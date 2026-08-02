Israel incrementa sus ataques y mata al menos a 18 gazatíes, pese al anuncio de Trump

El Ejército israelí ha matado este domingo al menos a 18 palestinos y herido a decenas en la Franja de Gaza, tras un aumento significativo en el número de ataques pese a la tregua que presuntamente rige en el enclave palestino desde octubre de 2025.

Estos bombardeos se producen a pesar de que el jueves, el presidente de EE.UU. Donald Trump anunció un pacto para el "desarme total" del grupo paramilitar sunita Hamás por el que Israel se compromete a lo acordado en el Protocolo de Sharm el Sheij, un acuerdo histórico firmado en 1999 con el fin de alcanzar la paz de la región y aplicar los Acuerdos de Oslo. Particularmente, Israel se compromete supuestament "el cese de las operaciones militares", según la hoja de ruta publicada en X por la Junta de la Paz.

Desde el amanecer, los aviones de combate de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) han bombardeado la Ciudad de Gaza, en el norte; la ciudad central de Deir al-Balah; y la zona de Jan Yunis, en el sur, provocando el mayor número de muertos en un solo día en varias semanas, según las autoridades sanitarias palestinas.

La afirmación de Trump había despertado esperanzas de un punto de inflexión en los esfuerzos para poner fin al conflicto. El domingo, el ministro israelí de Energía, Eli Cohen, miembro del gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu, declaró que el gobierno daría a Hamás la oportunidad de desarmarse, aunque afirmó ser "muy escéptico" de que eso ocurriese. Más tarde, Cohen afirmó que no existía ningún acuerdo para detener los ataques sobre Gaza y que consideraba necesario que Israel, que ya controla el 70 % del enclave, asumiera el control total si Hamás no se desarma: "En el acuerdo que firmamos con Estados Unidos, nuestra postura es que Hamás debe ser desmantelado. Esa es la primera condición", añadió.

Hamás ha alertado a través de un comunicado oficial que Israel está provocando "una escalada deliberada" en Gaza, a fin de paralizar el acuerdo alcanzado el jueves con EE.UU. y el avance hacia la segunda fase del alto el fuego. El grupo dice que con esta última oleada de ataques el mandatario israelí, Benjamín Netanyahu, busca "obstaculizar" los acuerdos alcanzados y encaminados a "completar la implementación del acuerdo de alto el fuego". En la declaración, Hamás insta a los mediadores y garantes del acuerdo a tomar "medidas inmediatas" para presionar al Gobierno israelí y forzarlo a que ponga fin a sus ataques contra Gaza.

Según las autoridades sanitarias de Gaza, al menos 1.230 palestinos han muerto en ataques israelíes desde que se alcanzó el alto el fuego en octubre. Hamás no publica cifras sobre sus combatientes muertos. Durante ese mismo periodo han muertos 4 soldados israelíes según las FDI:

Los ataques alcanzan tiendas de campaña, un apartamento y una vivienda Las autoridades sanitarias palestinas han informado de cuatros muertos a causa de los bombardeos sobre Deir al-Balah. Un ataque separado ha dejado cinco heridos y provocado incendios en varias tiendas de campaña en Al-Mawasi, cerca de Jan Yunis, según el servicio de emergencias civiles. Un matrimonio y su hijo de nueve años han muerto en un ataque contra una vivienda en Al-Mawasi en esa misma localidad. Otra pareja ha muerto junto con su hijo en un ataque contra un apartamento en la Ciudad de Gaza, donde además otras dos personas han fallecido en un bombardeo sobre una tienda de campaña situada cerca de la oficina de la misión de representación egipcia, según los médicos. Más tarde, otras dos personas han sido asesinadas en el barrio de Zeitoun, al este de la ciudad Otra persona ha muerto cerca de Jabalia, en el norte de Gaza, según las autoridades palestinas. El ejército israelí afirman que el ataque contra el apartamento en Deir al-Balah tenía como objetivo a dos comandantes de la fuerza de élite "Nukhba" de Hamás. Añaden que los ataques en la Ciudad de Gaza y Jabalia también iban dirigidos contra "operativos militares", aunque señalsan que seguía revisando los resultados de esas operaciones. Dos tercios de la población de Gaza podría volver a padecer hambre a finales de este año Miguel Charte

Hamás afirma que ha mostrado flexibilidad La Junta para la Paz impulsada por Estados Unidos, el organismo que supervisa el alto el fuego, publicó el viernes una hoja de ruta de 15 puntos que establece los pasos finales para aplicar el acuerdo. Hamás ha declarado que Israel debe cesar sus ataques sobre Gaza y retirar a sus tropas, conforme a otros términos fundamentales del acuerdo de alto el fuego, antes de aceptar entregar sus armas a una nueva autoridad palestina encargada de administrar Gaza. Un alto dirigente de Hamás ha afirmado este domingo que el grupo había demostrado "una considerable flexibilidad", pero ha acusado a Israel de intentar "imponer una situación" intensificando los bombardeos. "Esta escalada, que coincide con avances en la vía política, demuestra claramente que el gobierno de ocupación busca socavar los esfuerzos dirigidos a poner fin a la guerra e imponer hechos consumados por la fuerza", ha declarado Basem Naim, ex ministro de Juventud y Deportes de Palestina y una figura política importante en la región, en un comunicado. El exdirigente de la organización político-militar Fatah, Mohammed Dahlan, residente en los Emiratos Árabes Unidos, ha afirmado en una publicación en Facebook que Jared Kushner, yerno de Trump y asesor principal implicado en la iniciativa estadounidense, le había comunicado que estaba trabajando con la parte israelí para detener los ataques sobre Gaza. Dahlan ha señalado que los contactos con Estados Unidos continuan para garantizar la plena aplicación del acuerdo y ha añadido que su éxito dependía ahora de que Israel pusiera fin por completo a sus ataques diarios contra Gaza.