Putin convoca elecciones legislativas en Rusia para el 20 de septiembre

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha convocado este martes elecciones legislativas para el 20 de septiembre, en medio de la continua caída de su popularidad y la del partido del Kremlin, tal y como reflejan todas las encuestas. Serán los primeros comicios legislativos en los que votarán las cuatro provincias ucranianas anexionadas ilegalmente por Moscú, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, que ya participaron en las últimas presidenciales.

"Se convocan elecciones de diputados para la Duma Estatal de la Asamblea de la Federación Rusa para la nueva legislatura el 20 de septiembre de 2026", recoge el decreto firmado por el líder ruso, reelegido en 2024 para otros seis años de mandato en unas elecciones sin oposición. Fue la victoria más abultada del presidente desde su llegada al Kremlin en el año 2000 y revalidó su mandato hasta 2030.

Sin embargo, la intención de voto del partido oficialista Rusia Unida ha caído en los últimos meses por debajo del 30% y se acerca al mínimo histórico del 26,4% de agosto de 2021.

El presidente de Rusia, acusada de injerencia en otras elecciones en el extranjero, ha advertido de que los "adversarios extranjeros" de Moscú pueden influir en unos comicios que, según Putin, se celebrarán "en condiciones difíciles".

"Los adversarios, especialmente extranjeros, intentarán aprovechar cualquier oportunidad para dividir y desestabilizar a la sociedad rusa", ha afirmado Putin, que ha celebrado que por primera vez vayan a votar en unas elecciones legislativas los residentes de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.