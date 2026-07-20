EE.UU. reconoce un tercer militar muerto en Oriente Medio y completa la novena jornada consecutiva de ataques contra Irán
- El soldado ha muerto en el norte de Irak y se suma a los dos fallecidos en Jordania
- Rubio ha instado a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos para presionar a Teherán
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha hecho pública este domingo la muerte de un tercer soldado estadounidense, esta vez en el norte de Irak, que se suma a las dos muertes de otros uniformados en Jordania, además de la desaparición de otro militar.
Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que se rompiera el alto el fuego entre Teherán y Washington hace una semana. En total, 16 militares estadounidenses han perecido hasta el momento en la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.
“U.S. Central Command (CENTCOM) has completed its ninth consecutive night of strikes against Iran, targeting military command centers, air defenses, coastal surveillance sites, and communications networks in an effort to further degrade the Islamic Revolutionary Guard Corps'… https://t.co/R3Vd86csPr pic.twitter.com/VqcQO1nyqI“— OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2026
A última hora del domingo, ya lunes en España, el CENTCOM ha completado "con éxito" su novena noche consecutiva de ataques contra Irán, en los que han atacado centros de mando militar iraníes, emplazamientos de defensa aérea y vigilancia costera, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones y redes de comunicaciones, con el fin de "reducir aún más la capacidad de Irán para atacar buques mercantes y marineros civiles que transitan por el estrecho de Ormuz".
Teherán ha amenazado con mayores represalias ante la "barbarie" estadounidense si la Casa Blanca no cesa los ataques.
Rubio insta a otros países a ejercer presión
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha instado este domingo a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos para presionar a Irán a fin de "proteger el transporte marítimo mundial" en el estrecho de Ormuz.
"Es evidente que Irán, o al menos ciertos funcionarios iraníes, quieren controlar el estrecho y usarlo como moneda de cambio contra el resto del mundo", ha declarado Rubio a la prensa antes de partir hacia Filipinas para una reunión internacional.
"Estados Unidos hará, y seguirá haciendo, lo que sea necesario para proteger el transporte marítimo mundial, pero otros países deben intensificar sus esfuerzos y brindar asistencia para compartir esta carga, ya sea con recursos materiales o financieros", ha añadido.
estrecho. Estados Unidos lo niega
Bueno, hablamos mucho de las consecuencias que tiene esto para la
economía, para el flujo de combustibles, pero no
solemos hablar de quienes lo están sufriendo en los buques, porque hay
miles de marineros sufriendo las consecuencias, hay algunos que llevan
días y no
semanas atrapados. De todo ello queremos hablar con la
ayuda de Mohamed Arrashedi, que es coordinador para el Mundo Árabe e Irán
de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte.
Buenos días y gracias por acompañarnos
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Mohamed, creo que llevas ya semanas en las que tienes contacto
directo,
con muchas de estas personas qué es lo que te cuentan cuál es la situación en
este momento
Pues la situación obviamente ha ido a peor, desafortunadamente.
La situación creíamos que habíamos llegado, digamos,
empezar a ver luz, que la situación puede ir poco a
poco arreglándose. De hecho, de los 20.000 marinos
que estaban a principios de la guerra atrapados en la zona, ahora tenemos más
o menos 6.000
según los últimos números que se manejan, 6.000 todavía atrapados.
O sea, que ha
habido durante los momentos de negociaciones de paz, ha habido
muchos marinos que han podido marcharse.
Lo que pasa es que
no solamente la situación
imprevista, que es totalmente imprevista,
de lo que puede pasar, sino la guerra y el aumento de los marinos víctimas de
los barcos
recientemente atacados.
Hay marinos muertos y la situación ha ido
a peor y las peticiones de ayuda desesperadas de los marinos no cesan y
en aumento
durante todas las últimas semanas.
Nosotros en realidad no hemos observado en la Federación Internacional de los
Trabajadores de Transporte
no hemos observado una disminución en el
número de marinos que piden ayuda.
Lo que pasa es que ahora con la situación actual totalmente..
catastrófica para los marinos, la situación evidentemente ha ido a peor
Mohamed, nos has estado explicando que hay marinos que han fallecido en esos
ataques, los últimos han sido
en las últimas horas.
No sé si tenéis datos de cuántos marinos se han quedado en el mar
y qué pasa con sus familias y con su situación
nosotros manejamos aproximadamente 50 50 trabajadores marítimos porque a los
números que se manejan por los medios de
comunicación nosotros tenemos constancia de 14 marinos iraníes y 6
trabajadores portuarios iraníes también.
Entonces, dentro de los marinos y
los 6 portuarios iranís en los puertos, el total que manejamos
nosotros hay más de 50 muertos afectados por la guerra.
Trabajadores civiles que no tienen absolutamente
nada que ver con esta guerra...
...y que lo pagan, lo pagan con sus vidas, es una situación absolutamente..
muy difícil de gestionar, es muy difícil para alguien que ha ido,
sabemos,
observamos, lo hemos dicho muchas veces, que los marinos, la mayoría de
las nacionalidades, provienen de países de
tercer mundo, de países de vía de desarrollo.
Y esto, cuando hay una muerte, es muy difícil
gestionarla. Si hay un seguro, la vida no la
devuelve nadie, pero
si hay un seguro en regla, pues se puede reclamar algo para las familias.
Pero es muy difícil.
Si se encuentra
el cuerpo, ¿cómo se pueden los restos del marino devolverlo a casa?
a sus familias, gestionar si hay un seguro?
No siempre hay un seguro activo
P&I a bordo de los barcos que están por esta zona
Son situaciones, son situaciones extrema.
Hablamos de una muerte de una persona que ha ido a ganarse la vida
y al final pierde su vida.
Eso es absolutamente inaceptable
si mohammed me gustaría saber bueno vosotros estáis en contacto con ellos
no sé si hay algún tipo de peticiones otras cosas que se puedan atender
claro, en ese contexto tan complicado, pero no sé si hay algún tipo de
problemas o peticiones que son los que más se repiten y hasta qué punto
no tienen ningún tipo de alerta.
A ver, estoy pensando, en zonas de guerra, en ciudades, pues al menos
suenan sirenas
Aquí no hay ningún aviso previo de nada en caso de que haya un ataque como los
que nos
estaban contando esta noche, de que podían haber chocado con minas,
etc. No hay protocolo, por desgracia, no hay
protocolo.
Los marinos siguen siendo indefensos, los marinos que mueven el mundo, que
mueven nuestra
economía, que son tan necesarios y tan vitales para
el supply chain, para las cadenas de suministro y para la economía global.
Vemos mucha preocupación
sobre la inflación, vemos mucha preocupación, mucha cobertura mediática
sobre el
inflación y sobre el aumento de precios de petróleo, porque afecta
nuestros bolsillos directamente.
Pero nadie habla de los marinos.
Hay una preocupación
enorme. Hay muchos marinos que nos dicen si
salgo vivo de esta yo no vuelvo a la mar.
Eso debe de preocupar
a la industria marítima en general, porque ya de por sí el marino es un
trabajo muy sacrificado,
Pasa seis meses, once meses, diez meses a bordo de un barco, no toca tierra
El tiempo, nosotros cuando hacemos nuestras ocho horas o diez horas o
nueve horas de trabajo, cuando termina nuestro día..
laboral, nosotros vamos a ver nuestros amigos, nuestra familia, ellos siguen a
bordo
La conexión a Internet no es abundante cuando la hay
Pero encima de todo eso, arriesgar su vida, pero la arriesgar sin previsión,
sin protocolo, es
Son víctimas y necesitan protección.
Eso debe de ser alarmante
porque si ya de por sí hay escasez de mano de obra en la mar, si
los marinos empiezan a pensar que no van a volver, eso
es alarmante para toda la economía global.
Mohamed, porque si un marinero considera que su vida corre
peligro, por ejemplo, ¿puede negarse a cruzar una zona de guerra como por
ejemplo el Estrecho de Hormuz?
¿Qué protección le ofrece
el derecho marítimo internacional?
Si el convenio colectivo, su contrato de trabajo
refleja, nosotros ofrecemos como Federación Internacional de Trabajo del
Transporte,
tenemos 15.000 barcos cubiertos por convenios internacionales laborales que
regulan las
condiciones de vida, porque el marino hombre y mujer trabaja y vive a bordo,
y las condiciones también de trabajo
que engrogan todos sus salarios, sus condiciones de trabajo, salariales,
horas extras
etc. Y también en esos convenios sí que hay
cláusulas que hacen referencia
clara a que el marino, hombre o mujer se puede negar.
En este caso, el armador, el empleador,
el management, tiene obligación de organizar su repatriación y
incluso tiene derecho a algún tipo de compensación si su contrato no fuera
terminado
no acaba no acabó todavía pero tiene derecho a eso pero si no hay referencia
si no hay cláusula dentro del contrato y normalmente si no hay convenio de ITF
a bordo del barco,
todo está abierto a la interpretación y el marino es vulnerable
una vez más, es vulnerable porque no tiene nada regulado y hemos visto
casos donde después de mucha presión, de mucho seguimiento, de mucho trabajo,
hemos logrado repatriar marinos, pero les
han descontado los gastos de los pisados los billetes y si comparas y
observas los
condiciones salariales de muchos de ellos, que son absolutamente debajo de
lo que..
la internacionalmente se aplica
pues todavía la exposición y la vulnerabilidad en que trabajan los
marinos, mujeres y hombres
es todavía más impactante
Mohamed Arrashedi, coordinador para el Mundo Árabe e Irán de la Federación
Internacional de Trabajadores del Transporte Marítimo.
Muchas gracias por habernos
acompañado. Creo que nos hablas desde Bilbao, ¿no?
Sí, así es, correcto.
Pues tendremos que hablar con un
Esquerricasco Egunon.
Esquerri
Esquerricasco Suey.
Al ser preguntado por los periodistas sobre la posibilidad de una solución diplomática al conflicto, Rubio ha respondido: "Creo que siempre estamos abiertos a la diplomacia". "No pueden tener un memorando de entendimiento que siga siendo válido si violan sus términos", ha declarado el secretario de Estado, refiriéndose al acuerdo firmado el 17 de junio por Washington y Teherán, que tenía como objetivo iniciar una ronda de conversaciones de paz, pero que fracasó con la reanudación de las hostilidades a principios de julio.
"Estados Unidos sigue abierto a una solución diplomática. Lo hemos intentado repetidamente con Irán y seguiremos intentándolo", han concluido Rubio.