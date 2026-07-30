Amnistía Internacional denuncia que el apoyo militar de India a Israel lo puede hacer cómplice de genocidio en Gaza

Un personaje silencioso ha actuado de forma discreta pero activa a lo largo del conflicto palestino-israelí. El Gobierno de India ha establecido una colaboración próxima con el sector militar de Israel, según denuncia Amnistía Internacional (AI). La organización pro derechos humanos ha publicado un informe en el que analiza el suministro de armas que ha aportado el país asiático a las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI), pese a, aseguran, el riesgo de usarse en el "genocidio" contra la población palestina en Gaza, lo que lo haría cómplice de ese delito.

El documento Made in India: el suministro de armas y municiones a Israel, de AI, expone que India ha exportado al menos 2.596 envíos de armas entre octubre de 2023, inicio de la guerra en Gaza tras el atentado de Hamás, y el 30 de octubre de 2025. Además, estas transacciones incluían el suministro de al menos 390.500 partes de armas pequeñas, 560.000 piezas de artefactos explosivos y casi 300 componentes de vehículos proyectiles. La investigación excluye datos de envíos que podrían ser de uso defensivo para la población civil.

"India sigue apoyando al ejército y al sector de la defensa israelíes pese al genocidio en Gaza que desde hace años se retransmite a todo el mundo casi a diario", expone Agnès Callamard, secretaria general de AI. "Las autoridades indias no pueden argumentar que no sabían que seguir autorizando transferencias de armas a Israel conlleva un riesgo sustancial de contribuir a violaciones del derecho internacional".

Además, la ONG asegura encontrar deficiencias estructurales en el mercado nacional de la India sobre transferencia de armas, como en la "inexistencia del requisito expreso de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos para prevenir que se usen productos militares en violaciones del derecho internacional", así como "falta de transparencia" y "exportación sin control". Asimismo, recuerda que India se abstuvo en la votación sobre la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas en 2013, y su adhesión sería, añaden, vital para que su normativa en materia de control de exportaciones sea compatible con el derecho internacional.

Esta publicación pone de manifiesto una relación geopolítica que se ha fraguado desde hace décadas, basada en el mercantilismo militar y el interés común.

La idílica relación entre Modi y Netanyahu Bien es sabido que el primer ministro de la India, Narendra Modi, mantiene un trato notable con su homólogo Benjamín Netanyahu. Desde que asumió el poder en 2014, ha establecido una estrategia de acercamiento palpable con Israel. Es el único mandatario indio que ha visitado el país, y uno de los líderes internacionales más queridos por los israelíes. Una muestra clara del acercamiento de Modi a las posturas sionistas fue su distanciamiento institucional con los líderes de la Autoridad Palestina en los territorios ocupados. En una visita que realizó en 2018 a Ramala, el mandatario indio realizó un tradicional y estándar discurso de apoyo de la India a la causa palestina, pero su mensaje era claro: Nueva Delhi aceptaba una resolución de "dos Estados", pero en los términos que dictase Jerusalén. Tras el ataque de Hamás en octubre de 2023, Modi condenó rotundamente los hechos y aseguró su apoyo a Israel. Su último encuentro en Jerusalén con Netanyahu se produjo en febrero, días antes de que Estados Unidos e Israel iniciasen una ofensiva conjunta contra Irán. En esta reunión, Modi manifestó su apoyo "firme" y “con plena convicción” al Estado judío, "en este momento y más adelante". Además, aseguró que el Estado judío era un “muro protector contra la barbarie". Tras el inicio de los ataques contra Teherán, el líder indio no se mojó ni criticó el conflicto, sino que se limitó a mostrar una "profunda inquietud". El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reúne con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Nueva Delhi Press Information Bureau

¿Quiénes son los mayores proveedores de armas a Israel? A pesar de que las FDI poseen una robusta capacidad armamentística, el papel de Israel en sus conflictos bélicos en Oriente Medio depende notoriamente de sus importaciones del exterior. En esa materia, entran en juego tres personajes clave: Estados Unidos, Alemania e Italia. Según los datos del Stockholm International Peace Research Institute, estos tres países han sido los mayores proveedores de material armamentístico para el país hebreo entre 2021 y 2025. En el caso de Washington, su papel es fundamental: suyas son el 68% de las importaciones de Israel, algo que no sorprende al tratarse de su mayor socio internacional. Israel recibe anualmente 3.800 millones de dólares (3.300 millones de euros) en ayuda militar de EE.UU. y ha recibido miles de millones más en fondos de emergencia en los últimos años. Ha sido su sostén desde su fundación en 1948 y su gran aliado en sus respectivas guerras. Si avanzamos un poco más en esta particular lista, el siguiente nombre tampoco pilla desprevenido: Alemania aporta el 31% del armamento que recibe Jerusalén del exterior en el período antes mencionado. La responsabilidad histórica de los germanos con el pueblo judío, reforzada con el genocidio sufrido en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ha llevado a los respectivos gobiernos a mantener una postura de "lucha contra el antisemitismo" y garantizar la seguridad de Israel. Las exportaciones anuales en defensa del país se elevarían en torno a los 307 millones de euros. Aunque en agosto de 2025 la administración de Friedrich Merz anunció que cancelaba la transferencia de armas con Israel, volvió a reanudarlas en octubre con la proclamación de un teórico alto el fuego, que ha sido incumplido en reiteradas ocasiones. El tercero es Italia, aunque en una dimensión mucho menor. Antes de suspender finalmente el suministro de munición en octubre de 2024, aportaba un poco más del 1% de este total de importaciones israelíes del exterior. El Instituto Nacional de Estadística de Italia situaba la venta anual de armas a Israel en los 13,7 millones de euros anuales. El resto de países que han mercantilizado militarmente con Israel representan menos del 1% del conjunto de las importaciones del país, aunque la lista es extensa. Desde que inició el conflicto en Gaza, las FDI han recibido ayuda militar de: India, República Checa, Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y Reino Unido, además de los anteriormente citados. En el caso de nuestro país, dejamos de conceder nuevas licencias de exportación de armas a Israel en octubre de 2023, tras el inicio de la invasión.

El papel de la India en el conflicto A pesar de no entrar en el podio, India ha sido un apoyo continuo para la causa israelí. Según canales televisivos indios, el Gobierno de Modi entregó, en una fecha inconcreta, varios drones Hermes 900 (conocidos como "killers") para ayudar al Ejército israelí en Gaza. La agencia Al Jazeera reporta la exportación de cohetes y explosivos. Este año han acordado ventas por valor de 7.500 millones de euros. Amnistía Internacional recoge también en su estudio proyectiles de artillería de alto poder explosivo de 155 mm suministrados a la empresa Elbit Systems; ojivas para la munición de merodeo Skystriker; y componentes de vehículos blindados destinados a los principales proveedores del ejército israelí. Además, esta cooperación es recíproca: Israel, que entre 2021 y 2025 fue el séptimo mayor remitente de armamento en todo el mundo, envió a la India casi el 30% de todas sus exportaciones en este periodo, según el SIPRI. Sus otros dos mayores importadores en defensa son Alemania, que recibe el 21%, y Estados Unidos, que se lleva casi un 8% del pastel de las armas exportadas por Israel. Esta relación bilateral no se restringe solo a lo meramente militar. Ambos países han establecido sinergias en materia de ciberseguridad, agricultura avanzada, gestión del agua y tecnología espacial.