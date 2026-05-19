Moreno asegura que no va a pedir que "nadie regale votos" pero que "bloquear" su gobierno va "contra el sentido común"
- Vox ha asegurado este martes que no va a "regalar" sus votos para investir a Moreno y ha pedido concretar medidas
- Moreno se quedó este domingo a dos escaños de la mayoría absoluta y necesita el apoyo de Vox para gobernar
El ganador de las pasadas elecciones del 17-M en Andalucía, Juanma Moreno, asegura que no va a pedir a nadie que "regale sus votos" pero avisa de que "sería un enorme error bloquear el Gobierno de Andalucía". "Sería ir contra del sentido común", ha señalado al valorar los resultados ante la Junta Autonómica del PP en Andalucía. Unas declaraciones con la mirada puesta en Vox y su lema de campaña: "Sentido común".
"Sabíamos que la mayoría absoluta era muy difícil y nunca lo hemos ocultado" ha reconocido. "Dijimos que eran unas elecciones muy ajustadas y hemos estado muy cerca de conseguirlo, pero estamos muy orgullosos de este resultado. Estamos muy satisfechos porque hemos trabajado con mucha exigencia y enrome ambición", ha dicho entre aplausos de sus compañeros de campaña y de partido.
Por todo ello, Moreno, que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, asegura que "la victoría clara y rotunda" del 17-M da lugar a una "mayoría solvente" que "está todavía más legitimada para que sigamos con nuestra propia vía" de "conviviencia".
Génova "convencida de que habrá acuerdo"
Mientras tanto, la dirección nacional del PP recuerda que más de la mitad de los andaluces han pedido un gobierno de derechas y confía en llegar pronto a un acuerdo. "Estoy convencida de que habrá Gobierno. Estoy convencida de que habrá acuerdo. No sé cuáles serán los términos del acuerdo, pero estoy convencida de que darán un Gobierno de estabilidad para la Junta de Andalucía en los próximos cuatro años, es lo que han votado los andaluces", ha señalado la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, que ha recordado que "más del 55% de los andaluces han querido un Gobierno de derechas".
La dirigente del PP ha indicado que en Andalucía ahora "se abre una nueva etapa" en la que el "ganador indiscutible" de las elecciones es el candidato 'popular', Juanma Moreno, que tendrá que comenzar a "acordar y conseguir los apoyos que permitan gobernar en Andalucía con estabilidad".
Sin embargo, Vox no aclara si pedirá entrar en el futuro gobierno andaluz, pero advierte que su apoyo no saldrá gratis. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que su partido no va a "regalar" sus votos al PP para la investidura de Moreno.
De hecho, según Millán, Vox quiere abordar "qué leyes se van a derogar" y "cuáles otras se van a aprobar" y posteriormente ver de "qué manera se constituye ese gobierno", ha respondido la portavoz a preguntas de los periodistas en el Congreso sobre la pretensión de Moreno de gobernar en minoría. "No nos presentamos en Andalucía para regalar nuestros votos y para hacer lo que Moreno Bonilla quiera" sino para, según ha proseguido Millán, ser una "alternativa".
"La prioridad nacional no es un eslogan", ha indicado la portavoz de Vox en su valoración de los resultados del 17M, tras la que ha advertido que su formación no negocia en los medios de comunicación ni en las ruedas de prensa.
Ha incidido en que Vox crece en votos en Andalucía como lo hizo en las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León, y en que el objetivo es "convertir a todas estas regiones en bastiones frente a las políticas de Sánchez y de sus socios". Y es que los de Abascal insisten: primero tiene que haber un acuerdo programático que contemple la prioridad nacional y ya después llegará el debate sobre los sillones y si los ocupan.