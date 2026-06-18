Zelenski confirma un segundo ataque masivo con drones a la principal refinería de Moscú

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado que sus fuerzas armadas, con un ataque masivo con drones, han alcanzado por segunda vez esta semana un complejo de refinerías en el sureste de Moscú. El primer ataque había sido este martes. En las imágenes de la refinería pueden verse varios incendios y grandes columnas de humo. Zelenski llegó anoche a Bruselas desde Évian, en Francia, donde participó en la cumbre del G7. En la capital belga se reunirá con los dirigentes del país y los máximos representantes de la OTAN.

“Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L“ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Moscú era inalcanzable para las fuerzas ucranianas en las primeras fases de la guerra, pero se ha convertido en un objetivo habitual de los ataques ucranianos gracias al desarrollo por parte de Kiev de drones de larga distancia ante los que las defensas rusas se muestran a menudo impotentes. Ucrania mantiene que Moscú sigue bajo ataque. "Ahora esto es la normalidad porque Putin no quiere poner fin a la guerra", ha escrito el responsable de combatir la desinformación del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Andrí Kovalenko, en Telegram.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha dicho que las defensas rusas abatieron esta madrugada 60 drones ucranianos que iban dirigidos contra el polígono industrial donde se encuentra la refinería, pero que otros consiguieron alcanzarla. Además, los restos de un dron derribado cayeron sobre un centro comercial cercano al polígono industrial. Asegura que, en total, más de 190 drones se dirigían a distintos objetivos en Moscú. Es el mayor ataque a la capital rusa de los últimos dos años, según la agencia rusa TASS. "Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo el ataque masivo. Varios drones lograron alcanzar una refinería de petróleo de Moscú", ha informado en Telegram. El gobernador de la región, Andréi Vorobiov, ha advertido de daños en otras infraestructuras en los alrededores de la capital.

EFE/Telegram de Sotavision

Zelenski ha confirmado otro ataque a la región de Rostov y a los territorios que las fuerzas rusas ocupan en Ucrania, donde el Estado Mayor dice haber impactado en un puente para vehículos en Donetsk, y uno ferroviario en Crimea. Además, también han sido atacados depósitos de combustible y lubricantes en Mariúpol y Piatipilia, en Donetsk, y un centro de logística y almacenamiento ruso.

Las autoridades regionales rusas aseguran que en el ataque de Rostov, donde derribaron 60 drones, ha muerto una persona, y dos resultaron heridas en la ciudad de Gúkovo. Allí el Estado Mayor ucraniano ha dicho haber alcanzado un depósito de petróleo. Durante la noche se declararon alertas en varias regiones. El Ministerio de Defensa aseguró haber interceptado un total de 555 drones ucranianos de ala fija en las regiones de Astraján, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladímir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tula, Rostov, Riazán y Moscú. También derribaron aparatos aéreos no tripulados en la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014, y sobrevolaron el mar de Azov.