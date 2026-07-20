EE.UU. reconoce un tercer militar muerto en Oriente Medio y completa la novena jornada consecutiva de ataques contra Irán

estrecho. Estados Unidos lo niega

Bueno, hablamos mucho de las consecuencias que tiene esto para la

economía, para el flujo de combustibles, pero no

solemos hablar de quienes lo están sufriendo en los buques, porque hay

miles de marineros sufriendo las consecuencias, hay algunos que llevan

días y no

semanas atrapados. De todo ello queremos hablar con la

ayuda de Mohamed Arrashedi, que es coordinador para el Mundo Árabe e Irán

de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte.

Buenos días y gracias por acompañarnos

Muchas gracias a vosotros.

Bueno, Mohamed, creo que llevas ya semanas en las que tienes contacto

directo,

con muchas de estas personas qué es lo que te cuentan cuál es la situación en

este momento

Pues la situación obviamente ha ido a peor, desafortunadamente.

La situación creíamos que habíamos llegado, digamos,

empezar a ver luz, que la situación puede ir poco a

poco arreglándose. De hecho, de los 20.000 marinos

que estaban a principios de la guerra atrapados en la zona, ahora tenemos más

o menos 6.000

según los últimos números que se manejan, 6.000 todavía atrapados.

O sea, que ha

habido durante los momentos de negociaciones de paz, ha habido

muchos marinos que han podido marcharse.

Lo que pasa es que

no solamente la situación

imprevista, que es totalmente imprevista,

de lo que puede pasar, sino la guerra y el aumento de los marinos víctimas de

los barcos

recientemente atacados.

Hay marinos muertos y la situación ha ido

a peor y las peticiones de ayuda desesperadas de los marinos no cesan y

en aumento

durante todas las últimas semanas.

Nosotros en realidad no hemos observado en la Federación Internacional de los

Trabajadores de Transporte

no hemos observado una disminución en el

número de marinos que piden ayuda.

Lo que pasa es que ahora con la situación actual totalmente..

catastrófica para los marinos, la situación evidentemente ha ido a peor

Mohamed, nos has estado explicando que hay marinos que han fallecido en esos

ataques, los últimos han sido

en las últimas horas.

No sé si tenéis datos de cuántos marinos se han quedado en el mar

y qué pasa con sus familias y con su situación

nosotros manejamos aproximadamente 50 50 trabajadores marítimos porque a los

números que se manejan por los medios de

comunicación nosotros tenemos constancia de 14 marinos iraníes y 6

trabajadores portuarios iraníes también.

Entonces, dentro de los marinos y

los 6 portuarios iranís en los puertos, el total que manejamos

nosotros hay más de 50 muertos afectados por la guerra.

Trabajadores civiles que no tienen absolutamente

nada que ver con esta guerra...

...y que lo pagan, lo pagan con sus vidas, es una situación absolutamente..

muy difícil de gestionar, es muy difícil para alguien que ha ido,

sabemos,

observamos, lo hemos dicho muchas veces, que los marinos, la mayoría de

las nacionalidades, provienen de países de

tercer mundo, de países de vía de desarrollo.

Y esto, cuando hay una muerte, es muy difícil

gestionarla. Si hay un seguro, la vida no la

devuelve nadie, pero

si hay un seguro en regla, pues se puede reclamar algo para las familias.

Pero es muy difícil.

Si se encuentra

el cuerpo, ¿cómo se pueden los restos del marino devolverlo a casa?

a sus familias, gestionar si hay un seguro?

No siempre hay un seguro activo

P&I a bordo de los barcos que están por esta zona

Son situaciones, son situaciones extrema.

Hablamos de una muerte de una persona que ha ido a ganarse la vida

y al final pierde su vida.

Eso es absolutamente inaceptable

si mohammed me gustaría saber bueno vosotros estáis en contacto con ellos

no sé si hay algún tipo de peticiones otras cosas que se puedan atender

claro, en ese contexto tan complicado, pero no sé si hay algún tipo de

problemas o peticiones que son los que más se repiten y hasta qué punto

no tienen ningún tipo de alerta.

A ver, estoy pensando, en zonas de guerra, en ciudades, pues al menos

suenan sirenas

Aquí no hay ningún aviso previo de nada en caso de que haya un ataque como los

que nos

estaban contando esta noche, de que podían haber chocado con minas,

etc. No hay protocolo, por desgracia, no hay

protocolo.

Los marinos siguen siendo indefensos, los marinos que mueven el mundo, que

mueven nuestra

economía, que son tan necesarios y tan vitales para

el supply chain, para las cadenas de suministro y para la economía global.

Vemos mucha preocupación

sobre la inflación, vemos mucha preocupación, mucha cobertura mediática

sobre el

inflación y sobre el aumento de precios de petróleo, porque afecta

nuestros bolsillos directamente.

Pero nadie habla de los marinos.

Hay una preocupación

enorme. Hay muchos marinos que nos dicen si

salgo vivo de esta yo no vuelvo a la mar.

Eso debe de preocupar

a la industria marítima en general, porque ya de por sí el marino es un

trabajo muy sacrificado,

Pasa seis meses, once meses, diez meses a bordo de un barco, no toca tierra

El tiempo, nosotros cuando hacemos nuestras ocho horas o diez horas o

nueve horas de trabajo, cuando termina nuestro día..

laboral, nosotros vamos a ver nuestros amigos, nuestra familia, ellos siguen a

bordo

La conexión a Internet no es abundante cuando la hay

Pero encima de todo eso, arriesgar su vida, pero la arriesgar sin previsión,

sin protocolo, es

Son víctimas y necesitan protección.

Eso debe de ser alarmante

porque si ya de por sí hay escasez de mano de obra en la mar, si

los marinos empiezan a pensar que no van a volver, eso

es alarmante para toda la economía global.

Mohamed, porque si un marinero considera que su vida corre

peligro, por ejemplo, ¿puede negarse a cruzar una zona de guerra como por

ejemplo el Estrecho de Hormuz?

¿Qué protección le ofrece

el derecho marítimo internacional?

Si el convenio colectivo, su contrato de trabajo

refleja, nosotros ofrecemos como Federación Internacional de Trabajo del

Transporte,

tenemos 15.000 barcos cubiertos por convenios internacionales laborales que

regulan las

condiciones de vida, porque el marino hombre y mujer trabaja y vive a bordo,

y las condiciones también de trabajo

que engrogan todos sus salarios, sus condiciones de trabajo, salariales,

horas extras

etc. Y también en esos convenios sí que hay

cláusulas que hacen referencia

clara a que el marino, hombre o mujer se puede negar.

En este caso, el armador, el empleador,

el management, tiene obligación de organizar su repatriación y

incluso tiene derecho a algún tipo de compensación si su contrato no fuera

terminado

no acaba no acabó todavía pero tiene derecho a eso pero si no hay referencia

si no hay cláusula dentro del contrato y normalmente si no hay convenio de ITF

a bordo del barco,

todo está abierto a la interpretación y el marino es vulnerable

una vez más, es vulnerable porque no tiene nada regulado y hemos visto

casos donde después de mucha presión, de mucho seguimiento, de mucho trabajo,

hemos logrado repatriar marinos, pero les

han descontado los gastos de los pisados los billetes y si comparas y

observas los

condiciones salariales de muchos de ellos, que son absolutamente debajo de

lo que..

la internacionalmente se aplica

pues todavía la exposición y la vulnerabilidad en que trabajan los

marinos, mujeres y hombres

es todavía más impactante

Mohamed Arrashedi, coordinador para el Mundo Árabe e Irán de la Federación

Internacional de Trabajadores del Transporte Marítimo.

Muchas gracias por habernos

acompañado. Creo que nos hablas desde Bilbao, ¿no?

Sí, así es, correcto.

Pues tendremos que hablar con un

Esquerricasco Egunon.

Esquerri

Esquerricasco Suey.