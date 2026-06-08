Vox confirma un contacto con Moreno Bonilla pero niega que las negociaciones para la Junta de Andalucía hayan empezado

A tan solo tres días para que se constituya el nuevo Parlamento andaluz tras las elecciones del 17 de mayo, Vox ha confirmado un contacto entre su líder, Santiago Abascal, y el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, en uno de los actos que se ha llevado a cabo por la visita del papa en Madrid. Sin embargo, desde el partido de ultraderecha niegan que en esa conversación se tratara "nada de nada" sobre el futuro Gobierno de la región.

Los comicios del mes de mayo dejaron un tablero distinto respecto del de los últimos 4 años: el PP de Moreno perdió la mayoría absoluta, quedándose con 53 diputados, lo que le obliga a pactar con los de Abascal, que lograron 15 representantes.

Sobre el encuentro entre Abascal y Moreno, fuentes de Vox insisten en que no se habló de "la posible futura negociación en Andalucía", aunque tampoco desvelan de qué estuvieron hablando. También destacan de que ambos llevaban sin hablar desde 2022 a pesar de que se conocieran desde bien jóvenes, ya que formaron parte de Nuevas Generaciones del PP.

Desde la formación de ultraderecha apuntan, asimismo, que con quien debe hablar el popular Juanma Moreno es con Manuel Gavira, que es fue el candidato de Vox en las elecciones de mayo. Si empieza la negociación, las fuentes apuntan que apretarán las tuercas "en cierta medida" al presidente andaluz.

Sobre este encuentro también se ha manifestado el entorno de Juanma Moreno. Desde San Telmo explican que la conversación fue de unos 30 minutos y la califican de "encuentro casual en el que tuvo lugar una conversación informal". Y remarcan que en ningún caso quieren que se publique "como una reunión".

Este hecho se da a pocos días de que se constituya el nuevo Parlamento andaluz, que tiene lugar este jueves. A partir de esa fecha, hay 15 días hábiles para celebrar la primera sesión del debate de investidura. En el caso de que transcurran dos meses desde la primera votación y ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, se repetirán las elecciones en Andalucía.

Montero (PSOE) deja el acta del Congreso La candidata del PSOE y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ya ha dejado su acta en el Congreso de los Diputados y ha presentado toda la documentación para ser oficialmente parlamentaria en Andalucía. En una atención a los medios este lunes, Montero ha lamentado que "haya habido dudas" sobre si iba a dejar la Cámara Baja durante la campaña electoral. "Era un intento del PP de crear un lodazal y crear suposiciones de los adversarios", ha criticado. Sobre su papel en la oposición, la socialista ha aseverado que mantendrá "la defensa de los servicios públicos" y que este tema será "el que marque la agenda del PSOE". La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios. Joaquin Corchero Joaquín Corchero / Europa Press Montero también se ha referido a las palabras que ha pronunciado el León XIV en el Congreso de los Diputados. Según ella, el papa ha llamado a la paz y también se ha referido "a la prioridad nacional", la que ve como "una amenaza para la dignidad de la condición humana". En ese sentido, espera que PP y Vox "tomen nota ya que son seguidores del papa y él habla de una importante segregación si los gobernantes no son capaces de pararla".