido como presidente autonómico en una sesión que ha de celebrarse en los quince días hábiles siguientes a la constitución de la cámara. Juanma Moreno se reúne con Vox para negociar el futuro Gobierno de la Junta de Andalucía Àlex Cabrera El PP y Vox celebraron ayer su primera cita para una negociación en la que Moreno espera alcanzar "un acuerdo razonable y justo". Está por ver si dentro de ese acuerdo se incluye la entrada de los de Abascal en el ejecutivo autonómico, o si ese acuerdo se salda con la cesión de algún puerto importante en la mesa del parlamento andaluz, como por ejemplo la Presidencia. Esto sucedió, por ejemplo, tras las elecciones de 2023 en Aragón, donde Jorge Azcón cedió la presidencia de la cámara autonómica a Vox. Tras los comicios de 2026, sin embargo, el PP ostenta la presidencia de las Cortes de Aragón y Vox ocupa la Vicepresidencia primera.