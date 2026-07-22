El alcalde de Nueva York reconoce que no tiene la autoridad para detener a Netanyahu pero recalca que "no es bienvenido"

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha reconocido en una declaración oficial este martes (madrugada del miércoles en España) que no tiene la autoridad legal independiente para hacer cumplir la orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, después de que su administración haya revisado todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable. "Sin embargo, el gobierno federal sí la tiene, y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esta orden", ha espetado el regidor de la metrópolis neoyorquina.

De este modo, Mamdani se ha vuelto a pronunciar sobre su negativa a que el primer ministro de Israel acuda en septiembre a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx“ — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

Mamdani indicó la pasada semana en una entrevista con The New York Times que tenía la intención de hacer todo lo que "le permita la ley de la ciudad de Nueva York" para detener a Netanyahu, de cara a la visita que tiene programada en septiembre a la Asamblea General de la ONU, si bien quiso matizar que tiene sus propias 'líneas rojas' y jamás iría más allá de la ley.

"Es responsable del asesinato de más de 73.000 personas" El alcalde demócrata ha iniciado su intervención afirmando que "Benjamin Netanyahu es un criminal de guerra, el artífice de un genocidio atroz contra el pueblo palestino. Es responsable del asesinato de más de 73.000 personas, de la mutilación de decenas de miles de niños, a quienes se les practica amputaciones sin anestesia, de los ataques contra hospitales neonatales y maternidades, negando a los recién nacidos incluso la oportunidad de vivir, y de la incontable cantidad de personas a las que dejó morir de hambre al impedir que llegaran alimentos y ayuda humanitaria", ha denunciado. Mamdani también ha destacado que el dirigente israelí es "responsable del asesinato a tiros de cientos de trabajadores humanitarios y periodistas" y en junio, la ONU confirmó que las fuerzas armadas israelíes "siguen atacando y asesinando deliberadamente a niños palestinos, más de ocho meses después del supuesto alto el fuego". Israel mata a una familia entera en Gaza y la ONU denuncia que ha "intensificado" sus ataques en la Franja El administrador de la metrópolis neoyorquina ha enfatizado que hay una razón por la que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra él. "Como seres humanos, hemos dedicado generaciones a construir un entendimiento común de que existen crímenes tan graves que ofenden a toda la humanidad. Cualquier persona con sentido común, con sensibilidad y con conciencia debería reconocer la devastación que ha causado y comprender que debe comparecer ante un tribunal", ha argumentado.

"Pagamos por las bombas que causan la muerte" La lista de atrocidades continúa, ha lamentado Mamdani, "mientras nosotros, como estadounidenses, pagamos por las bombas que causan la muerte". "Benjamin Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, ni ningún otro criminal de guerra en libertad. Pero no podemos poner fin al genocidio solos", ha reiterado en su discurso. En la última parte de su alegato, ha exhortado a la ciudadanía e instituciones federales que pueden decidir si "nuestro silencio se convertirá en otra arma", con la intención de que se examinen todas las herramientas a su alcance para defender la humanidad y la dignidad de todas las personas. "Ese es mi compromiso con ustedes", ha concluido.