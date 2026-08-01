Gaza recupera 112 cadáveres entre los escombros, incluidos los cuerpos de 40 niños
- Los equipos no pudieron localizar otros 157 cuerpos que permanecen desaparecidos en esta zona
- Israel mata a siete palestinos en las últimas 24 horas y destruye almacenes de medicamentos en un nuevo ataque
Los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí han recuperado 112 cadáveres entre los escombros en que quedaron convertidas varias viviendas familiares en la ciudad de Gaza, ha confirmado ó esta organización sobre una operación que concluyó este sábado tras dos semanas de búsqueda.
"Durante una extenuante búsqueda que duró aproximadamente 136 horas, los equipos lograron recuperar los cuerpos y restos de 112 mártires, entre ellos 40 niños, 38 mujeres y 7 personas con discapacidad", detalla el comunicado de la Defensa Civil, que señala que las viviendas, situadas en el barrio de Sabra, fueron atacadas por Israel "con sus habitantes dentro".
flotilla que iba a Gaza van regresando a casa después de ser detenidos por
Israel y entre ellos están de vuelta
ese grupo de españoles que en estos momentos están en Estambul
Y al otro lado tenemos precisamente a la catalana Mihoa Li.
Mihoa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Aquí estamos en Estambul
Llegamos ayer por la noche y esperando a regresar a nuestras ciudades en breve
Estáis esperando regresar.
Hay muchísimo
tenemos un poco de problemas con esa conexión es normal estás en esta
Estambul, imagino que estás en las instalaciones del aeropuerto, esperando
en el hotel, veo,
por lo que veo detrás tuyo, esperando para salir.
Cuéntanos cómo ha sido el trato
de las autoridades israelíes, porque se ha hablado mucho de ello.
¿Qué es lo que habéis vivido?
información
¿Cómo lo habéis vivido?
bueno, no sé si sabéis que nosotros nos deshacemos de cualquier dispositivo
electrónico antes de ser interceptados
Entonces, no estamos muy al corriente al día a día, al minuto de lo que está
pasando en los medios.
Lo que sí que podemos decir
es que después de 36 días navegando rumbo a Gaza y
tras sufrir una primera intercepción en aguas casi griegas en aguas
video
internacionales la segunda
intercepción en la que nos vemos involucrados en la gran parte de la
misión ha sido muchísimo más violenta
abordados en aguas internacionales de nuevo, secuestradas, torturadas y..
encarceladas, entre comillas, en algún punto en el mar Mediterráneo,
en una especie de barco militar de castigo, porque era un barco
militar de castigo, hasta que nos dejaron en el puerto de Ashdod y
después somos trasladadas a una prisión
de abusos muy graves tú los viviste personalmente a qué te
refieres exactamente?
Porque Israel niega todo esto
Yo sí he vivido violencia directa en mi cuerpo.
También he presenciado la violencia en compañeras y en compañeros
especialmente yo desde el momento en que nos sacan del barco y nos suben a
una
lancha rápida de las fuerzas de ocupación, nos trasladan a un barco
y luego a la prisión está móvil tal como piso la prisión móvil empieza a
recibir golpes
en todo mi cuerpo, en la cara, en la cabeza, en los costados, me aplastan la
cara contra
el suelo y me empiezan a patear la espalda a partir de ahí me siguen
golpeando tanto
mujeres como hombres hasta que llegas a un túnel que es un container que ellos
usan como una especie de túnel
del terror oscuro, donde cuatro hombres, cuatro soldados de las fuerzas
de ocupación se meten conmigo y encierran a otro compañero
mío de que iba en el mismo barco y empiezan a torturarme, a pegarme muy
fuertemente en la cara, en la cabeza,
tirándome al suelo y cada vez que me caía al suelo me obligaban a levantarme
para volverme a golpear, para que
me volviera a caer al suelo y así repetidamente.
Y lo que hacían era torturarme a mí físicamente y torturar a mi
compañero psicológicamente obligándole a mirarme.
Cuando acabaron de golpearme, cuando se cansaron de golpearme, empezaron a
electrocutarme con un taser durante, dice mi compañero, más de dos minutos
obligándole a mirarme.
Yo en este
punto ya no paraba de gritar, pidiendo que por favor no me mataran.
Y cuando acabaron conmigo, empezaron con él
más fuerte, más violentos que conmigo y me obligaron a mí a mirarle a él.
Y en un momento..
casi inconsciente me sacan del cointainer y pensando que iba a ir a
otro lugar
siguiendo la violencia, me doy cuenta de que estoy en un espacio donde había
decenas de compañeras de otros barcos
que llevaban algunos ahí más de 24 horas y habían pasado también por el
proceso de
secuestro y de abordaje
Un trato humano y vejatorio el que nos estás relatando mientras nos lo estabas
contando, estamos viendo imágenes de tus compañeros de la flotilla enseñando
algunas
de las lesiones que les han provocado estas mismas autoridades
¿Y todo esto con qué objetivo?
Porque no nos preguntaban nada, no nos decían nada, simplemente era violencia
gratuita,
podríamos decir. Bueno, sí que explicaban, sí que
explicaban, decían
que claramente que porque queríamos intentar ir a Israel a lo cual nosotros
decíamos que no queríamos intentar a israel que lo que queríamos era llegar
a gaza para romper el bloqueo
y el asedio que tienen impuestos sobre la franja de Gaza, y entonces te
pegaban más.
He de
decir que lo único que podía pensar mientras recibía la violencia era en
los miles,
de palestinos y palestinas, que esta es su realidad diaria, mujeres, hombres,
niños de todas las edades a diario desde hace décadas.
De verdad que lo único
que podía pensar en ese momento era que esto era nada, un pequeño aperitivo
de lo que sufren ellas y ellos allí.
Y además he de decir que disfrutan haciéndolo,
De verdad que la mirada era una mirada de hielo, de disfrute, dándonos la
presidente
lección de que
esto multiplicado por X.
Volved y tendréis más y os mataremos, os mataremos
os mataremos y volvéis a intentar llegar a Israel.
A lo que insistíamos, no queremos ir a Israel
recibisteis asistencia médica hubo algún hospitalizado o la tuvisteis que
reclamar en
algún momento? Yo he de decir que tengo una costilla
fracturada, en ningún momento he recibido ningún tipo de asistencia
media,
También he tenido compañeras con problemas de asma, gente con compañeras
y
yo misma con el periodo menstrual.
Ningún tipo de atención, ningún tipo de alimento, ni agua..
En la celda ya en prisión nos sacaban y nos metían, nos golpeaban para que..
nos pusiéramos de rodillas al suelo, sacándonos todo el rato de un lugar a
otro para desorientarnos, encendiendo unas luces blancas
música alta, gritos amenazantes, os vamos a matar, darnos una razón, darnos
una razón,
cometed un error, tenemos ganas de disparar, me tiemblan las manos, damos
una razón para dispararos.
Y esto era repetidamente
mientras se reían, nos insultaban, que qué feas que sois, yo estaba en cárcel
de mujeres, qué feas que
sois, qué feas que sois, qué hacéis aquí, por qué venís a Israel, os vamos
a matar, os vamos a matar.
Eso era como constante,
y moviéndonos de un sitio para otro todo el rato, para nada, como de una
celda a la otra para no dejarnos dormir ni siquiera, no
sé cuántas horas estuvimos ahí, estuvimos casi dos días en un barco
móvil prisión, con pinchos,
y con francotiradores, apuntándonos con láser en la cabeza 24-7
y en la prisión desorientándonos constantemente y ningún tipo de derecho
ni
explicación y todo tipo de vejaciones.
En las paredes había muchos escritos en árabe con fechas
fechas de diferentes años en el mismo escrito donde podías ver como
palestinas habían estado ahí por
años. Y solo imaginar que nosotros estuvimos
en ese lugar unas 48 horas y que ahí han pasado
años en esas circunstancias.
A una compañera me acaba de contar ahora mismo que la pusieron en
aislamiento con un perro y que el
perro le mordió en el hombro me lo acaban de enseñar es una pequeña
pequeña pequeña parte de
lo que hacen a las palestinas, a los palestinos a diario, a diario.
Esto es lo que tiene que quedar claro
Nosotros hemos sido un testimonio mínimo, el dedo que apunta a la luna,
pero la luna es Gaza, Palestina, los palestinos y las palestinas.
Es súper importante remarcar esto
A los ojos del mundo, a nadie le importa.
Somos noticia, lo entiendo, pero hay que recalcar
que yo no hubo un momento que sí que dije no me matéis pero en el fondo
cuando salí de ese túnel
del terror, que le llamamos el túnel de la tortura, del terror, no he vuelto a
sufrir por mi vida gracias a mi
pasaporte. Ese privilegio no lo tienen las
palestinas y los palestinos
Queda claro. Claro, nos decías que tienes una
costilla rota.
Permíteme que te pregunte sobre tu estado actual.
No sé si en Estambul te han podido mirar,
te han podido tratar de algún modo o esperas a llegar a España.
Cuéntanos. Sí, se ha demorado.
De hecho, la
estancia en Estambul porque hubo un despliegue increíble por las
autoridades turcas, tanto de deportación,
como después de reportes de lesiones policial y ahí..
un gran número de denuncias por abuso, tortura y lesiones y efectivamente
nos hicieron un examen médico muy exhaustivo con personal médico,
psiquiátrico, también para ver la salud mental y nuestro estado mental,
fotografiado y documentado.
Y,
último paso era parte policial y está en manos de la justicia turca y haremos
lo mismo
cuando lleguemos al estado español por supuesto a mí lo que me miraron es que
efectivamente
tengo fractura en costilla, pero ningún órgano vital corre peligro, con lo cual
yo no fui trasladada al hospital, prefiero
hacerlo en Barcelona sinceramente y duele pero repito somos
unas privilegiadas.
Así que recalcar que lo que tenemos que hacer es denunciar a nuestras
autoridades, a nuestros gobiernos,
que basta de complicidad con el Estado genocida, el Estado, no, el ente
genocida de Israel, que…
necesitamos pedir sanciones a los responsables institucionalmente,
netanyahu en gibir se pasa por allí para reírse ha publicado en sus redes
sociales lo que nos estaban haciendo gracias
por hacernos la promoción de lo que nadie iba a creer ya lo han hecho ellos
nos han hecho la
legitimidad, porque si lo dicen ellos es creíble, de todo lo que nos han
hecho, pero el ojo está puesto en nuestras autoridades
como ciudadana española.
He de decir que con todas las pruebas que tienen, 45
nacionalidades distintas, creo que hay más que suficiente para detener al ente
genocida de Israel de los crímenes
que está cometiendo contra la humanidad a ojos del sol y a ojos de todo el
mundo a plena luz del día antes sólo se interceptaban
barcos y flotillas de noche para que nadie grabara.
Estábamos grabando todos con nuestros teléfonos, emitiendo en
directo en redes sociales.
Lo habéis visto en todos lados.
Ahora lo que toca es pedir sanciones a
las instituciones y también a cada cara que sale, cada persona responsable de
las agresiones
y torturas, hay que pedir que paguen, que sean juzgados y..
castigados. Nos estás contando que seguís ahí en
Estambul,
que vais a estar más tiempo, más horas.
¿Cuándo tenéis calculado que vais a regresar aquí a España?
Bueno, tenemos compañeras que, por ejemplo, han llegado no hace nada de
hacer todas estas partes porque se alargó.
Yo llegué a dormir
a las 6 de la mañana y la cosa seguía adelante.
Yo creo que si todo va bien, desde
mañana por la mañana muy temprano de madrugada empezamos a volar a nuestras
ciudades
Contabas que mientras los peganos decían que os amenazaban con pegaros
aún más fuertes y seguíais con
vuestra solidaridad con Palestina, me temo que va a seguir infranqueable,
¿verdad?
Por supuesto, por supuesto.
Con eso
nos quedamos. Duele el cuerpo.
Mi hijo Ali. Sí, duele el cuerpo, pero la mente
sigue fuerte y hasta el final, hasta el fin del ente genocida, por supuesto.
Con esto
nos quedamos. Mi hijo Ali, activista en esta flotilla
humanitaria Gaza.
Muy bien, buen viajer
de retorno a España
Gracias. Buenas noches, gracias.
El coronel Muhamad abu Dan, de Defensa Civil y a cargo del proyecto de recuperación de cuerpos, ha añadido que los equipos no pudieron localizar otros 157 cuerpos que permanecen desaparecidos en esta zona. Según abu Dan, los rescatistas se han visto obligados a excavar a mano ante la falta de maquinaria, y es posible que numerosos cuerpos fueran pulverizados debido a la fuerza de las explosiones.
Gaza, un cementerio al aire libre
Extraer muertos en una Gaza convertida en un cementerio al aire libre no resulta una tarea sencilla. El gobierno israelí prohíbe, en una extensa lista de bienes que las ONG califican de "arbitraria", tanto la entrada de materiales de reconstrucción como de maquinaria pesada a la Franja.
Pero incluso si el COGAT (el brazo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados) aprobase la entrada de, por ejemplo, una excavadora, las ONG deben detallar de antemano cómo y por quién será usada, lo que cuasi por defecto descalifica a la Defensa Civil del gobierno de Hamás.
En fases pasadas de recuperación de cuerpos, la organización gazatí ha empleado una cargadora de ruedas y una excavadora alquilada expresamente para ello por el Comité Internacional de la Cruz Roja, según confirmó a EFE esta organización.
Según una estimación del Ministerio de Sanidad gazatí, que ha documentado más de 73.300 muertes en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, unos 7.500 cuerpos siguen sepultados. Y cada día que pasa, la posibilidad de que sean identificados por sus familiares (ante la falta de tecnología forense) se reduce.
El ejército de Israel mató el sábado a dos palestinos en Gaza y destruyó dos almacenes de medicamentos cerca de un hospital en ataques separados, en medio de la incertidumbre sobre si Israel ha aceptado un acuerdo alcanzado con Hamás para el desarme del grupo.
Israel mata a siete palestinos en las últimas 24 horas
Autoridades sanitarias palestinas han informado de que dos palestinos murieron en un ataque aéreo israelí en la zona de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza (centro de la Franja). El ejército afirmó que los objetivos eran milicianos de Hamás, pero se negó a ofrecer más detalles.
En un incidente previo, un ataque aéreo israelí destruyó dos almacenes utilizados para guardar medicamentos por el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah (sur de Gaza), según un comunicado del Ministerio de Salud palestino en la Franja.
Los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza han matado a siete palestinos en las últimas 24 horas y herido a otros 76 más, según el último balance del Ministerio de Salud del enclave palestino, mientras su homólogo en Cisjordania denuncia una situación crítica sin precedentes en todo el territorio ocupado.
El número total de muertos en Gaza desde el alto el fuego del 11 de octubre ha aumentado a 1.222, y el número de heridos a 4.053, según el balance del Ministerio, dirigido por Hamás. Desde el principio de la guerra de Gaza en octubre de 2023, los ataques de Israel han matado a 73.349 personas y 174.162 han resultado heridas.