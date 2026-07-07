Trump llega a Ankara con el mismo discurso contra sus aliados de la OTAN: "No nos han ayudado"
- El presidente de EE.UU. asegura que tiene una "relación muy amistosa" con algunos de los líderes que participan
- "Alemania, Francia, nos han dado de lado", dice Trump, que también critica a Reino Unido
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado este martes a Ankara para participar en la cumbre anual de la OTAN, y en sus primeras palabras a la prensa ha vuelto a quejarse de la falta de apoyo de sus aliados en la guerra contra Irán.
Trump se ha quejado concretamente de la actitud del primer ministro británico, Keir Starmer, y ha afirmado que "Alemania, Francia, nos han dado de lado". "No pasa nada pero ¿por qué gastamos cientos de miles de millones de dolares y ellos ni siquiera nos están ayudando?".
El republicano ha afirmado que ni siquiera pensaba acudir a Ankara para la cumbre, pero que finalmente ha acudido por su buena relación con el anfitrión, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con quien ha compartido su primera comparecencia ante los medios, y con el ha dicho tener una "estupenda relación, incluso mejor que antes".
No obstante, ha asegurado que tiene "una relación muy amistosa con muchos de los líderes" que acuden a la reunión de Ankara.
Según Trump, en la cumbre se va a hablar de aspectos militares pero también de comercio.
Trump asegur que Putin y Zelenski quieren un acuerdo
Preguntado sobre la situación en Ucrania, Trump ha asegurado que tuvo "una estupenda conversación" con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y con el ucraniano, Volodimir Zelenski. "Creo que los dos quieren hacer un acuerdo, esta guerra ha durado demasiado", ha reiterado.
Trump habló durante el fin de semana con ambos contendientes y el lunes afirmó que el fin de la guerra en Ucrania está "más cerca de lo que la gente cree" y que abordará la situación del conflicto durante la cumbre.
Se espera que la cumbre respalde un compromiso militar para la defensa de Ucrania de 140.000 millones de euros en dos años. La mayor parte de este dinero es procedente de fondos ya asignados. Zelenski, por su parte, ha insistido este mismo martes en que su país necesita urgentemente reforzar sus defensas antiaéreas, en especial con sistemas Patriot contra misiles balísticos.