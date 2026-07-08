El funeral de Jameneí se internacionaliza con actos en Irak y homenajes en Líbano

Es el quinto día de celebración del funeral de Estado del ayatolá Alí Jameneí, asesinado el primer día de la guerra contra EE.UU. e Israel. Miles de iraquíes han acompañado sus restos a su paso por la ciudad sagrada de Nayaf, donde ha llegado tras cuatro días de actos funerarios masivos en Irán. Además, en Líbano, país con fuerte influencia de la milicia chií Hizbulá afín a Irán, le han rendido homenaje.

La elección de esta ciudad no es por azar. Es el tercer lugar más sagrado y el centro neurálgico de la doctrina chií para los seguidores de esta rama del islam, porque allí se encuentra el mausoleo del imán Alí, el primero de sus imanes.

El cuerpo del ayatolá llegó por la noche del martes a la ciudad y a primera hora de la mañana el ataúd circulaba por la ciudad, rodeado de una gran multitud en riguroso luto. También ha viajado hasta Irak el presidente de Irán, Masud Pazeshkian, que se ha reunido con Ali al Zaidi, primer ministro iraquí. Se prevé que lleguen a otra ciudad, Karbala, también santa, que será el último punto del recorrido de Jameneí en tierras iraquíes.

El martes fue homenajeado en la ciudad sagrada de Qom, Irán, con un rezo fúnebre y una procesión multitudinaria después de tres días de actos fúnebres en Teherán. Allí, millones de fieles recorrieron las calles de la capital junto a su cuerpo y portaron carteles pidiendo la muerte de presidente de Estados Unidos, Donald Trump y del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Según Multitud Popular Iraquí —grupo político proiraní— se espera que acudan unos dos millones de personas al acto. El féretro de quien lideró el país durante 36 años no es el único al que despiden. Junto a él se encuentran los restos de su hija, Boshra Jameneí; su nieta Zahra Mohamadi Golpayegani, su yerno y la esposa de su hijo y nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí. Todos ellos murieron en el ataque de EE.UU. e Israel dirigido al ayatolá, del pasado 28 de febrero, el mismo día que comenzó la guerra.

Alí Jameneí será enterrado este jueves en su ciudad natal, Mashad, que además es considerada por los chiíes como una de las regiones más sagradas por albergar el mausoleo del Imán Reza, octavo imán del chiísmo.

Los fieles llenan las calles de Nayaf, Irak, en una procesión junto al cuerpo de Alí Jameneí AFP/HUSSEIN FALEH