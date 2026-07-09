Irán se prepara para despedir a Alí Jameneí, el último gran líder que dirigió el país durante 36 años

Irán se prepara para dar sepultura a los restos del ayatolá Alí Jameneí, después de una marcha fúnebre de seis días en los que los fieles lo han acompañado en un recorrido por los lugares sagrados del país de mayor importancia para la rama islámica del chiísmo —y también en Nayaf, en su país vecino Irak—.

Los restos del líder supremo —asesinado a los 86 años el 28 de febrero, al inicio de la guerra, junto a varios familiares en ataques estadounidenses e israelíes— descansarán en su ciudad natal, Mashhad, una de las regiones más santas por albergar el mausoleo del imán Reza, octavo imán del chiísmo.

Los fieles, que lloran la muerte de su Líder Supremo, se reúnen frente al mausoleo del Imán Reza, donde descansarán los restos de Alí Jameneí AFP/ATTA KENARE

Será en este mismo sepulcro donde tendrá lugar el entierro en la tarde de este jueves, según ha informado la IRNA (Agencia de Noticias de la República Islámica). Aquí se ha enterrado a numerosas figuras importantes de la historia de Irán, como el presidente Ebrahim Raisi, que murió en un accidente aéreo en mayo de 2024, o monarcas persas anteriores a la Revolución Islámica. Este lugar fue elegido por el propio Jameneí, según ha declarado el jefe de su gabinete, Mohamad Mohamadi Golpayegani.

El gobernador de Mashhad, Hasan Hoseini, ha declarado que, al igual que sucedió en Teherán, se espera que asistan millones de personas —alrededor de unos 15— superando cinco veces la población de la ciudad.

En esta ciudad ya se habían reunido miles de personas horas antes de que comenzasen los últimos ritos fúnebres. Esperaban la llegada del féretro del ayatolá que el día anterior se encontraba en Irak, en la ciudad de Nayaf, tercer lugar más sagrado y el centro neurálgico de la doctrina chií, y Karbala, último punto del recorrido.

De nuevo, los fieles han portado banderas iraníes y, en ciertas ocasiones, se han escuchado los gritos de “muerte a Estados Unidos” que se han repetido en estos seis días de actos.

"Juro por la sangre del Líder Supremo, Trump, que te mataremos", gritaban los fieles que se han reunido en el lugar de entierro, con banderas iraníes y pancartas que rezaban "muerte a Estados Unidos", horas antes de la llegada de los restos del ayatolá.

Seguidores de Alí Jameneí asisten a los actos funeraros con un cartel que reza "maten a Trump" AFP/WAKIL KOHSAR

Con los homenajes de ayer, no solo en Irak, sino también en otros países como el Líbano —donde se celebraron concentraciones en honor al líder supremo impulsadas por la milicia chií Hizbulá—, Irán quiso dar una imagen de fortaleza ante una guerra que se ha recrudecido con el levantamiento del alto el fuego por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A las exequias del miércoles han asistido el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abas Araghchi. También se ha visto al general Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Quds —el brazo de operaciones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria—. A quien no se ha visto en los homenajes a su padre ha sido a Mojtaba Jameneí, que sucedió a su padre como líder supremo. Todavía no ha aparecido en público desde su nombramiento en marzo y, supuestamente herido y desfigurado —según los servicios de inteligencia estadounidenses—, el nuevo ayatolá solo se ha comunicado a través de declaraciones que se le han atribuido. Por el momento no se han emitido mensajes de su parte respecto al funeral de Estado.

Miles de personas se reunieron ayer en Irak en el penúltmo día del funeral de Estado de Alí Jameneí, en la ciudad de Karbala, frente al mausoleo del Imán Hussein AFP/AHMAD AL-RUBAYE

Según fuentes iraníes, el nuevo Líder Supremo está recuperándose de sus heridas, pero todavía no se encuentra suficientemente bien como para aparecer en público. Por este motivo, los servicios de seguridad estatales tratan de evitar su exposición pública en caso de que haya más ataques por parte de las fuerzas estadounidenses.

El entierro estaba previsto, en un principio, para el mes de marzo, pero debido a la guerra contra Estados Unidos e Israel se pospuso hasta este sábado 4 de julio, cuando comenzó el homenaje en Teherán con una exposición de sus restos para que fieles y dirigentes pudiesen despedir a su líder.