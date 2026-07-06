Al menos nueve muertos y más de 40 heridos en uno de los peores bombardeos rusos sobre Kiev

Al menos nueve personas han muerto en la madrugada de este lunes y otras 46 han resultado heridas en un nuevo ataque masivo ruso contra Kiev, según el último balance de las autoridades ucranianas. Los equipos de emergencia continúan buscando víctimas entre los escombros de varios edificios residenciales alcanzados por el bombardeo, mientras que una décima persona falleció en el distrito de Bucha, en la periferia de la capital.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, ha informado de daños materiales en varios distritos de la ciudad. Los servicios de emergencia han señalado que al menos quince edificios residenciales han resultado dañados o destruidos, entre ellos un bloque de nueve plantas en el distrito de Podil, donde continúan las labores de rescate. También se han registrado daños en un almacén del distrito de Obolón y ha sido necesario evacuar a numerosos vecinos, incluidos varios niños.

Mapa con principales focos de ataques sobre Ucrania Europa Press Europa Press