Al menos nueve muertos y más de 40 heridos en uno de los peores bombardeos rusos sobre Kiev
- Los efectivos siguen buscando víctimas entre los escombros de algunos de los edificios alcanzados por el bombardeo
- Varios bloques de viviendas de tres distritos han sufrido desperfectos e incendios debido al ataque ruso
Al menos nueve personas han muerto en la madrugada de este lunes y otras 46 han resultado heridas en un nuevo ataque masivo ruso contra Kiev, según el último balance de las autoridades ucranianas. Los equipos de emergencia continúan buscando víctimas entre los escombros de varios edificios residenciales alcanzados por el bombardeo, mientras que una décima persona falleció en el distrito de Bucha, en la periferia de la capital.
El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, ha informado de daños materiales en varios distritos de la ciudad. Los servicios de emergencia han señalado que al menos quince edificios residenciales han resultado dañados o destruidos, entre ellos un bloque de nueve plantas en el distrito de Podil, donde continúan las labores de rescate. También se han registrado daños en un almacén del distrito de Obolón y ha sido necesario evacuar a numerosos vecinos, incluidos varios niños.
Drones y misiles rusos dirigiéndose hacia Kiev
Durante la madrugada, la Fuerza Aérea ucraniana alertó de la aproximación de drones y misiles rusos hacia la capital, donde se escucharon fuertes explosiones durante varias horas.
El Ministerio de Defensa ruso confirmó posteriormente haber lanzado un "ataque masivo" contra Ucrania, que calificó de represalia por los recientes bombardeos ucranianos sobre territorio ruso. Moscú aseguró que los objetivos eran instalaciones del complejo militar-industrial, infraestructuras energéticas y petroleras en Kiev y su región, así como aeródromos militares en varias provincias ucranianas.
Según informaciones de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia habría lanzado 68 misiles y 351 drones contra Ucrania.
El ataque se ha producido apenas unos días después de que otra ofensiva rusa contra Kiev dejara una treintena de muertos y cerca de un centenar de heridos, uno de los bombardeos más mortíferos sobre la capital desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.
En la víspera, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló de que Rusia preparaba un nuevo ataque masivo contra Ucrania después de que otro bombardeo de estas características matara a 30 personas en la capital ucraniana el pasado jueves. Zelenski destacó que el ataque que Rusia preparaba y acabó llevando a cabo durante la madrugada del lunes tuviera lugar antes del comienzo de la cumbre anual de la OTAN que se celebrará mañana y pasado en Turquía.