EE.UU. e Irán suspenden el alto el fuego tras el último cruce de ataques en plena cumbre de la OTAN

Durante la segunda jornada de la cumbre de la OTAN que se celebra en la capital turca, Ankara, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el alto el fuego entre Washington y Teherán ha quedado roto tras el último intercambio de ataques, aunque el mandatario ha asegurado que "aún es posible reconducir la situación". Sus declaraciones llegan después de que ambas partes hayan reanudado las hostilidades en una de las mayores crisis regionales de los últimos meses.

"Son escoria. Son gente enferma. Están liderados por gente enferma", ha declarado Trump a los periodistas. "En mi opinión, es una pérdida de tiempo tratar con ellos", ha subrayado el mandatario, que da por muerto el acuerdo de alto el fuego alcanzado el mes pasado, en el que Irán y EE.UU. se daban un plazo de 60 días para lograr una paz definitiva.

Por su parte, desde el Ministerio de Exteriores iraní, afirmaron que los ataques estadounidenses contra su territorio, la revocación de la autorización para vender petróleo y "la violación de los acuerdos" de Ormuz "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando firmado por Teherán y Washington para poner fin a la guerra.

"Los repetidos ataques ilegales contra Irán, junto con la decisión tomada anoche por el Tesoro de EE.UU. de revocar la licencia para la venta de petróleo iraní, la violación de los acuerdos iraníes en el estrecho de Ormuz y las continuas agresiones militares y actos terroristas del régimen sionista contra el Líbano han dejado sin efecto partes clave y fundamentales del acuerdo de cese de la guerra", afirmaron.

Cruce de ataques: Irán responde a EE.UU. En las últimas horas, Irán ha respondido a los bombardeos estadounidenses con ataques con misiles y drones contra 85 objetivos vinculados a bases militares de Estados Unidos en Baréin y Kuwait, donde se activaron las alarmas antiaéreas. La ofensiva fue presentada por la Guardia Revolucionaria como una represalia por los ataques lanzados previamente por Washington. Uno de sus miembros ha fallecido en esos bombardeos, según han informado las agencias oficialistas iraníes. Estados Unidos ha bombardeado durante la madrugada del miércoles más de 80 objetivos militares iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, centros de mando y control, radares costeros, capacidades de misiles antibuque y más de 60 embarcaciones de la Guardia Revolucionaria desplegadas en el estrecho de Ormuz y sus alrededores. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) ha justificado la operación como una respuesta a los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por esa estratégica vía marítima y ha asegurado que el objetivo era degradar la capacidad de Teherán para seguir amenazando el tráfico marítimo internacional. Los bombardeos han alcanzado además el puerto comercial de Sirik, en el sur de Irán, así como las islas de Qeshm y Jark y otros puntos de la provincia costera de Hormozgan. Medios iraníes ha informado de varios heridos por metralla en Sirik y de incendios en un muelle pesquero y varias embarcaciones en Bandar Abbas. Entre las víctimas figura al menos un miembro de la Guardia Revolucionaria, según la prensa estatal iraní, aunque las autoridades no han revelado por el momento su identidad ni su rango. Tras los ataques, las Fuerzas Armadas iraníes han prometido una "respuesta aplastante" y han advertido de que no permitirán ninguna "injerencia extranjera" en la gestión del estrecho de Ormuz. En un comunicado, han insistido en que el único paso seguro para los buques mercantes y petroleros es el establecido por la República Islámica, reforzando así su mensaje de que seguirá controlando el tránsito por uno de los principales corredores energéticos del mundo. La escalada militar coincide además con un nuevo endurecimiento de la presión económica sobre Teherán. Horas antes de los bombardeos, Washington revocó la licencia que autorizaba determinadas operaciones de compraventa de petróleo iraní, una medida condenada por el Gobierno iraní y que impulsó más de un 5 % el precio internacional del crudo. El Departamento del Tesoro estadounidense ha concedido un periodo transitorio hasta el 17 de julio para liquidar las operaciones que estaban autorizadas bajo ese régimen. Estados Unidos revoca una licencia general que autorizaba la venta de petróleo iraní