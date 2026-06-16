Putin convoca elecciones legislativas en Rusia para el 20 de septiembre
- Serán los primeros comicios legislativos en los que votarán las cuatro provincias ucranianas anexionadas por Moscú
- Putin ha convocado elecciones en medio de la caída de su popularidad y la de su partido
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha convocado este martes elecciones legislativas para el 20 de septiembre, en medio de la continua caída de su popularidad y la del partido del Kremlin, tal y como reflejan todas las encuestas. Serán los primeros comicios legislativos en los que votarán las cuatro provincias ucranianas anexionadas ilegalmente por Moscú, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, que ya participaron en las últimas presidenciales.
"Se convocan elecciones de diputados para la Duma Estatal de la Asamblea de la Federación Rusa para la nueva legislatura el 20 de septiembre de 2026", recoge el decreto firmado por el líder ruso, reelegido en 2024 para otros seis años de mandato en unas elecciones sin oposición. Fue la victoria más abultada del presidente desde su llegada al Kremlin en el año 2000 y revalidó su mandato hasta 2030.
Sin embargo, la intención de voto del partido oficialista Rusia Unida ha caído en los últimos meses por debajo del 30% y se acerca al mínimo histórico del 26,4% de agosto de 2021.
El presidente de Rusia, acusada de injerencia en otras elecciones en el extranjero, ha advertido de que los "adversarios extranjeros" de Moscú pueden influir en unos comicios que, según Putin, se celebrarán "en condiciones difíciles".
"Los adversarios, especialmente extranjeros, intentarán aprovechar cualquier oportunidad para dividir y desestabilizar a la sociedad rusa", ha afirmado Putin, que ha celebrado que por primera vez vayan a votar en unas elecciones legislativas los residentes de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.
La popularidad de Putin se desploma
Los índices de popularidad del presidente ruso, Vladímir Putin, han caído en picado en los últimos meses debido principalmente al hartazgo con la guerra en Ucrania y al bloqueo de internet, según las últimas encuestas del centro de estudio de la opinión pública, VTSIOM. Desde principios de marzo cada vez son menos los rusos que mencionan a Putin entre sus políticos favoritos: ahora son solo un tercio, cuando hace dos años eran el 50%.
Rusia Unida, el partido del Kremlin, tiene según los sondeos una intención de voto por debajo del 30%.
Además del bloqueo de internet —aplicado según el Kremlin por motivos de seguridad— afecta la caída del nivel de vida debido al encarecimiento de la cesta de la compra. También influye que Putin haya reducido en gran medida sus apariciones públicas desde finales del 2025, coincidiendo con la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y el asesinato del ayatolá iraní, Alí Jameneí, dos de sus principales aliados, junto al derrotado primer ministro húngaro, Víktor Orbán.
Según la prensa independiente rusa, el Kremlin teme por la vida de Putin y ha reforzado sus medidas de seguridad. Asimismo, a principios de mayo Putin sufrió un revés al presidir el desfile del Día de la Victoria más descafeinado en casi 20 años, sin tanques, piezas de artillería o misiles intercontinentales, por la presunta amenaza "terrorista" de Ucrania, suyos ataques con drones sobre Rusia son cada vez más frecuentes.
El anuncio de Putin coincide con la jornada del G7 enfocada en Ucrania y en la resolución de un conflicto armado que empezó hace más de cuatro años. El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró dispuesto a implicarse de nuevo a fondo en la búsqueda de una solución que ponga fin a la guerra rusa en Ucrania una vez finalice el acuerdo de paz con Irán.
En el marco del G7, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúne este martes con el presidente francés, Emmanuel Macron. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha asegurado que Putin no había recibido ninguna invitación por canales oficiales por parte del líder ucraniano para asistir al encuentro y ha insistido en que "actualmente no existen canales oficiales entre Kiev y Moscú".
El lunes, Lavrov aseguró que Europa se equivoca pensando que Rusia está perdiendo la guerra en Ucrania y advirtió de que no podían presentar un "ultimátum" con la esperanza de que Moscú lo acepte. "Estamos de acuerdo de entablar negociaciones, pero sólo teniendo en cuenta nuestros intereses nacionales", dijo.