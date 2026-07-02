Al menos diez muertos en una oleada de ataques rusos sobre Kiev que deja varios edificios en llamas

La capital ucraniana ha sido blanco la madrugada de este jueves de una andanada de misiles y drones rusos que han provocado incendios y edificios destruidos y han dejado al menos diez muertos y más de 50 heridos, tras una advertencia de Volodímir Zelenski sobre un ataque a gran escala.

"Se trata, en su mayoría, de edificios residenciales e infraestructuras civiles", ha subrayado el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, antes de apostillar su mensaje con las palabras "los rusos son terroristas".

Se han escuchado explosiones durante horas y el humo ha cubierto el cielo de Kiev, con sus ciudadanos protegiéndose en el metro. El presidente ucraniano había indicado el día anterior desde Dublín que regresaría inmediatamente a Kiev tras los informes sobre un nuevo ataque ruso en preparación. "Sabemos que (Vladímir) Putin lleva tiempo preparando este ataque masivo contra Ucrania", declaró, instando a los ucranianos a "redoblar sus esfuerzos para protegerse" durante una rueda de prensa en Irlanda el miércoles.

El humo se eleva sobre la ciudad tras un ataque aéreo ruso en Kyiv ROMAN PILIPEY / AFP

El alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko, ha indicado que los ataques han dañado un edificio en el centro de la capital que albergaba una estación de ambulancias. "Cinco profesionales de la salud resultaron heridos en el distrito de Shevchenkivskyi. Uno de ellos, un paramédico, se encuentra en estado crítico", ha detallado en Telegram. "El techo de un edificio residencial de gran altura está en llamas" en otro distrito, mientras que hay personas atrapadas en otro edificio dañado de nueve pisos, ha agregado el alcalde.

A las 5:00 de la mañana hora local (4:00 hora peninsular española), las autoridades habían registrado daños en al menos 28 lugares, la mayoría edificios residenciales e infraestructura civil, incluido un hotel en el centro de Kiev.

Personal de los servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio tras el ataque ruso en Kiev AP Photo / Efrem Lukatsky

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, la capital es blanco frecuente de ataques aéreos mortales y, en ocasiones, masivos. El 2 de junio, un ataque masivo ruso con 656 drones y 73 misiles causó la muerte de 23 personas, 16 de ellas en Dnipro (centro-este de Ucrania) y siete en Kiev, donde cerca de 50 resultaron heridas, según las autoridades.

Kiev, por su parte, ha intensificado sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú en los últimos meses, mientras que las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra se han estancado. El 18 de junio, un ataque masivo ucraniano dejó 17 heridos y alcanzó una importante refinería de petróleo en Moscú, provocando espectaculares explosiones y un incendio.