El líder supremo iraní afirma que los incumplimientos de EE.UU. demuestran que la firma de Trump "no vale nada"

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha afirmado este sábado en un mensaje escrito que los repetidos incumplimientos por parte de EE. UU. del Memorándum de Entendimiento firmado por los presidentes de ambos países el 17 de junio para poner fin a la guerra habían demostrado qyue la firma del presidente Donald Trump no vale "absolutamente nada" y carece "de credibilidad».

"Las reiteradas violaciones de los compromisos del Gran Satán (Estados Unidos) en lo relativo al Memorándum de Entendimiento firmado entre los presidentes de Irán y Estados Unidos demuestran una vez más la insignificancia y la nulidad de la firma del presidente de Estados Unidos", ha afirmado Jameneí en un mensaje difundido por los medios oficiales iraníes.

El dirigente iraní ha criticado a Washington por el "acoso, totalitarismo y barbarismo" como "partes inseparables de la ideología y la práctica estadounidenses". "Hoy el Gran Satán ha revelado de nuevo su auténtica faz, sin máscaras, con una nueva experiencia de crímenes y traición que demuestran la naturaleza mentirosa, ilógica, no fiable y vil de Estados Unidos", ha añadido.

Jameneí, que no ha sido visto en público y del que no se han difundido imágenes, vídeo ni grabación de voz desde el ataque aéreo que acabó con la vida de su padre y antecesor, considera que Estados Unidos busca "provocar una guerra" con "costes más altos y mayor deshonor". "Debería saber que la querida nación de Irán y el Frente de la Resistencia tienen lecciones inolvidables para él con la valentía de los combatientes del Islam y el sello de los valientes de la región del sur", ha advertido.

El líder iraní ha apelado también a la unidad y ha censurado así las críticas a las autoridades porque "el enemigo no debe percibir ninguna señal de debilidad". Estas críticas "pueden partir de la sinceridad y la buena voluntad" deseables en principio, ha argumentado, pero afectan a la "unidad y cohesión sociales". "Si atendemos a estas precauciones, el enemigo será derrotado inevitablemente", ha argumentado.

Cruce de ataques El mensaje ha recordado de nuevo a su padre y predecesor, Alí Jameneí, muerto en un bombardeo israelí el 28 de febrero, primero de la ofensiva militar estadounidense-israelí, y ha agradecido a cada una de las personas que han recordado al exmandatario, tanto dirigentes nacionales e internacionales como personas de a pie. Este comunicado, que ha sido difundido por la televisión estatal iraní, se produce después de que Washington y Teherán hayan intercambiado ataques durante toda la semana tras la ruptura del acuerdo de alto el fuego, lo que ha suscitado el temor a una vuelta a la guerra total. Hace una semana, el líder supremo iraní prometió —también en un mensaje escrito— vengar la muerte de su padre y advirtió que los responsables "no morirán pacíficamente en la cama". Este mismo sábado, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, ha anunciado la suspensión formal del Memorándum de Entendimiento o Memorándum de Islamabad y por tanto del alto el fuego entre las partes en respuesta a los ataques estadounidenses. "Hemos suspendido nuestros compromisos y no vamos a aplicarlos. Estamos ocupados defendiendo nuestro país", ha argumentado. Irán ataca blancos militares de EE.UU. en Jordania, Baréin y Kuwait en represalia por los bombardeos con 8 muertos