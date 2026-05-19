Moreno asegura que no va a pedir que "nadie regale votos" pero que "bloquear" su gobierno va "contra el sentido común"

El ganador de las pasadas elecciones del 17-M en Andalucía, Juanma Moreno, asegura que no va a pedir a nadie que "regale sus votos" pero avisa de que "sería un enorme error bloquear el Gobierno de Andalucía". "Sería ir contra del sentido común", ha señalado al valorar los resultados ante la Junta Autonómica del PP en Andalucía. Unas declaraciones con la mirada puesta en Vox y su lema de campaña: "Sentido común".

"Sabíamos que la mayoría absoluta era muy difícil y nunca lo hemos ocultado" ha reconocido. "Dijimos que eran unas elecciones muy ajustadas y hemos estado muy cerca de conseguirlo, pero estamos muy orgullosos de este resultado. Estamos muy satisfechos porque hemos trabajado con mucha exigencia y enrome ambición", ha dicho entre aplausos de sus compañeros de campaña y de partido.

Por todo ello, Moreno, que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, asegura que "la victoría clara y rotunda" del 17-M da lugar a una "mayoría solvente" que "está todavía más legitimada para que sigamos con nuestra propia vía" de "conviviencia".