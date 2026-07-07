Trump llega a Ankara con el mismo discurso contra sus aliados de la OTAN: "No nos han ayudado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado este martes a Ankara para participar en la cumbre anual de la OTAN, y en sus primeras palabras a la prensa ha vuelto a quejarse de la falta de apoyo de sus aliados en la guerra contra Irán.

Trump se ha quejado concretamente de la actitud del primer ministro británico, Keir Starmer, y ha afirmado que "Alemania, Francia, nos han dado de lado". "No pasa nada pero ¿por qué gastamos cientos de miles de millones de dolares y ellos ni siquiera nos están ayudando?".

El republicano ha afirmado que ni siquiera pensaba acudir a Ankara para la cumbre, pero que finalmente ha acudido por su buena relación con el anfitrión, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con quien ha compartido su primera comparecencia ante los medios, y con el ha dicho tener una "estupenda relación, incluso mejor que antes".

No obstante, ha asegurado que tiene "una relación muy amistosa con muchos de los líderes" que acuden a la reunión de Ankara.

Según Trump, en la cumbre se va a hablar de aspectos militares pero también de comercio.