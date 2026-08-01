Gaza recupera 112 cadáveres entre los escombros, incluidos los cuerpos de 40 niños

flotilla que iba a Gaza van regresando a casa después de ser detenidos por

Israel y entre ellos están de vuelta

ese grupo de españoles que en estos momentos están en Estambul

Y al otro lado tenemos precisamente a la catalana Mihoa Li.

Mihoa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.

¿Cómo estáis?

Buenas tardes. Aquí estamos en Estambul

Llegamos ayer por la noche y esperando a regresar a nuestras ciudades en breve

Estáis esperando regresar.

Hay muchísimo

tenemos un poco de problemas con esa conexión es normal estás en esta

Estambul, imagino que estás en las instalaciones del aeropuerto, esperando

en el hotel, veo,

por lo que veo detrás tuyo, esperando para salir.

Cuéntanos cómo ha sido el trato

de las autoridades israelíes, porque se ha hablado mucho de ello.

¿Qué es lo que habéis vivido?

información

¿Cómo lo habéis vivido?

bueno, no sé si sabéis que nosotros nos deshacemos de cualquier dispositivo

electrónico antes de ser interceptados

Entonces, no estamos muy al corriente al día a día, al minuto de lo que está

pasando en los medios.

Lo que sí que podemos decir

es que después de 36 días navegando rumbo a Gaza y

tras sufrir una primera intercepción en aguas casi griegas en aguas

video

internacionales la segunda

intercepción en la que nos vemos involucrados en la gran parte de la

misión ha sido muchísimo más violenta

abordados en aguas internacionales de nuevo, secuestradas, torturadas y..

encarceladas, entre comillas, en algún punto en el mar Mediterráneo,

en una especie de barco militar de castigo, porque era un barco

militar de castigo, hasta que nos dejaron en el puerto de Ashdod y

después somos trasladadas a una prisión

de abusos muy graves tú los viviste personalmente a qué te

refieres exactamente?

Porque Israel niega todo esto

Yo sí he vivido violencia directa en mi cuerpo.

También he presenciado la violencia en compañeras y en compañeros

especialmente yo desde el momento en que nos sacan del barco y nos suben a

una

lancha rápida de las fuerzas de ocupación, nos trasladan a un barco

y luego a la prisión está móvil tal como piso la prisión móvil empieza a

recibir golpes

en todo mi cuerpo, en la cara, en la cabeza, en los costados, me aplastan la

cara contra

el suelo y me empiezan a patear la espalda a partir de ahí me siguen

golpeando tanto

mujeres como hombres hasta que llegas a un túnel que es un container que ellos

usan como una especie de túnel

del terror oscuro, donde cuatro hombres, cuatro soldados de las fuerzas

de ocupación se meten conmigo y encierran a otro compañero

mío de que iba en el mismo barco y empiezan a torturarme, a pegarme muy

fuertemente en la cara, en la cabeza,

tirándome al suelo y cada vez que me caía al suelo me obligaban a levantarme

para volverme a golpear, para que

me volviera a caer al suelo y así repetidamente.

Y lo que hacían era torturarme a mí físicamente y torturar a mi

compañero psicológicamente obligándole a mirarme.

Cuando acabaron de golpearme, cuando se cansaron de golpearme, empezaron a

electrocutarme con un taser durante, dice mi compañero, más de dos minutos

obligándole a mirarme.

Yo en este

punto ya no paraba de gritar, pidiendo que por favor no me mataran.

Y cuando acabaron conmigo, empezaron con él

más fuerte, más violentos que conmigo y me obligaron a mí a mirarle a él.

Y en un momento..

casi inconsciente me sacan del cointainer y pensando que iba a ir a

otro lugar

siguiendo la violencia, me doy cuenta de que estoy en un espacio donde había

decenas de compañeras de otros barcos

que llevaban algunos ahí más de 24 horas y habían pasado también por el

proceso de

secuestro y de abordaje

Un trato humano y vejatorio el que nos estás relatando mientras nos lo estabas

contando, estamos viendo imágenes de tus compañeros de la flotilla enseñando

algunas

de las lesiones que les han provocado estas mismas autoridades

¿Y todo esto con qué objetivo?

Porque no nos preguntaban nada, no nos decían nada, simplemente era violencia

gratuita,

podríamos decir. Bueno, sí que explicaban, sí que

explicaban, decían

que claramente que porque queríamos intentar ir a Israel a lo cual nosotros

decíamos que no queríamos intentar a israel que lo que queríamos era llegar

a gaza para romper el bloqueo

y el asedio que tienen impuestos sobre la franja de Gaza, y entonces te

pegaban más.

He de

decir que lo único que podía pensar mientras recibía la violencia era en

los miles,

de palestinos y palestinas, que esta es su realidad diaria, mujeres, hombres,

niños de todas las edades a diario desde hace décadas.

De verdad que lo único

que podía pensar en ese momento era que esto era nada, un pequeño aperitivo

de lo que sufren ellas y ellos allí.

Y además he de decir que disfrutan haciéndolo,

De verdad que la mirada era una mirada de hielo, de disfrute, dándonos la

presidente

lección de que

esto multiplicado por X.

Volved y tendréis más y os mataremos, os mataremos

os mataremos y volvéis a intentar llegar a Israel.

A lo que insistíamos, no queremos ir a Israel

recibisteis asistencia médica hubo algún hospitalizado o la tuvisteis que

reclamar en

algún momento? Yo he de decir que tengo una costilla

fracturada, en ningún momento he recibido ningún tipo de asistencia

media,

También he tenido compañeras con problemas de asma, gente con compañeras

y

yo misma con el periodo menstrual.

Ningún tipo de atención, ningún tipo de alimento, ni agua..

En la celda ya en prisión nos sacaban y nos metían, nos golpeaban para que..

nos pusiéramos de rodillas al suelo, sacándonos todo el rato de un lugar a

otro para desorientarnos, encendiendo unas luces blancas

música alta, gritos amenazantes, os vamos a matar, darnos una razón, darnos

una razón,

cometed un error, tenemos ganas de disparar, me tiemblan las manos, damos

una razón para dispararos.

Y esto era repetidamente

mientras se reían, nos insultaban, que qué feas que sois, yo estaba en cárcel

de mujeres, qué feas que

sois, qué feas que sois, qué hacéis aquí, por qué venís a Israel, os vamos

a matar, os vamos a matar.

Eso era como constante,

y moviéndonos de un sitio para otro todo el rato, para nada, como de una

celda a la otra para no dejarnos dormir ni siquiera, no

sé cuántas horas estuvimos ahí, estuvimos casi dos días en un barco

móvil prisión, con pinchos,

y con francotiradores, apuntándonos con láser en la cabeza 24-7

y en la prisión desorientándonos constantemente y ningún tipo de derecho

ni

explicación y todo tipo de vejaciones.

En las paredes había muchos escritos en árabe con fechas

fechas de diferentes años en el mismo escrito donde podías ver como

palestinas habían estado ahí por

años. Y solo imaginar que nosotros estuvimos

en ese lugar unas 48 horas y que ahí han pasado

años en esas circunstancias.

A una compañera me acaba de contar ahora mismo que la pusieron en

aislamiento con un perro y que el

perro le mordió en el hombro me lo acaban de enseñar es una pequeña

pequeña pequeña parte de

lo que hacen a las palestinas, a los palestinos a diario, a diario.

Esto es lo que tiene que quedar claro

Nosotros hemos sido un testimonio mínimo, el dedo que apunta a la luna,

pero la luna es Gaza, Palestina, los palestinos y las palestinas.

Es súper importante remarcar esto

A los ojos del mundo, a nadie le importa.

Somos noticia, lo entiendo, pero hay que recalcar

que yo no hubo un momento que sí que dije no me matéis pero en el fondo

cuando salí de ese túnel

del terror, que le llamamos el túnel de la tortura, del terror, no he vuelto a

sufrir por mi vida gracias a mi

pasaporte. Ese privilegio no lo tienen las

palestinas y los palestinos

Queda claro. Claro, nos decías que tienes una

costilla rota.

Permíteme que te pregunte sobre tu estado actual.

No sé si en Estambul te han podido mirar,

te han podido tratar de algún modo o esperas a llegar a España.

Cuéntanos. Sí, se ha demorado.

De hecho, la

estancia en Estambul porque hubo un despliegue increíble por las

autoridades turcas, tanto de deportación,

como después de reportes de lesiones policial y ahí..

un gran número de denuncias por abuso, tortura y lesiones y efectivamente

nos hicieron un examen médico muy exhaustivo con personal médico,

psiquiátrico, también para ver la salud mental y nuestro estado mental,

fotografiado y documentado.

Y,

último paso era parte policial y está en manos de la justicia turca y haremos

lo mismo

cuando lleguemos al estado español por supuesto a mí lo que me miraron es que

efectivamente

tengo fractura en costilla, pero ningún órgano vital corre peligro, con lo cual

yo no fui trasladada al hospital, prefiero

hacerlo en Barcelona sinceramente y duele pero repito somos

unas privilegiadas.

Así que recalcar que lo que tenemos que hacer es denunciar a nuestras

autoridades, a nuestros gobiernos,

que basta de complicidad con el Estado genocida, el Estado, no, el ente

genocida de Israel, que…

necesitamos pedir sanciones a los responsables institucionalmente,

netanyahu en gibir se pasa por allí para reírse ha publicado en sus redes

sociales lo que nos estaban haciendo gracias

por hacernos la promoción de lo que nadie iba a creer ya lo han hecho ellos

nos han hecho la

legitimidad, porque si lo dicen ellos es creíble, de todo lo que nos han

hecho, pero el ojo está puesto en nuestras autoridades

como ciudadana española.

He de decir que con todas las pruebas que tienen, 45

nacionalidades distintas, creo que hay más que suficiente para detener al ente

genocida de Israel de los crímenes

que está cometiendo contra la humanidad a ojos del sol y a ojos de todo el

mundo a plena luz del día antes sólo se interceptaban

barcos y flotillas de noche para que nadie grabara.

Estábamos grabando todos con nuestros teléfonos, emitiendo en

directo en redes sociales.

Lo habéis visto en todos lados.

Ahora lo que toca es pedir sanciones a

las instituciones y también a cada cara que sale, cada persona responsable de

las agresiones

y torturas, hay que pedir que paguen, que sean juzgados y..

castigados. Nos estás contando que seguís ahí en

Estambul,

que vais a estar más tiempo, más horas.

¿Cuándo tenéis calculado que vais a regresar aquí a España?

Bueno, tenemos compañeras que, por ejemplo, han llegado no hace nada de

hacer todas estas partes porque se alargó.

Yo llegué a dormir

a las 6 de la mañana y la cosa seguía adelante.

Yo creo que si todo va bien, desde

mañana por la mañana muy temprano de madrugada empezamos a volar a nuestras

ciudades

Contabas que mientras los peganos decían que os amenazaban con pegaros

aún más fuertes y seguíais con

vuestra solidaridad con Palestina, me temo que va a seguir infranqueable,

¿verdad?

Por supuesto, por supuesto.

Con eso

nos quedamos. Duele el cuerpo.

Mi hijo Ali. Sí, duele el cuerpo, pero la mente

sigue fuerte y hasta el final, hasta el fin del ente genocida, por supuesto.

Con esto

nos quedamos. Mi hijo Ali, activista en esta flotilla

humanitaria Gaza.

Muy bien, buen viajer

de retorno a España

Gracias. Buenas noches, gracias.